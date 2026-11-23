조희대 대법원장 탄핵 소추 추진에 대해 강동원 법관대표회의 의장이 사법 침해를 주장하며 집단행동을 시사하자 다른 판사들이 부적절하다고 반발, 9년 만의 집단행동 여부가 주목된다.

30일 열릴 전국 법관대표회의 를 앞두고 사법부 내부에서 견해 충돌이 빚어지고 있다. 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하자, 강동원 전국 법관대표회의 의장이 이를 사법부 독립 침해라며 강력히 비판한 데 이어 집단행동을 시사한 것이 계기가 되었다.

집단행동 시사한 강동원 의장 주장

강동원 전국법관대표회의 의장은 22일 법원 내부망인 코트넷에 게시한 글을 통해 한덕수 전 국무총리 판결을 계기로 대법원장을 탄핵소추하겠다는 움직임이 도를 넘어선 행위라고 단호하게 밝혔다. 그는 판결 결과에 불만족스러울 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립이 무너질 수 있으며, 이는 민주주의와 삼권분립을 파괴하는 것이라고 우려했다.

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강 의장은 현재 상황은 단순히 나약한 선언문으로 해결될 문제가 아닐 수 있다고 지적하며, 만일 탄핵소추가 의결된다면 법관들도 마땅히 행동으로 나서야 하지 않느냐고 제창했다. 이는 향후 9년 만에 판사들이 집단행동에 나설 수 있다는 가능성을 열어둔 것으로 해석된다.

부적절한 의사표현에 반론 이어져

강 의장의 주장에 대해 다른 판사들로부터 즉각적인 반론이 제기되었다. 이봉수 창원지법 부장판사는 23일 코트넷에 올린 글에서 회의 개최 전부터 의장이 자신의 의견을 강하게 드러내고 구체적인 방향성을 제시하는 것은 적절하지 않다고 비판했다.

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이봉수 부장판사는 법원 내부의 자성과 성찰에 대한 목소리도 함께 논의되어야 한다고 강조하며, 강 의장의 행보가 회의의 중립성을 해칠 수 있다고 우려했다. 백주연 수원지법 부장판사 역시 법관대표들의 숙의를 거치지 않은 상태에서 의장이 이러한 의견을 표명하는 것은 다소 부적절하다고 적었다.

정욱도 서울북부지법 부장판사는 사법부 독립을 내세운다면 법관들이 대법원장을 옹위하기 위해 뭉친다는 인상을 줄 수 있다고 주장했다. 그는 헌정 중단으로 사법독립이 사라질 위기 상황에서 보인 대법원의 소극적 태도와 법관들의 집단적 무작위를 기억해야 한다고 덧붙였다.

의장 사견 강조 및 회의 참석 위협

반론글이 게시된 뒤 강동원 의원은 자신의 글 말미에 '서울가정법원 판사 강동원'이라고 서명을 추가했다. 이는 해당 글이 의장 명의가 아닌 사견으로 작성되었음을 강조하기 위한 조치로 보인다. 그러나 서울중앙지법 법관대표인 송승용 부장판사는 언론이 이를 의장 명의의 글로 보도했다고 지적하며, 사후 수정 efforts에도 불구하고 오해가 해소되지 않았다고 말했다.

송승용 부장판사는 법관대표회의가 일정보다 일주일 앞당겨진 점을 거론하며, 회의 일자 변경의 근거와 경위에 대한 명확한 설명이 필요하다고 요구했다. 그는 의장으로서 최소한 공정성과 중립성 유지 조건이 이행되지 않으면 서울중앙지법 부장님들의 의견을 수렴한 뒤 회의 참석 여부를 심각하게 고려하겠다고 밝혔다.

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2017년 이후 9년 만 집단행동 가능성

판사들의 대응 방향 등은 오는 30일 열리는 전국법관대표회의에서 본격적으로 논의될 예정이다. 2017년 양승태 사법부의 사법농단 사태 이후 약 9년 만에 판사들이 집단행동에 나설지도 주목된다. 당시 판사들은 결의문과 선언문을 채택하며 법관대표회의 상설화, 사법개혁, 성역 없는 조사, 연루 법관 탄핵 검토 등을 요구한 바 있다.