여권의 조희대 대법원장 탄핵소추 공식화에 전국법관대표회의가 30일 소집된다. 법관들은 사법부 독립 침해를 우려하며 집단행동 가능성을 점치지만, 여당은 이를 정치적 도발로 일축하며 강행 의지를 굽히지 않고 있다.

여권이 조희대 대법원장 탄핵소추를 공식화하자 사법부 핵심 협의체에서 긴장감이 고조되고 있다. 전국법관대표회의 는 사법 독립과 관련된 쟁점들을 논의하기 위해 예정보다 빠른 30일 오후 정기회의를 소집하기로 했다고 25일 밝혔다. 이는 정치적 논란으로 확대되고 있는 사법부 내분 상황을 차단하거나 대응하기 위한 신속한 조치로 보인다. 일부 판사들은 공개적으로 탄핵 반대 입장을 표시하며 회의에서 해당 안건이 다뤄질 가능성을 높이고 있다.

전국법관대표회의 30일 고양서 개최

전국법관대표회의는 오는 30일 오전 10시 경기도 고양시 사법연수원에서 올해 두 번째 정기회의를 연다고 공식 보도자료를 통해 전했다. 이번 회의는 대면 참석과 온라인 동시 중계를 병행하는 하이브리드 방식으로 진행되며, 회의 참석 요건인 재적 인원 과반수의 출석을 확보하기 위한 방안으로 준비되고 있다. 회의 안건으로는 재판제도 분과위원회가 발의한 3건의 안건과 법관대표회의의 발전 및 신뢰 확보를 위한 1건의 발의안이 사전에 상정되어 있다. 다만, 현재 상정된 공식 안건 목록에는 조희대 대법원장 탄핵과 직결된 내용은 포함되어 있지 않다.

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법관들 사법부 독립 우려와 집단행동 논의

전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사는 22일 법원 내부망인 코드넷에 게시한 글을 통해 조 대법원장 탄핵 추진이 사법부 독립을 침해한다고 강력히 비판했다. 강 의장은 만약 탄핵소추안이 의결된다면 우리도 행동으로 나서야 할 것이라며 우려를 표명했다. 서울중앙지법 법관대표인 이호선 판사도 23일 같은 내부망에 사법부 독립 위협을 중단하라는 안건을 제안했으며, 이 안건 상정 요건을 충족하는 10명 이상의 법관대표가 찬성 의견을 내놓은 상태다. 이처럼 법원 내부의 비판적 목소리가 잇따르자 당초 다음 달 7일로 예정되었던 정기회의를 약 일주일 앞당겨 개최하게 된 배경이다.

최근 법원 내부 분위기는 상당히 민감한 상태로 흐르고 있다. 만약 회의에서 조 대법원장 탄핵 추진에 관한 안건이 상정된다면, 현장에서의 뜨거운 논란이 예상된다. 관건은 재적인원 과반의 찬성을 얻어 최종 의결을 할 수 있느냐에 달려 있다. 이에 대한 전망은 여전히 불투명하며, 만약 최종 의결까지 진행된다면 단순한 우려 표명을 넘어 집단행동 결의로 이어질지 지켜봐야 한다. 일부 내부에서는 재적인원 과반 수 확보가 쉽지 않을 것이라는 분석도 나온다. 만약 최종 의결까지 간다고 하더라도, 단순한 성명서 수준에 그칠지 아니면 실질적인 법원 운영 마비를 초래할 집단행동까지 결의할지는 여전히 미지수다.

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내부 비판과 여당의 강경 대응 충돌

법관들의 공개적인 반발에는 내부에서도 우려했던 시각이 적지 않다. 정욱도 서울북부지법 부장판사는 23일 코드넷을 통해 사법부 독립을 내세우면 법관들이 대법원장을 옹위하려는 인상을 줄 수 있다고 지적했다. 대법원장의 과오나 원인 제공을 무시하고 비판에 맞서는 것으로 비치게 된다는 것이다. 판사 출신인 박판규 변호사는 창원지법의 반대 입장을 보도한 언론이 과장된 기사를 작성했다고 비판했다. 박 변호사는 조 대법원장 탄핵 사유로 판결 내용을 꼽은 적이 없다며, 어마어마한 반발이 있는 것처럼 보도하는 것은 언론의 자기 입맛대로 쓴 것일 뿐이라고 반박했다.

박판규 변호사는 2018년 양승태 대법원장 시절 사법농단 의혹 당시 전국법관대표회의가 성역 없는 진상조사를 요구한 적 있음을 상기시켰다. 당시에도 '우려를 표한다'는 수준에서 의견이 표명되었다면, 이번에도 비슷할 가능성이 크다고 전망했다. 이에 더해 더불어민주당 양부남 의원은 23일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 강동원 의장을 겨냥하며 입법부를 협박한다고 비판했다. 법원은 조용히 지켜봐야 하며 집단행동을 한들 민주당이 탄핵 추진을 중단하지 않을 것이라며 적절치 않다고 단언했다. 민주당 이주희 의원도 탄핵이 사법부 전체가 아닌 조 대법원장 개인의 위헌·위법적 행위에 대한 것이라며 법관들의 행동은 사법부 독립과 무관한 문제라고 주장하며 황당해했다.

탄핵 절차와 헌법재판소 심판의 향방

대법원장 탄핵소추안은 국회 재적의원 과반 찬성으로 의결된다. 현재 국회 의석分布을 고려할 때, 161석을 가진 더불어민주당 단독으로도 가결이 가능하다. 국회 문턱을 넘더라도 최종 판단은 헌법재판소의 몫이다. 탄핵소추의결서가 대법원장에게 송달된 순간부터 헌법재판소의 탄핵심판 결정이 선고될 때까지 대법원장의 모든 권한 행사는 정지된다. 헌법재판소는 변론과 증거조사를 거쳐 재판관 9명 중 6명 이상의 찬성이 있을 경우 파면을 선고한다. 반대로 기각 또는 각하될 경우 대법원장은 즉시 직무에 복귀하게 되며, 이럴 경우 여권의 입장에선 부담이 될 수밖에 없다.

더불어민주당 김민석 대표는 24일 국회에서 열린 한덕수 대법원 판결 관련 긴급토론회에서 탄핵이 헌법재판소에서 반드시 인용될 것이라는 확신을 표명했다. 김 대표는 민주공화국 대한민국을 바로 세우기 위한 역사적 소명에 임하겠다고 밝히며, 탄핵소추단을 중심으로 탄핵안을 치밀하게 준비하고 신속하게 발의할 것이라고 강조했다. 이번 전국법관대표회의의 결과는 사법부의 정치적 중립성과 독립성에 대한 향후 행보를 가르는 중요한 분기점이 될 전망이다.