존박·곽진언 유튜브 자작랩 무단 도용, 소속사 법적 대응 검토

가수 존박과 곽진언의 유튜브 콘텐츠 곡이 해외 플랫폼에서 무단 유통되며 뮤직팜엔터테인먼트가 권리 침해 여부를 확인하고 나섰다. AI 기술 남용에 대한 경계도 함께 전했다.

뮤직팜엔터테인먼트 는 가수 존박과 곽진언 이 제작한 자작 랩 곡이 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록되어 유통되고 있음을 확인했다. 해당 소속사는 창작자의 권리를 보호하기 위해 정확한 사실관계를 조사하고 법적 대응을 준비 중이라고 밝혔다. 이는 최근 급증하는 디지털 콘텐츠 무단 도용 사례 중 하나로 주목받고 있다.

유튜브 채널 자작곡 스포티파이 무단 등재

존박은 지난달 23일 자신의 유튜브 채널 '존이냐 박이냐'를 통해 곽진언과 함께 맥도날드 매장에서 랩으로 버거를 주문하는 영상을 공개했다. 이 영상은 해외에서 유행하던 밈 콘텐츠를 패러디한 것으로, 발라드 장르의 두 가수가 랩에 도전하는 신선한 모습을 담았다. 세련된 비트와 탄탄한 발성, 그리고 자신감 넘치는 퍼포먼스가 긍정적인 화제를 모으며 많은 시청자의 관심을 끌었다.

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하지만 이 콘텐츠는 단순한 유튜브 영상의 범위를 넘어 불법적인 상업적 이용의 대상이 되었다. 뮤직팜엔터테인먼트는 지난 11일 성명을 통해 존박이 작곡 및 편곡을 하고 존박과 곽진언이 작사를 담당했던 이 곡이, 아티스트 '요요티나'라는 이름으로 스포티파이에 무단 등록되었음을 확인했다고 밝혔다. 이 곡은 'Mcdonald's'라는 제목으로 2일자로 플랫폼에 업로드된 상태다.

AI 기술 활용 의심과 나이지리아 유통사 관여

도용된 버전은 원곡의 전체 부분을 그대로 사용하면서 여성 보컬의 후렴구를 추가하는 등의 변형을 가했다. 특히 존박의 목소리를 AI 기술로 학습시켜 새로 창작된 랩 파트를 붙인 것으로 의심되는 정황이 포착되었다. 이러한 기술적 개입은 원작자의 의도와는 완전히 다른 새로운 저작물을 만들어내는 결과를 초래했다.

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해당 음원의 유통사로 표기된 '정글 엔터테인먼트 벤처스'는 나이지리아 기반의 음원 유통사로 알려졌다. 글로벌 음원 유통 환경의 변화 속에서 국경 없는 디지털 플랫폼을 통해 저작권 침해 행위가 어떻게 이루어지는지 보여주는典型案例라고 할 수 있다. 소속사는 이러한 구조적 취약점이 창작자들의 권리를 얼마나 쉽게 훼손할 수 있는지 경고하고 있다.

권리 침해 확인을 위한 공식 협의 진행

뮤직팜엔터테인먼트는 원작자의 동의 없이 상업적으로 이용하는 행위가 창작자의 권리를 심각하게 침해할 수 있는 사안임을 강조하며 엄중한 입장을 보였다. 이들은 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 철저히 확인할 계획이며, 음원 삭제와 추가 유통 방지를 위해 관련 음원 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의를 진행하고 있다.

소속사는 특히 최근 AI 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 인해 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘고 있다고 지적했다. 이에 따라 창작자 권리를 보호하기 위한 세심한 관심과 적극적인 대응이 필요한 시점이라고 덧붙였다. 업계에서는 이번 사건을 계기로 디지털 콘텐츠 저작권 관리 시스템의 강화 필요성이 다시 한번 대두될 것으로 예상한다.