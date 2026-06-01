조현 외교부 장관, 한-아프리카 외교장관회의 개최

조현 외교부 장관이 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 기념촬영을 하기 위해 자리를 잡으며 각국 장관들과 인사하고 있다.

조현 외교부 장관 이 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의 에서 기념촬영을 하기 위해 자리를 잡으며 각국 장관들과 인사하고 있다. 2026.6.1. 이날 서울 중구 롯데호텔에서 한국과 아프리카의 기업인, 정부·외교 인사 등이 참석한 가운데 비즈니스 포럼 을 개최한다.

전날 열린 한-아프리카 외교장관회의의 부대행사인 이 포럼의 주제는 '한-아프리카 비즈니스 파트너십, 상생과 공동 성장의 미래'이다. 조현 외교부 장관이 행사의 개막을 알리는 개회사를 하며 이어 주한 미국 대사를 지낸 성 김 현대자동차그룹 사장과 웸켈레 케베츠웨 메네 아프리카 대륙 자유 무역 지대(AfCFTA) 사무 총장이 기조 연설을 한다. 김명희 코트라 부사장, 정태원 대우 건설 나이지리아 법인장, 아프리카의 대표적인 테크 미디어 플랫폼인 테크 사파리 공동 창업자 겸 CEO인 칼렙 마루, 인스타그램 팔로워 350만명을 보유한 가나 방송인 나나 아바 아나모아가 각자 '테드'(TED) 방식으로 발표한다.

'한-아프리카 비즈니스 협력, 현재와 미래'를 주제로 한 세션 2 특별 대담에서는 김영완 서강대 교수가 빅터 로렌스 빌라세스티 대표이사 겸 의장과 1대1 대담한다. 가나 출신인 로렌스 대표는 연합뉴스와 사전 서면 인터뷰에서 '아프리카는 제품을 소비하는 시장에 머물지 않는다'며 '가나에 한국 기업을 전폭적으로 지원할 'K-테크 타운'(Korea Technology Town)을 조성해 공장과 기술, 인재가 결합한 미래 산업 환경을 만들고자 한다'고 밝혔다. 로렌스 대표는 세계적 엔지니어로 미국 벨 연구소에서 30여년간 수석 부사장으로 근무했으며 미 국립 발명가 명예의 전당에도 헌액됐다.

현재 가나를 중심으로 한국과 미국이 협력해 진행 중인 스마트 복합 산업단지 조성 사업 '빌라세스티 프로젝트'를 이끌고 있다. 빌라세스티 프로젝트는 가나 수도 아크라에서 45km 떨어진 약 117만평(3.86㎢·여의도 면적 1.3배) 부지에 대규모 스마트 산업단지를 조성하는 사업이다. 그는 글로벌 제조 혁신의 핵심 파트너로서 한국 기업들의 적극적인 동참을 요청했다. 이재명 대통령은 이날 오후 한-아프리카 외교장관회의에 참석한 아프리카 국가 및 국제 기구의 장관급 인사 20여명을 접견할 예정이다.





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한-아프리카 외교장관회의 조현 외교부 장관 비즈니스 포럼 K-테크 타운 빌라세스티 프로젝트

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