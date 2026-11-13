조현 외교부장-왕이 회담, 한중 관계 전면 복원 및 한반도 평화 구축 논의

조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장이 13일 베이징에서 회담을 갖고 한중 전략적 협력 동반자 관계 심화와 한반도 비핵화 및 평화 정착을 위한 중국의 건설적 역할을 확인했다.

조현 외교부 장관 은 13일 오후 중국 베이징 댜오위다이 국빈관에서 왕이 중국 외교부장 과 외교장관 회담을 개최했다. 두 장관은 3시간에 걸쳐 회담과 만찬을 진행하면서 한중 양국 관계의 현안과 한반도 정세 등 상호 관심사에 대한 의견을 폭넓게 교환했다. 이번 조우는 양국 정상의 상호 국빈 방문 이후 한중 관계 전면 복원 흐름을 공고히 하는 구체적 성과로 평가된다.

한반도 평화와 중국의 건설적 역할 확인

조현 장관은 회담에서 한반도 평화와 안정이 대한민국의 사활적 이익이자 한중 양국의 공동 이익임을 강조하며, 비핵화와 평화 실현을 위한 한국 정부의 노력을 설명했다. 아울러 북한의 대화 재개 등을 촉구하며 한반도 문제에서 중국의 건설적 역할이 필수적임을 당부했다. 조 장관은 양국 간 전략적 소통 강화를 통해 한반도 정세 진전을 모색해야 한다는 입장을 분명히 했다.

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이에 대해 왕이 부장은 비핵화라는 특정 표현을 직접 언급하지는 않았으나, 중국의 기존 한반도 정책에 변함이 없으며 한반도 평화와 안정을 위한 건설적 역할을 지속해 나갈 것임을 재확인했다. 왕 부장은 지난 8월 서울에서 열린 조현 장관과의 회담 당시에도 중국의 입장이 연속적이고 안정적임을 강조한 바 있다. 이는 중국이 한반도 문제에서 일관된 정책을 유지하고 있음을 시사한다.

한중 전략적 협력 동반자 관계 심화 및 APEC 의제 조율

두 장관은 다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 예정된 한중 정상회의 의제를 조율하는 시간을 가졌다. 조현 장관은 작년 APEC 의장국으로서 선전 회의의 성공적 개최를 기원하며, 양국 정상 간 교류가 한중 전략적 협력 동반자 관계를 한층 더 성숙하게 발전시키는 중요한 계기가 될 수 있도록 준비해 나가자고 제안을 했다.

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조 장관은 선전에서의 만남이 지난 10개월 만에 양국 정상이 다시 만나 관계를 발전시키는 중요한 기회라고 평가했다. 그는 경주에서 시작된 두 정상 간 우정과 신뢰의 이야기가 베이징을 거쳐 선전으로 이어지기를 희망한다는 메시지를 전달했다. 이는 한중 정상 간 대화 채널이 지속적으로 활성화되고 있음을 보여준다.

왕이 부장은 한중 관계의 긍정적 흐름이 경주에서 선전으로 이어지고 있다고 평가하며, 이재명 대통령의 선전 APEC 계기 방중을 환영한다고 답했다. 왕 부장은 이번 방문이 충분한 예우를 갖추어 성공적으로 이루어질 수 있도록 할 것을 약속했다. 이는 중국 측이 한중 관계의 정상화와 발전에积极的인 자세를 보이고 있음을 보여준다.

실질적 협력 확대 및 서해 문제 관여

두 장관은 내년 한중 수교 35주년을 맞아 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출하기 위한 방안을 논의했다. 조현 장관은 올해 한중 인적 교류가 1000만 명을 돌파할 것으로 예상되며, 교역액도 40% 이상 증가했다고 전했다. 그는 양국 정부의 긴밀한 소통과 협력이 이러한 긍정적인 경제·사회적 성과를 이끌어냈다고 밝혔다.

특히 두 장관은 한중 FTA 서비스 및 투자 협상 진전을 통해 수평적이고 호혜적인 경제협력의 기반을 강화해 나가기로 했다. 이는 양국 간 무역 의존도를 높이고 경제적 상호 이익을 극대화하기 위한 구체적인 조치로 작용할 것이다. 또한, 인적 교류 확대를 통한 우호 정서 증진 노력도 함께 강화하기로 했다.

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조현 장관은 중국이 서해 잠정조치수역에 설치한 구조물 문제 등에 대해 한국의 원칙적 입장을 전달했다. 또한 중국 내 한국 국민들의 안전과 권익 보호를 위한 중국 정부의 노력도 함께 당부했다. 양국 장관은 이러한 사안들이 한중 관계 발전에 걸림돌이 되지 않도록 세심하게 관리해 나가기로 공감대를 형성했다.