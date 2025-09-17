조희대 대법원장, 이재명 사건 논란에 '없다'며 입장 밝힘

조희대 대법원장이 지난 6월 대선 전 한정수 전 국무총리와의 만남에서 이재명 당시 대선 후보의 형사재판에 대한 언급을 부인하며 법부의 정치적 중립성을 흔들었다는 여론의 화살집중을 받고 있다. 여당의 사퇴 요구를 받고 있는 조 전 대법원장은 취재진에게는 특별히 해당 의혹에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았다.

여당의 사퇴 요구 를 받고 있는 조희대 대법원장 이 17일 업무를 마치고 서울 서초구 대법원 청사를 나섰다. 조 대법원장 은 지난 6월 대선 전 한덕수 전 국무총리 등과 만나 이재명 당시 대선 후보의 형사재판을 “대법원이 알아서 하겠다”고 말했다는 의혹을 공개적으로 부인했다. 조 대법원장 은 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건과 관련해 “한 전 총리와는 물론이고 누구와도 논의한 바가 없다”고 밝혔다. 조 대법원장 은 17일 오후 대법원을 통해 이 같은 내용이 담긴 입장을 밝혔다. 조 대법원장 은 입장문에서 “거론된 나머지 사람들과도 제기되고 있는 의혹과 같은 대화 또는 만남을 가진 적이 없음을 명백히 밝힌다”고 했다. 조 대법원장 은 오후 6시 무렵 서울 서초구 대법원 청사를 나서며 취재진과 만나서는 해당 의혹에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았다.

조 대법원장은 ‘민주당에서 한 전 총리 등과 만났다는 녹취 증거도 있다고 주장하는데 관련해 입장이 있느냐’는 취재진의 물음에 “수고한다”는 짧은 인사만 남기고 청사를 떠났다. 그는 ‘정치권에서 사퇴 요구를 하고 있는 상황인데 이에 대한 입장’ 및 ‘사법부가 정치적 중립성을 잃었다는 평가에 대한 입장’ 등에 대해서는 아무런 답변을 하지 않았다.





