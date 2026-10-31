조희대 대법원장 국감 뒤 잇따른 무죄 판결에 사법 반동 논란 확산

조희대 대법원장 국정감사 출석 이후 오세훈·박성재 항소심과 계엄 지휘관 재판에서 잇따라 무죄가 나오며 편파 판결과 사법 반동 논란이 확산하고 있다.

조희대 대법원장의 국회 국정감사 출석 이후 서울고법과 서울중앙지법에서 잇따라 무죄 판결이 나오면서 사법부의 편파 판결 논란이 커지고 있다. 지난 23일 서울고법 형사7부는 오세훈 서울시장의 명태균 여론조사 비용 대납 혐의 항소심에서 1심의 벌금 1000만원 판결을 깨고 무죄를 선고했다. 이틀 전인 21일에는 서울고법 형사1부가 박성재 전 법무부 장관의 내란 관여 혐의 항소심에서 1심 형량보다 16년이나 낮은 형을 선고했고, 30일에는 12·3 비상계엄 관련 전직 군 장성과 지휘관 8명 전원에게 무죄가 선고됐다.

조희대 대법원장 국감 출석 논란

논란의 출발점은 지난 6일 조희대 대법원장의 국회 국정감사 출석이다. 조 대법원장은 증인 선서를 거부한 채 청와대의 대법관 후보자 재제청 요구가 위헌이라는 주장을 폈다. 국회의 견제권과 대통령의 대법관 임명권에 정면으로 도전한 정치 행위라는 비판이 제기됐다.

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이후 법원 일각에서 정치적 판결이 이어지면서 조 대법원장의 정치 행각이 사법 규범의 혼란을 열어놓은 것이 아니냐는 의구심이 커지고 있다. 두 판결 모두 법리와 사실관계를 도외시한 채 어떻게든 봐주겠다는 의도가 판결문에 드러난다는 지적이다.

오세훈 항소심 무죄 판결의 쟁점

오세훈 시장 항소심을 맡은 구회근 재판부는 명태균씨 진술에 추측과 과장이 섞여 있고 다른 진술이나 객관적 사실과 배치되는 부분이 많아 신빙성을 인정하기 어렵다며 전면 배척했다. 명씨가 오 시장의 의뢰에 따라 여론조사를 수행했다기보다 자신의 정치적 입지를 다지는 수단으로 삼으려 했다는 의심이 강하다는 것이다.

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앞서 1심은 명씨 진술에 일부 과장과 오류가 있어도 객관적 정황과 부합하는 부분은 믿을 수 있다고 판단해 여론조사 10건 중 5건에 대해 유죄를 인정했다. 그러나 항소심 재판부는 명씨 진술 자체를 믿을 수 없다는 이유로 객관적 정황마저 전부 부정했다. 박판규 변호사는 이 판결이 평가하기 낯뜨거울 만큼 허접한 판결이라며 오세훈이 법을 위반하면서까지 그럴 리가 없다는 전제에서 논리가 전개됐다고 비판했다.

박성재 항소심 형량 감축과 계엄 지휘관 무죄

박성재 전 장관 항소심도 충격적이라는 평가가 나온다. 1심을 맡은 이진관 재판부는 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 박 전 장관에게 특검 구형량인 징역 20년보다 높은 징역 25년을 선고했다. 내란의 불법성을 누구보다 잘 알았을 법무부 장관이 내란 성사를 위한 각종 지시를 내리고 챙겼다는 점을 엄중하게 단죄한 것이다.

그러나 윤성식 재판부는 박 전 장관이 비상계엄의 위헌·위법성을 인식했다고 판단하면서도 그가 내린 7개의 내란 관련 지시 중 2개만 유죄로 인정하고 나머지 5개는 모두 무죄로 뒤집었다. 법무부 검찰과장에게 계엄사령부 합동수사본부의 검사 인력 파견 요청에 협조하라고 지시한 것, 심우정 검찰총장에게 대검 포렌식 요원 등을 합수부에 파견하라고 지시한 것 등이 무죄가 됐다. 재판부는 이러한 지시가 원론적 지시여서 내란 목적 달성에 기여한 게 아니라고 판단했다.

한상진 뉴스타파 기자는 박성재 2심 판결이 오세훈 무죄보다 훨씬 심각한 판결이라며 검사와 관련된 부분만 무죄를 줬다고 지적했다. 아무리 내란이라도 윗사람이 공무원에게 업무 지시를 하면 비상근무 야근이니 해야 한다는 논리로 침해된 권리가 없어 죄를 적용할 수 없다는 취지라는 설명이다.

30일에는 12·3 비상계엄 선포 직전 열린 이른바 햄버거 회동에 참석한 전직 군 장성들과 계엄 당일 병력을 국회, 중앙선거관리위원회, 여론조사 꽃 등에 투입한 전직 지휘관 8명 전원에게 무죄가 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의38-2부는 이들이 비상계엄을 사전에 인지하지 못했고 위헌·위법성과 관련해 명확하게 판단하지 못한 상태에서 명령을 수행했을 뿐이라고 판시했다.

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전원합의체 회부와 향후 우려

더 큰 문제는 이런 의심이 맞다면 조 대법원장과 휘하 판사들의 정치적 행태가 이번으로 그치지 않고 더욱 가속화할 수 있다는 점이다. 조 대법원장은 김건희 3대 의혹 사건과 한덕수·이상민 내란 관여 혐의 사건을 모두 자신이 재판장을 맡는 전원합의체로 회부한 바 있다.

박판규 변호사는 전원합의체에 조희대가 있는 것과 없는 것은 엄청난 차이라며 현재 대법관 13명 중 12명 가운데 11명이 조희대가 제청한 사람들이어서 절대적인 영향력을 행사할 수 있다고 우려했다. 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 박성재 판결이 신호의 시작이라며 1심 유죄 판결 이후 내란 청산이 되어 가는 듯했으나 법원에서 뒤집히고 있다고 지적했다.

조 대법원장은 12·3 내란 선포 직후 대법원에서 법원행정처 간부회의를 소집한 바 있다. 이 자리에서 계엄에 대한 법원의 협조 사항을 논의한 게 아니냐는 의혹이 제기됐고, 조 대법원장은 국정감사에서 자신은 협조하지 않았다며 강하게 부인했다. 그러나 회의록 등을 통해 객관적으로 확인된 내용이 아니어서 사실 여부를 제대로 확인해볼 필요가 있다는 지적이 많다.

만약 수사나 국정조사를 통해 조 대법원장이 인원 파견이나 준비 등을 지시한 것으로 드러나더라도 이번 박성재 2심 판결로 인해 처벌할 근거 자체가 사라진 게 아니냐는 우려가 제기된다. 한상진 기자는 이번 법원 판결이 남을 판결한 게 아니라 자기들한테 준 면죄부라며 수사 필요성도 없게 됐다고 비판했다.