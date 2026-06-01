조현 외교부 장관, 한-아프리카 외교장관회의 개회… 2029년 정상회의 논의 시작 선언

서울에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 조현 외교부 장관은 2029년 정상회의 개최 논의 시작을 선언하며 글로벌 도전에 대한 공동 대응과 경제협력 강화의 필요성을 강조했다. 가나 외교장관은 한국-아프리카 관계의 상호 보완적 잠재력을 높이 평가했으며, 비즈니스 포럼도 병행되어 실질적 협력 논의가 이어진다.

조현 외교부 장관 은 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의 에서 개회사를 통해 한국과 아프리카가 2029년 한-아프리카 정상회의 개최 논의를 시작할 것이라고 밝혔다.

이번 회의에는 아프리카 50개국 대표와 아프리카연합(AU), 아프리카개발은행(AfDB), 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA), 아프리카 질병통제예방센터(CDC) 등 4개 국제기구 수장이 참석했다. 조 장관은 글로벌 질서의 빠른 변화 속에서 공급망, 에너지, 식량안보 등 복합적 도전에 직면해 있으며, 개별 국가 대응에는 한계가 있어 한-아프리카 협력이 어느 때보다 중요하다고 강조했다. 특히 이재명 대통령이 취임 직후 G7 정상회의에서 남아공 대통령과 회담하고 첫해에 이집트와 남아공을 방문하는 등 아프리카와의 협력에 진심 어린 애정을 보이고 있다고 설명했다.

공동 주최국인 가나의 사무엘 오쿠제토 아블라콰 외교장관은 환영사에서 아프리카-한국 관계의 전략적 중요성과 상호 보완적 강점을 언급하며, 이번 회의가 2024년 한-아프리카 정상회의의 추진력을 공고히 하는 계기가 되길 기대한다고 말했다. 또한 최고조 주한 가나 대사를 지적하며, 그가 한국과 아프리카 관계의 아름다움을 보여주는 상징이 될 것이라고 평가했다. 회의는 첫 번째 세션에서 '경제협력 강화: 공동번영과 지속가능한 성장 촉진'을 주제로 교역·투자, 인프라, 과학기술·교육, 식량안보, 공급망 등 분야의 협력 현황을 점검하고 강화 방안을 논의했다.

두 번째 세션에서는 '글로벌 도전에 대한 공동대응: 한·아프리카 연대'를 주제로 개발협력, 기후변화, 보건, 평화·안보, 인적교류 등 분야의 실질적 협력 확대 방안을 모색했다. 조현 장관은 참석한 모든 아프리카 외교장관과 개별 양자 회담을 진행해 한국기업 진출, 공급망 위기 대응, 재외국민 보호 등 현안을 논의하고 관계 증진 방안을 탐색할 예정이다. 이번 외교장관회의의 결과를 바탕으로 2029년 한-아프리카 정상회의 개최 논의가 본격화될 전망이다. 2일에는 부대행사로 한-아프리카 비즈니스 포럼이 열려 한국과 아프리카의 기업인, 정부 및 외교 인사 300여 명이 참석한다.

현대차의 성 김 전략기획담당사장과 AfCFTA의 웸켈레 메네 사무총장이 기조연설을 하며, 경제협력과 미래 성장동력 창출을 위한 구체적 협력 모델이 논의될 예정이다. 이 회의는 양측이 글로벌 도전과제에 공동 대응하고 포괄적 동반자관계를 심화하는 데 중추적 역할을 할 것으로 기대된다





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한-아프리카 외교장관회의 조현 외교부 장관 2029년 정상회의 경제협력 글로벌 도전 공동대응 한-아프리카 비즈니스 포럼

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