조희대 대법원장 탄핵 추진에 법원 내부가 분열된 가운데, 전국법관대표회의가 집단행동을 촉구하며 사법부 독립을 주장하고 있다. 민주당은 이를 특권적 행태로 비판하면서도 확대를 경계하는mixed reactions가 나타나고 있다.

조희대 대법원장 탄핵 추진 움직임이 사법부 내부에 깊은 갈등을 유발하고 있다. 더불어민주당은 지난 19일 열린 전원합의체 판결 선고기일에 참석한 조 대법원장을 중심으로 탄핵 논의를 가속화하고 있다. 이에 맞서 법조계에서는 사법부 독립 수호를 명분으로 한 반발이 가시화되었다.

전국법관대표회의의 집단행동 촉구 논쟁

강동원 전국법관대표회의 의장은 최근 법원 내부망인 '코트넷'에 게시한 글을 통해, 판결 결과에 불만족스럽다는 이유로 법관을 탄핵하는 것은 사법부 독립을 무너뜨리는 행위라고 주장했다. 이 주장은 일선 판사들로부터 상당한 공감을 얻고 있다. 김석범 서울중앙지법 부장판사는 정치적 압력에 침묵한다면 사법부는 입법부 산하 기관이 될 뿐이라며 비판했고, 성금석 부산지법 부장판사는 이를 후진적이고 독재적인 발상이라고 강력히 지적하며 공감대를 형성했다.

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법원 내 부장판사들의 우려와 성찰 요구

서울중앙지법의 한 부장판사는 정치권의 압박이 이어질 경우 판사들이 움츠러들 수밖에 없으며, 이로 인해 법원 시스템이 붕괴되기 시작할 수 있다고 우려했다. 그는 정치적 해석이 판결에 개입되기 시작하면 새로운 판결을 피하려는 경향이 생길 것이라고 짚었다. 반면 유정우 부산고법 부장판사는 사법부 조직이기주의로 비칠 수 있는 집단행동에 신중함을 촉구하며, 국민에게 부담을 주지 않는 선에서의 목소리 전달을 제안했다.

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창원지법 판사회의와 자성론의 대두

창원지법은 오는 25일 전체 판사회의를 열고 사법부 독립 문제를 정식 안건으로 다룰 예정이다. 이는 사무 분담 등 내부 행정 사안만 다루던 관례에서 벗어난 이례적인 조치다. 이봉수 창원지법 부장판사는 개인 의견 표명 전에 대표들의 의견을 수렴해야 한다며 자성과 성찰의 논의가 우선되어야 한다고 지적했다. 정욱도 서울북부지법 부장판사 역시 사법부 독립을 조 대법원장 옹위의 명분으로 삼아서는 안 된다는 입장을 밝혔다.

민주당의 비판과 탄핵 추진단의 향후 일정

양부남 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단장은 MBC 라디오 방송에서 강 의장의 글을 특권적 행태라고 비판하며 자성 태도를 요구했다. 박지원 민주당 의원도 단체행동을 공갈로 규정하며 잘못이라고 강조했다. 그러나 민주당 지도부는 사법부 전반과의 대립을 경계하며 조 대법원장 개인에 대한 집중 공세를 유지할 계획이다. 추진단은 이번 주 탄핵소추안 문구 작성을 완료할 계획이나, 당내에서도 구체적인 소추안이 나올 경우 격론이 예상된다.