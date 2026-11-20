더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추를 당론으로 채택했다. 한덕수 전 총리 관련 대법원 판결 등 주요 사유와 헌법재판소의 재량, 정치적 파장 등을 분석한다.

더불어민주당 은 20일 조희대 대법원장 에 대한 탄핵소추 를 당론으로 정식 채택하고, 양부남 의원을 단장으로 하는 탄핵소추 추진단을 구성했다고 밝혔다. 이는 12·3 내란 이후 위헌 및 위법 논란이 끊이지 않아 온 조 대법원장 의 판결과 행태에 대한 국회의 대응책으로, 당이 직접 추진단을 꾸려 탄핵안을 처리하겠다는 의지를 굳혔음을 의미한다.

한덕수 무죄 취지 판결이 탄핵 전환 계기

민주당의 탄핵 입장은 대법원 전원합의체가 지난 19일 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 피고인의 핵심 혐의에 대해 무죄 취지로 파기환송하면서 변화했다.此前的 민주당은 국정조사 먼저 추진하겠다는 방침이었으나, 이번 판결을 계기로 입장을 선회해 탄핵으로 무게를 실었다.

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양부남 탄핵소추추진단장은 "어제 판결이 조희대 대법원장이 사법부 수장으로 있어서는 안 된다는 판단에 이르게 했다"며 탄핵의 당위성을 강조했고, 김민석 대표 역시 "국민적, 역사적 인내선을 넘었다"고 밝혔다. 대법원이 국무회의 소집 건의에 대해 국헌 문란 목적이 있었다고 단정하기 어렵다고 판시한 점은 국민의 분노를 사고 있다.

사법부 독립 침해 논란과 탄핵 사유 구체화

특정 판결 내용을 탄핵 사유로 삼는 것은 헌법이 보장한 재판의 독립을 침해할 수 있다는 우려도 나온다. 민주당은 한덕수 판결을 직접적 탄핵 사유에 포함하지 않겠다는 입장이나, 판결 하루 만에 탄핵을 결정한 점은 논란을 불가피하게 만든다.

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공식 탄핵 사유로는 12·3 비상계엄 당시 대법원의 순응적 대응, 이재명 전 대표 사건의 속전속결 파기환송, 신임 대법관 일방적 제청과 재제청 거부, 불법 업무추진비 집행, 국정감사 증인 선서 거부 등이 명시되었다.

각 사유는 정치적·법리적 책임이問질 수 있는 중대한 사안들이다. 이재명 사건 파기환송은 국민의 기본권 침해와 법관의 정치적 중립 의무 위반을, 대법관 제청 논란은 대통령의 임명권 침해를 논란하게 만든다.

헌재 인용 가능성 낮고 정치적 리스크 존재

헌법은 고위 공직자의 탄핵 사유를 직무집행상 헌법 또는 법률 위배로 규정하나, 헌재는 단순 위반을 넘어 파면을 정당화할 만큼의 중대한 위반이어야 한다고 판례를 쌓아왔다. 이에 따라 조 대법원장 탄핵이 헌재에서 인용될 가능성은 높지 않다는 분석이 우세하다.

조희대 대법원장의 직무가 정지되면 대법원 전원합의체 판결 지연과 재판 적체가 발생해 국민 피해로 이어질 수 있다. 또한 그의 임기는 내년 6월 5일까지라 탄핵의 실질적 효용에 대한 의문도 제기된다.

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기권 여당으로서 탄핵 기각 시 정치적·사회적 혼란과 후폭풍, 지지율 하락 및 당 내분 등 국정 동력 약화 가능성이 있다. 민주당은 헌정사상 처음인 탄핵 가결 전 마지막 순간까지 숙고를 거듭해야 한다는 지적이 나온다.