대법원 전원합의체는 한덕수 전 국무총리의 내란 가담 혐의 중 국무회의 건의 부분을 무죄로 인정해 원심을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 송환했다.

조희대 대법원장 을 포함한 대법원 전원합의체 는 19일 한덕수 전 국무총리의 내란 가담 혐의 에 대한 판결에서 핵심적인 무죄 사유를 인정했다. 이번 판결은 12·3 내란 사건과 관련되어 있으며, 서울고등법원으로 사건을 환송했다.

핵심 혐의 무죄, 다수결 9명의 판단 근거

대법원 전원합의체(재판장 조희대)는 한덕수 피고인에게 징역 15년을 선고한 원심 판결을 파기했다. 이는 한덕수 피고인의 '국무회의 소집 건의' 행위가 국헌문란 목적이 있었다고 단정하기 어렵다는 다수의견(9명)에 따른 것이다.

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한덕수 피고인은 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 전 국무회의를 소집할 것을 건의했다. 이 행위가 계엄의 불법성을 감추기 위한 '합법의 외관'을 갖춘 위헌·불법 행위로 볼 수 있다는 것이 1심과 2심 재판부의 판단이었다.

하지만 대법원은 이를 헌법과 계엄법이 정한 절차에 따를 것을 요청하는 정당한 직무상 행위로 해석했다. 다수 의견은 국무회의 건의라는 형식에만 주목했을 뿐, 해당 회의가 어떻게 소집되었는지에 대한 심층 판단을 제대로 하지 않았다는 비판을 받기도 했다.

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곁가지 혐의 유죄, 반대의견이 제시한 문제점

대법원은 곁가지로 여겨지는 '국무위원 서명 종용'과 '언론사 단전·단수 이행 논의' 부분에 대해서는 유죄로 인정했다. 하지만 한덕수 피고인은 국무위원을 골라 부르며 정족수를 챙기는 등 적극적으로 계엄 절차를 진행한 것으로 알려졌다.

오경미, 신숙희, 김성수 대법관은 반대의견을 통해 이 같은 다수결의 판단이 정곡을 찌르지 못했다고 지적했다. 이들은 '친위 쿠데타'가 공식적인 행위의 외양을 띠고 나타난 경우, 단지 절차적 적법성만으로는 내란 가담 여부를 판단할 수 없다고 밝혔다.

반대의견은 한덕수 피고인이 포고령 등 계엄 문건을 미리 건네받아 계엄의 불법성을 이미 알고 있었다고 강조했다. 형식적인 국무회의 건의가 내란 중요임무 종사가 아니라면 무엇인지 의문을 제기하며, 다수결의 판단이 궤변일 수 있다고 비판했다.

탄핵 기각 판결 오용, 공직자에게 주는 잘못된 신호

다수 의견은 한덕수 피고인에 대한 헌법재판소의 탄핵 기각 결정을 무죄 근거로 들기도 했다. 그러나 헌재의 이 같은 결정은 내란특검 수사가 시작되기 전인 2025년 3월에 나왔다는 점이 주목된다.

내란특검은 대통령실 시시티브이 등 한덕수 피고인의 국무회의 전후 행동이 기록된 영상 자료를 증거로 제출했다. 1심과 2심 모두 이를 유죄 증거로 인정했지만, 대법원은 이를 무죄의 근거로 간주했다.

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이 같은 판결은 앞으로 국무회의 심의 건의를 할 때 조심하라는 잘못된 행위 지침이 될 수 있다는 우려도 나온다. 오히려 절차의 외관을 갖췄다면 내란 가담 책임을 면할 수 있다는 신호를 공직자들에게 줄 가능성이 있다.

파기환송심에서 기대되는 형량 감경 및 향후 전망

이번 대법원 판결로 인해 한덕수 피고인의 형량은 파기환송심에서 크게 감경될 전망이다. 다수결은 국헌문란 목적을 쉽게 인정할 경우, 공공기관의 정상적인 심의 절차를 위축시킬 수 있다는 점을 우려하기도 했다.

하지만 한덕수 피고인의 행동이 단순히 직무를 수행하는 선을 넘어선 것은 아닌지에 대한 사회적 논란은 계속될 것으로 보인다. 특히 대법관들이 한덕수 피고인을 '봐주기'하려는 의도로 판결을 내렸다는 비판은 재판부의 중립성에 의문을 던지고 있다.

사건은 이제 서울고등법원으로 다시 넘어가게 되었다. 서울고등법원은 대법원의 파기 취지에 따라 재판을 진행하며, 한덕수 피고인의 구체적인 죄책과 형량을 다시 판단하게 된다.

이번 판결이 단순히 개별 사안에 그치지 않고, 향후 비슷한 정치적 사건에서 판사의 판단 기준에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아지고 있다. 법조계에서는 내란 사건 관련 재판부의 역할과 책임에 대한 깊은 성찰이 필요하다는 지적이 나온다.