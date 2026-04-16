조희연 전 교육감 "민주화의 그늘 직시하고 열린 진보로 나아가야"

조희연 전 서울시교육감이 최근 출간한 저서를 통해 진보진영의 새로운 인식 틀과 전략론을 제시했다. 박은홍 성공회대 교수는 이 책이 1980년대 사회구성체 논쟁을 연상시키며, 공화주의, 자유주의, 기존 진보 이론과의 관계를 중심으로 진보 이론사적 쟁점을 담고 있다고 평가했다. 조 전 교육감은 민주화의 그늘을 직시하고, '3-7제 인식'과 '공화적 이니셔티브'를 통해 열린 진보로 나아가야 한다고 주장했다. 특히 '장기 민주화 시대'의 그늘로 나타난 '내로남불' 현상과 자발적 극우의 등장을 지적하며, '햇볕 정치'와 같은 새로운 접근으로 사회심리적 기반을 축소해야 한다고 제안했다.

지난 4월 8일, 성공회대학교에서는 조희연 전 서울시교육감의 신간 북토크가 열렸다. 이 행사에서 박은홍 성공회대학교 정치외교학과 교수가 토론자로 나서 조 전 교육감에게 질문을 던졌고, 그 내용을 정리한 글이 공개되었다. 박 교수는 조 전 교육감의 저서가 1980년대 사회구성체 논쟁을 연상시킨다고 언급하며, 정치 및 교육 혁신을 주장하는 점에서 관심을 가졌다고 밝혔다. 그는 이 책이 진보 이론사적으로 매우 중요한 문제 제기와 새로운 성찰을 담고 있다고 평가하며, 특히 공화주의 , 자유주의, 그리고 기존 좌파·진보 이론과의 관계를 중심으로 대담을 진행하고 싶다고 제안했다. 조 전 교육감은 1990년대 중후반부터 진보 진영에 새로운 인식을 제안해왔으며, '아방타방'이라는 틀에 갇힌 진보 진영의 문턱을 흔들기 시작했다고 평가받았다.

최장집 교수가 박정희의 '선도성'을 언급하며 긍정적 측면을 건드렸다면, 조 전 교육감은 사회구성체 논쟁에 대한 반성에서 출발해 진보 진영에 과거의 '그늘'에 대한 성찰과 열린 세계관을 지속적으로 주문해왔다. 이번 신간은 이러한 문제의식을 종합적으로 담고 있다는 평가다. 조 전 교육감은 저서 집필 동기에 대해, 1980년대 비판적 지식인, 1990년대 시민운동가, 그리고 2014년 이후 10년간 교육감으로서 행정가였던 세 명의 '조희연'이 대화하는 형식을 빌려 자신의 경험을 성찰적으로 반추하며 민주 진보의 인식 틀과 전략론을 확장하고 싶었다고 설명했다. 그는 20세기가 사회주의 혁명으로 시작했지만 사회주의 체제 붕괴로 끝났음을 강조하며, 한국의 K-민주주의 성취에 주목하는 동시에 민주화의 '그늘' 또한 간과해서는 안 된다고 지적했다. 산업화의 그늘에 저항하며 성장했듯, 극우 역시 민주화의 그늘에 의해 촉진되어 성장하고 있다는 점을 경고했다. 그는 사회구성체 논쟁에서처럼 투쟁의 주도권을 통해 세상을 바꾸는 것 외에 '공화적 이니셔티브'도 병행해야 한다고 제안했다. 또한, 약자 의식으로 투쟁하는 것을 넘어 공동체의 리더로서 공존의 리더십을 발휘할 수 있다고 주장했다. 80년대 사회구성체 논쟁이 불철저한 이론이나 인식을 '개량적'이라 비판하는 데 초점을 맞췄다면, 조 전 교육감은 '적'에 대한 공격만으로는 좋은 세상을 올 수 없다고 보며, 실천의 그늘을 직시하고 이를 보완하는 전략이 필요하다고 강조했다. 박 교수는 조 전 교육감의 '3-7제 인식' 제안이 열린 사고를 촉구하는 것이라 해석하며, 이러한 문제의식이 독선과 교조를 비판하는 약한 상대주의 또는 약한 보편주의와 맥락을 같이한다고 분석했다. 그는 조 전 교육감이 극좌에서 극우로의 '사상 전향'을 또 다른 교조로의 전향으로 보고, 진보적 인식 및 전략 틀의 확장을 도모하려 한다고 보았다. 조 전 교육감은 '70%의 확신으로 싸우자'는 말로, 자신의 정의가 70%는 옳지만 반대 집단의 주장이나 비판 중 30%는 옳을 수 있다는 인식의 여백을 갖자고 제안했다. 이는 단순히 30%에서 타협하자는 것이 아니라, 그 30%에 담긴 합리성을 포착해 자신의 인식과 전략을 풍부화하자는 것이다. 이를 위해 '적'의 눈으로 세상을 보는 듯한 역지사지적 성찰이 필요하다고 강조했다. 그는 스탈린 체제에 대한 자본주의 진영의 비판을 부르주아적 비판으로 치부하지 않았더라면 사회주의 체제 내부의 개혁 공간이 있었을 것이라며, 극단성과 본질주의에 대한 경계를 이야기했다. 이러한 30%의 융해는 자신의 가치와 정책이 헤게모니적으로 확장되는 계기가 될 수 있다고 덧붙였다. 박 교수는 책에서 사용된 '그늘'과 '응시'라는 단어에 주목하며, 산업화·권위주의·독재의 '그늘'뿐 아니라 민주화 시대의 '그늘' 또한 직시해야 한다는 점을 강조했다. '장기 민주화 시대'라는 개념을 제시하며, 1987년 이후 약 40년간 이어진 민주화 개혁 시대를 전기와 후기로 나누어 설명했다. 전기는 '악마'에 대한 분노와 '적'이 명확했던 시기였으나, 후기는 민주 진보 세력의 집권, 신자유주의, 세계화, 디지털 혁명 등으로 삶의 기초가 변화하며 '악마와 천사'의 이분법적 인식틀이 현실과 불일치를 겪게 된 시기라고 분석했다. 특히 집권 세력이 된 민주 진보 세력이 과거 야당 시절 비판하던 화살에 직면하게 되고, '내로남불' 현상이 나타나는 등 민주화의 그늘이 생겨났다고 지적했다. 윤석열 검찰총장이 제기했던 부정선거 음모론 역시 박근혜 정부 출범 후 진보 진영이 먼저 제기했던 주장이라는 점을 언급하며, 비판의 기준이 부메랑이 되어 돌아오는 현실을 꼬집었다. 그는 치열한 투쟁 과정에서 경쟁 집단의 문제점이 우리 집단에도 공통으로 드러나는 상황을 설명하며, 책 제목의 '극우 강화'가 이러한 변화의 의도하지 않은 결과임을 밝혔다. 극우 세력이 자신들의 시선에서 민주 진보 세력의 이중성과 문제점을 비판하며 자발적으로 성장하고 있다는 것이다. 책의 3장에서는 반대 집단의 눈으로 장기 민주화 시대를 어떻게 비판하고, 그것이 그들 스스로의 도덕적 분노의 기반이 되는지를 1987년 대선 분열, 조국 사태, 이명박 정부 초기의 소고기 수입 반대 투쟁 등을 예로 들어 설명했다. 조 전 교육감은 '햇볕 정치'와 같은 새로운 접근을 통해 극우의 사회정치적, 사회심리적 기반을 축소하자고 제안했다. 또한, 논쟁적이지만 윤석열 대통령이 제기했던 부정선거 음모론을 '보수진보 동수의 국가 전문가 조사위원회'를 통해 공론화하고, '내로남불' 정치를 민주 진보 세력이 주도하여 새로운 규칙의 정치로 전환하자고 제안했다. 여야 정권 교체 시마다 반복되는 산하기관장 임명 문제 등에 있어서도 '내로남불'식 옹호와 공격을 넘어 새로운 규칙을 만드는 선도성을 발휘해야 한다고 주장했다. 박 교수는 조 전 교육감이 진보 진영에 주문하는 '공화 지향의 햇볕 정치'가 다원주의를 민주주의의 기본 원리로 보는 자유주의 정치학자, 사회학자들의 주장과도 상통한다고 보았다. 그는 공화적 이니셔티브를 제창하는 조 전 교육감의 사유 체계 속에서 '극좌'로부터 홀대받았던 자유주의, 급진 민주주의, 그리고 새로 제안된 공화주의 간의 관계가 궁금하다고 질문했다. 조 전 교육감은 저서에서 이론적으로 다양한 진보 이론과 자유주의, 공화주의, 다원주의의 관계를 깊이 있게 다루지는 못했으나, 역지사지형 성찰성과 3-7제 인식을 주문하는 것은 진보주의나 급진주의 이론이 자유주의, 다원주의, 공화주의를 '배척'의 대상으로만 삼았던 기존의 접근과는 다르다고 설명했다. 그는 자신의 문제의식이 자유, 다원성, 공동체, 공존, 공화 등의 논의와 이론을 개방적으로 받아들이고 융해하는 '열린 진보'의 길을 모색하는 것이라고 밝혔다. 공화주의와 관련해서는, 한나 아렌트의 저작 등 특정 자유주의적 또는 공동체주의적 공화주의에 기대기보다는, 굳이 특정한 틀에 얽매이지 않으려 했다고 덧붙였다





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조희연 민주화 진보 공화주의 그늘

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