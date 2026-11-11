존박·곽진언 맥도날드 랩, 해외 플랫폼 무단 사용으로 저작권 분쟁

뮤직팜엔터테인먼트가 존박과 곽진언의 유튜브 콘텐츠를 해외 음원 플랫폼에서 무단 도용한 사례를 확인하고 권리 침해 대응에 나섰다. AI 음성 생성 및 불법 유통 문제가 제기되며 법적 조치가 예상됩니다.

뮤직팜엔터테인먼트 는 가수 존박과 곽진언 이 제작한 유튜브 콘텐츠가 해외 음악 플랫폼에서 사전 동의 없이 무단으로 유통되고 있다고 11일 밝혔다. 해당 기관은 현재 사실 관계를 철저히 검증 중이며, 저작권 침해 소지가 있을 경우 즉각적인 법적 대응을 취할 계획이라고 전했다.

유튜브 공개 후 해외 플랫폼 무단 등록

존박과 곽진언은 지난달 23일 존박의 유튜브 채널 'John or Park'을 통해 '맥도날드 주문 랩(Loco와 함께)'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이 영상은 해외 밈(meme) 형식의 햄버거 주문 랩 영상을 패러디한 것으로, 발라드 가수들이 랩에 도전하는 모습을 담았다. 완성도 높은 비트와 단단한 보컬, 그리고 자신감 넘치는 라임을 선보인 두 가수의 공연은 시청자들로부터 '의외로 잘한다'는 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

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그러나 이 영상의 오디오 트랙이 해외 주요 음원 서비스 스포티파이(Spotify)와 유튜브 뮤직에 불법적으로 등록되어 배포되는 사건이 발생했다. 뮤직팜엔터테인먼트 측은 존박이 작곡 및 편곡을 맡고 존박과 곽진언이 가사를 쓴 곡이 원작자의 허가 없이 오디오프레임 형태로 해외 플랫폼에 업로드되었음을 확인했다고 설명했다.

AI 음성 합성 및尼日利亚계 배포사 관여

스포티파이에 'yoyotina(yoyotina)'라는 아티스트명으로 등록된 트랙 'Mcdonald's'는 존박과 곽진언의 원곡 전체를 그대로 사용했다. 이 버전에는 여성 보컬의 후렴구가 추가되었고, 존박의 음성을 학습시켜 생성된 것으로 의심되는 새로운 랩 파트가 덧붙여졌다. 이는 최근 급격히 발전한 인공지능 기술이 창작물의 무단 복제 및 음성 도용으로 악용될 수 있음을 보여주는 대표적인 사례다.

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해당 트랙의 배포사로 명시된 'Jungle Entertainment Ventures'는 나이지리아 기반의 음악 배포사로 알려져 있다. 뮤직팜엔터테인먼트는 원저작자의 동의 없이 상업적 목적으로 사용되는 행위가 창작자의 권리를 심각하게 침해할 수 있다고 강조하며, 정확한 사실 관계와 권리 침해 여부를 입증하기 위한 조사에 착수했다.

음원 플랫폼 협력 및 불법 유통 차단

뮤직팜엔터테인먼트는 관련 음원 플랫폼과 유관 기관들과 필요한 상담을 진행 중이다. 목표는 불법적으로 등록된 트랙을 즉시 제거하고, 향후 유사한 무단 배포가 재발하지 않도록 방지 조치를 마련하는 것이다. 특히 글로벌 음악 유통 환경의 변화와 기술적 진보 속에서 타인의 창작물이나 음성을 무단으로 사용하는 사례가 증가하고 있는 만큼, 이에 대한 신중한 주의와 대응이 필요하다는 입장을 표명했다.

이번 사건은 단순한 저작권 문제를 넘어, 디지털 시대에 창작자가 자신의 작품과 인격을 어떻게 보호해야 하는지에 대한 중요한 시사점을 던진다. 업계에서는 AI 기술을 활용한 불법 복제 방지를 위한 플랫폼 차원의 시스템 강화와创作者들의 적극적인 권리 관리가 병행되어야 한다는 목소리가 나오고 있다.