존리 투자학교 대표가 삼성전자 주가 하락을 기회로 보는 관점을 제시했다. 그는 시세 차익보다는 기업 본질적 가치에 집중하는 장기 투자의 중요성을 강조하며 노후 준비를 위한 투자 방법을 조언했다.

존리의 투자학교 대표인 존 리는 최근 주식 시장의 단기 등락에 민감하게 반응하는 투자자들을 향해 기업의 본질적 가치에 집중할 것을 강조했다. 그는 지난 24일 유튜브 채널에 출연해 주가 하락을 단순히 손실로 보기보다는 장기적인 관점에서 새로운 기회로 해석해야 한다는 입장을 분명히 했다.

주가 반감은 투자자에게 기회

존 대표는 진행자의 질문에 삼성전자 사업 전망에 큰 변화가 없을 경우 주가 하락은 오히려 투자자에게 유리한 상황이 될 수 있다고 지적했다. 그는 "삼성전자가 망할 것 같습니까? 그런데 주가가 반값이 됐다다면 오히려 찬스 아닌가"라고 묻며, 기업의 경쟁력과 사업 전망이 변하지 않았다면 주가 하락은 매수 기회를 제공할 수 있음을 역설했다.

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그러나 많은 투자자들은 단순히 주가만 보며 "삼성전자 끝났네"라고 단정 짓고 기업 분석 없이 과도한 반응을 보인다고 비판했다. 그는 주가가 절반으로 떨어지는 상황을 가정했을 때, 가격의 변동성만关注的인 사람이 기업의 실제 가치를 간과하고 있다는 점을 지적했다.

단기 시세 예측은 도박과 다름없어

존 대표는 시장 전망에 따라 투자 비중을 수시로 조정하거나 리딩방을 따라가는 행위가 투자를 도박과 유사하게 만든다고 경고했다. 그는 "빨리 부자가 되고 싶으니까 옆 사람 말을 듣고 리딩방에 들어가고 마켓 타이밍을 맞추려고 한다"며 "현금 비중을 늘려라, 줄여라 하는 것도 카지노에 간 것과 같다"고 강하게 비판했다.

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특히 전문가들의 시장 예측에 맹신하는 것을 경계했다. 그는 "불과 6개월 전만 해도 코스피가 1만 간다고 했는데 지금 5000이 되니까 3000을 이야기한다"며 타이밍을 맞추려는 시도는 비현실적이라고 말했다. 주식 투자는 점쟁이가 되어 단기 주가 변동을 예측하는 것이 아니라 합리적인 접근을 유지하는 과정이라고 강조했다.

기업 분석과 장기 보유가 핵심

그가 제시한 투자 원칙은 매우 단순명료했다. 투자할 기업의 제품과 매출, 이익 구조를 직접 살펴볼 것을 권장했다. 그는 "가장 간단한 건 이 기업을 내가 갖고 싶느냐"는 질문에서 출발해야 한다며, 회사가 만드는 물건이 무엇인지, 과거 5년 동안 매출과 이익이 늘어나고 있는지 확인하는 것이 기본이라고 조언했다.

다른 사람의 말을 신앙처럼 믿고 투자하는 것은 가장 위험한 방식이라고 지적했다. 대신 여유 자금으로 꾸준히 투자하는 습관을 형성해야 한다. 그는 적어도 5년에서 10년은 투자해야 하며, 월급의 10%를 꾸준히 투자할 경우 10년, 20년 후 큰 자산으로 성장할 수 있을 것이라고 설명했다.

노후 준비를 위한 효율적 수단

존 대표는 주식 투자의 궁극적인 목적이 노후 준비에 있다고 명시했다. 그는 주식 투자를 하는 유일한 이유를 노후 자금 마련으로 정의하며, 60세나 70세에 은퇴할 때 10억, 20억을 보유해야겠다는 계획을 세우고 그에 맞춰가는 과정에서 주식 투자가 가장 효과적인 수단임을 강조했다.

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주식 투자는 매수 가격을 맞히는 게임이 아니라 시간을 들여 기업의 성장에 투자하는 과정이다. 존리의 조언은 단기적 변동성에 흔들리지 않고 기업의 내재 가치를 기반으로 한 장기적인 투자 마인드를 수립해야 한다는 점을 다시 한번 일깨우고 있다.