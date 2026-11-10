조현우 G7 외교장관회의서 시비하 장관과 마주할 전망

조현우 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외무장관이 프랑스 파리에서 G7 회의 기간 중 회동할 것으로 보인다. 북한군 포로 교환 합의 위반으로 빚어진 한-우크라 외교 갈등의 해결을 위한 고위급 협의가 시작된다.

한국 외교부의 조현우 장관이 주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석을 위해 머무르고 있는 프랑스 파리에서 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 회동할 기회가 마련될 것으로 주목된다. 양국 간의 심각한 외교 마찰을 수습하고, 북한군 포로 문제 등 쟁점 사안에 대한 실질적인 해결 방안을 모색할 수 있는 첫 번째 기회가 될 전망이다.

파리 G7 회의장서 양국 장관 만남

조현우 외교부 장관과 우크라이나를 대표하는 안드리 시비하 외무장관이 같은 장소에 머무르는 상황을 이용해 실무 또는 비공식 회담이 성사될 가능성이 점쳐진다. 이는 양국 관계가 최근 북한군 포로 관련 논란으로 인해 극도로 경색된 상황에서, 서로의 입장을 명확히 전달하고 관계를 정상화하기 위한 필수적인 절차로 평가된다. 이번 만남은 단순한 인사를 넘어, 향후 한-우크라이나 관계의 방향성을 결정짓는 중요한 전환점이 될 수 있다.

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북한군 포로 합의 위반과 외교 마찰

한국은 지난 9월 8일 박기창 주우크라이나대사를 긴급 소환하는 등 즉각적인 대응에 나섰다. 이어 같은 달 20일에는 우크라이나 주재 대사관의 공관원을 절반 이상 철수시키는 초강수 조치를 단행했다. 이 조치는 우크라이나 측이 북한군 포로의 한국행 관련 비공개 합의를 일방적으로 위반한 점에 대한 강력한 경고의 의미였다. 그러나 우크라이나 측은 지금까지 공식적인 사과나 유감 표명을 내놓지 않았으며, 시비하 장관은 해당 논란이 이미 '종결된 사안'이라고 언급하며 한국의 요구를 묵살하는 태도를 보였다.

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정상 간 갈등의 실무 선 수습 필요성

이번 외교 분쟁의 근원은 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 한국의 이재명 대통령 간 정상급 대립으로까지 번졌다. 젤렌스키 대통령의 행동에 대해 이재명 대통령이 소셜미디어를 통해 직접 유감을 표시하면서, 문제는 단순한 관료 간 분쟁을 넘어 정치적인 이슈로 격상되었다. 따라서 실무 라인만으로는 해결이困難하며, 고위급 외교관을 통한 직접적인 대화와 타협점이 반드시 필요하다. 양국 외무장관의 만남은 이러한 정상 간 균열을 메우고 실질적인 해법을 찾기 위한 가장 효과적인 경로로 분석된다.

회담 의제와 전망 및 외교적 기대

만약 조현우 장관과 시비하 장관의 회담이 성사될 경우, 영사 협력이나 전후 재건 등 일반적인 현안과 함께 한국의 공식 사과 요구가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 우크라이나 측은 자국 대통령의 공개 사과가 어렵다는 입장이나, 사태의 전반적인 해결을 원하므로 전향적인 태도를 보일 수 있다는 관측이 교차한다. 한국 측도 대사 소환과 공관원 철수라는 유례없는 조치를 취한 상태이므로, 빈손으로 돌아오는 것을 막고 사과를 받기 위해 총력을 기울일 것이다. 한 당국자는 우크라이나 측도 한국의 입장을 검토 중일 것이라며, 서로의 이해를 높이는 차원에서 만남이 유용할 것이라고 밝혔다. 또한 유사 입장국들이 러시아 전선에서 우크라이나를 지원해야 한다는 외교가의 기류도 장기적인 갈등을 피해야 한다는 압력으로 작용하고 있다.