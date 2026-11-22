더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추안 연내 처리 발표로 사법부 혼란 초래 가능성 커져. 직무 정시 시 사법 시스템 및 인사 정상화 차질 예상.

더불어민주당 이 조희대 대법원장 탄핵소추안 을 연내 처리하겠다는 입장을 재확인하면서, 헌정사상 처음으로 대법원장 의 직무가 정지되는 사태가 현실화할 수 있는 길이 열렸다. 이는 사법부 내부의 중대한 변동을 예고하며, 대법원장 권한 대행 기간 중 발생할 수 있는 심리 공백과 인사 지연 등 다양한 부작용이 불가피할 것이라는 우려를 낳고 있다.

탄핵소추안 국회 통과 시 즉시 직무 정지

조희대 대법원장의 직무가 정지되려면 국회 문턱을 넘어야 하며, 이를 위해서는 국회 재적의원 3분의 1 이상의 발의와 재적의원 과반수의 찬성이 필요하다. 현재 더불어민주당이 국회에서 161석을 확보하고 있으며, 범여권의 의석수가 180석을 넘는 상황이므로 탄핵소추안이 가결될 가능성이 높게 점쳐진다. 만약 국회에서 탄핵소추안이 의결되면, 헌법재판소의 최종 결정이 나올 때까지 조희대 대법원장의 권한 행사 권한은 즉시 정지된다.

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권한대행자 체계 및 헌법재판소 심리 일정

대법원장 직무가 정지된 후에는 최선임 대법관인 천대엽 대법관이 본인 임기가 끝나는 내년 5월 7일까지 권한을 대행하게 된다. 이후에는 다음 순위인 오경미 대법관이 권한대행의 책임을 이어받게 된다. 헌법재판소는 탄핵소추 의결서를 접수한 뒤 심리에 착수하며, 헌법재판관 9명 중 6명의 찬성이 있어야 탄핵이 인용된다.

헌법재판소법은 사건 접수일로부터 180일 이내에 결정을 내리도록 규정하고 있으나, 이 기간은 강제성이 없어 내년 6월 초까지 이어지는 조희대 대법원장의 임기 내에 결론이 날지는 불투명한 상태다. 이는 사법부의 핵심 부장인 대법원장의 장기적인 권한 공백 상태를 의미하며, 향후 사법 시스템에 미칠 영향을 우려하는 목소리가 나오고 있다.

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전원합의체 구성 난항 및 주요 사건 심리 지연

조희대 대법원장의 권한 정지는 대법원 재판의 진행에도 직접적인 차질을 빚을 전망이다. 대법원장이 재판장을 맡는 전원합의체는 대법관 전원의 3분의 2 이상인 최소 10명으로 구성되는데, 현재 대법관 1명이 공석이어서 법원행정처장은 제외된 상태에서 심리에 참여할 수 있는 대법관은 11명뿐이다. 정족수는 넘기지만, 제척 또는 회피 사유로 심리에서 제외되는 대법관이 2명 이상 발생하면 전원합의체 구성 자체가 불가능해진다.

실제 윤석열 전 대통령의 체포방해 혐의 사건 상고심 당시 서울대학교 법학과 선후배 관계인 오석준 대법관이 공정성 논란을 우려해 사건을 회피한 전례가 있다. 내년 1월 2심 선고를 앞둔 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건이 상고심에 올라 전원합의체에 회부될 경우, 사법연수원 동기인 엄상필 대법관과 마용주 대법관까지 같은 이유로 회피하면 심리 진행이 극도로 어려워질 것이다.

사법부 인사 정상화 및 지명 권한 공백 우려

대법원장 권한대행 체제가 장기화될 경우, 내년 2월 예정된 법관 정기 인사, 후임 대법관 제청, 주요 헌법 및 독립기관 위원 지명 등 사법부 인사 전반도 안갯속에 빠질 수 있다. 법원행정처 근무 경험이 있는 한 부장판사는 법관 인사가 정해진 규칙에 따라 진행된다면 정기 인사가 예정대로 이뤄질 가능성이 크다고 전망했다.

하지만 최종 결재권자가 대법원장인 만큼 속단하기는 어렵다는 견해도 나온다. 8개월 넘게 난항을 겪고 있는 노태악 전 대법관 후임 인선 역시 정상적으로 진행되기 어려울 것으로 보인다. 수도권의 한 부장판사는 법원이 전례가 없고 법적 유효성이 불명확한 행위를 피하려 한다며, 과거 헌법재판소가 한덕수 대통령 권한대행의 헌법재판관 임명권 행사에 의문을 표한 바 있으므로 대법원장 권한대행이 스스로 논란을 자초하지 않을 것이라고 짚었다.

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조희대 대법원장이 지명한 국가인권위원회 비상임위원과 중앙선거관리위원회 위원의 후임 지명도 지연될 전망이다. 조 대법원장이 지명한 강정혜, 김용직 국가인권위원회 위원과 박순영 중앙선거관리위원의 임기는 모두 내년 3월 중순에 만료되는데, 권한대행의 지명 권한 행사에 대한 법적 논란이 생길 수 있어 지연될 가능성이 높다.