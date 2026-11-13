조현 외교부장관, 베이징서 왕이와 회담…한반도 비핵화 및 한중 경제협력 강화 논의

조현 외교부장관이 11월 13일 베이징에서 왕이 중국 외교부장과 회담을 갖고 한반도 문제와 한중 관계 전반을 논의했다. 양국 정상 간 선전 APEC 만남을 앞두고 전략적 협력 관계를 공고히 하고 경제·인적 교류 확대 방안을 점검했다.

조현 대한민국 외교부장관이 11월 13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕이 중국 외교부장 과의 회담을 통해 한반도 평화 실현과 한중 전략적 협력 관계 심화에 대한 강력한 의지를 재확인했다. 양국 외교 수장은 3시간에 걸쳐 진행된 회담과 만찬에서 한중 관계의 현재와 미래 비전을 포괄적으로 논의했다.

한반도 평화, 한중 공동 이익 강조

조현 장관은 한반도 평화와 안정이 대한민국의 사활적 이익이자 한중 양국의 공동 이익임을 명확히 지적했다. 그는 정부의 한반도 비핵화 및 평화 실현을 위한 지속적인 노력을 설명하며, 북한의 대화 재개 등 한반도 문제 해결 과정에서 중국의 건설적 역할이 필수적임을 강력히 당부했다.

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조 장관은 양국 간 전략적 소통을 지속적으로 강화하여 한반도 정세 진전을 도모해야 한다고 밝혔다. 이는 작년 8월 서울에서 두 장관이 회담했을 때 왕이 부장이 밝힌 '한반도 문제에 대한 중국의 입장은 연속적이고 안정적'이라는 기존 입장과도 맥을 같이하는 것이다.

선전 APEC 준비, 양국 정상 신뢰 구축

양국 장관은 다음 주 선전(APEC 경제정상회의)에서 두 정상이 10개월 만에 다시 만나 한중 전략적 협력 동반자 관계를 한층 더 성숙하게 발전시킬 중요한 계기가 될 것이라고 평가했다. 이재명 대통령의 선전 방문을 환영한 왕이 부장은 충분한 예우를 갖추어 방문이 성공적으로 이루어지도록 하겠다고 화답했다.

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조현 장관은 경주에서 시작된 두 정상 간 우정과 신뢰의 이야기가 베이징을 거쳐 선전으로 이어지면서 한중 관계가 더욱 돈독해지기를 희망한다고 말했다. 이 대통령은 작년 경주 APEC 정상회의를 성공적으로 개최한 바 있으며, 한국이 중국의 APEC 개최 준비에 적극 참여하고 기여한 점도 왕이 부장이 높이 평가했다.

인적 교류 1천만 돌파, 교역액 40% 증가

한중 양국 간 관계가 구체적 성과로 나타나고 있음을 입증하는 수치도 제시됐다. 조현 장관은 올해 한중 인적 교류 인원이 1천만명을 돌파할 것으로 예상되며, 양국 간 교역액도 40% 이상 증가했다고 밝혔다. 이는 양 국민 간 우호 정서를 증진하는 긍정적인 흐름으로 작용하고 있다.

왕이 부장은 한중 관계의 긍정적 흐름이 작년 경주에서 올해 선전으로 이어지고 있음을 인정하며, 내년 수교 35주년을 맞아 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 지속 창출해 나가기 위한 여러 방안에 대해 논의했다.

한중 FTA 협상 진전, 고위급 접촉 예정

양국 장관은 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 및 투자 협상의 진전을 통해 양국의 수평적이고 호혜적인 경제협력 기반을 강화해 나가기로 했다. 이는 양국 경제 협력의 질적 도약을 의미하는 중요한 단계로 평가된다.

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조현 장관은 내년도 한중 수교 35주년을 계기로 양국이 함께 노력하여 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 궤도로 발전시켜 나가야 한다고 강조했다. 또한, 차기 단계의 고위급 접촉을 준비하는 것이 매우 필요하다는 데 양측이 의견을 같이했다.