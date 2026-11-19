조희대 대법원장 주관 대법원 전원합의체는 12·3 비상계엄을 위헌·위법한 내란으로 규정했으나, 한덕수 전 총리의 계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 행위에 대해서는 국헌문란 목적 증명이 부족하다며 원심 유죄를 파기환송했다.

조희대 대법원장 주관 대법원 전원합의체 는 19일 12·3 비상계엄 이 헌법 질서를 파괴하고 국민의 기본권을 침해한 위헌·위법한 내란 행위로 확정짓는 중요한 판단을 내렸다. 그러나 정작 비상계엄 선포의 공식적 발판이 된 한덕수 전 국무총리 의 계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 행위에 대해서는 국헌문란 목적이 엄격히 증명되지 않았다며 유죄 부분을 전부 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈다.

다수의견, 시점별 엄격한 목적 증명 요구

조희대 대법원이 이끄는 다수의견은 내란죄의 주관적 구성요건인 국헌문란 목적을 개별 행위 시점마다 엄격하게 분리하여 적용해야 한다고 주장하였다. 이는 국헌문란 가능성을 미필적으로 인식하는 수준을 넘어, 그 실현을 지향하고 용인하려는 명확한 의사가 개별 행위 당시 입증되어야 한다는 좁은 법리를 적용한 것이다. 따라서 계엄 선포 전 국무회의 심의 외관을 만든 행위에 대해서는 무죄 취지로 판단하며, 선포 이후 위헌·위법성이 명백해진 시점부터만 내란중요임무종사죄 성립 여지를 인정하였다.

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계엄 선포 전 조치에 무죄 취지 판시

다수의견은 한덕수 전 국무총리가 계엄 선포 전 윤석열 전 대통령에게 경제적 파장 등을 이유로 재고를 요청하고, 다른 국무위원들에게 계엄 만류를 권유한 정황에 주목하였다. 또한 국무회의 정족수를 채우기 위해 위원들의 도착 상황을 확인하고 심의를 건의한 행위 역시 헌법과 계엄법상 절차를 따르도록 요청한 통상적 직무 행위일 가능성을 배제할 수 없다고 보았다. 이로 인해 계엄 선포 전후의 행위를 시간적·장소적으로 밀접하게 연속된 단일한 내란 가담 행위로 보지 않고, 인위적으로 쪼개 선포 전의 목적은 부정하는 결과를 낳았다.

반대의견, 친위 쿠데타 본질 지적

반면 반대 의견을 제시한 대법관들은 12·3 비상계엄이 국가 최고권력자가 기존 국가 시스템을 동원해 헌법적 통제를 무력화하려 한 친위 쿠데타라는 본질에 주목하였다. 군이 외부에서 물리력으로 침탈하는 전통적 내란과 달리, 친위 쿠데타는 필연적으로 국무회의 심의 등 정상적이고 공식적인 국가 행정 절차의 외양을 띠고 작동한다는 지적이다. 따라서 법적 절차를 거쳤다는 외관 자체가 적법한 직무수행과 내란 가담을 가르는 면죄부가 될 수 없다는 논리를 폈다.

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헌법적 책무 저버린 한덕수 전 총리

반대의견은 한덕수 전 국무총리가 계엄 선포 당일 대통령 집무실에서 계엄 관련 문건과 포고령을 직접 확인해 위헌·위법성을 충분히 인식하고 있었다고 밝혔다. 국무총리이자 국무회의 부의장으로서 대통령의 권한 남용을 저지해야 할 헌법적 책무가 있음에도, 적극적 저지 대신 국무회의 개최 건의라는 형식을 택해 결과적으로 계엄의 절차적 정당성을 뒷받침했다는 비판이다. 이는 국헌문란 목적을 부인할 수 있는 논리적 퇴로를 열어준 것이라고 평가하였다.

사법 판단 기준에 대한 우려의 목소리

조희대 대법원이 보여준 이번 판결은 비상계엄의 위헌성과 내란성을 선언하는 데 그쳤을 뿐, 권력형 헌정 파괴 범죄의 실체를 규명하고 단죄하는 데는 구조적 한계를 노출하였다는 평가이다. 헌정 질서 수호의 관점 대신 개별 행위의 형사적 증명만을 도식적으로 따지면서, 결과적으로 친위 쿠데타의 핵심 부역 행위인 합법 외관 만들기에 면책의 여지를 남겼기 때문이다. 이는 향후 유사한 권력형 헌정 유린 사건의 사법적 판단 기준을 둘러싼 거센 후폭풍을 남길 수 있다는 우려를 제기하고 있다.