조현 외교부 장관과 왕이, 베이징서 회담…한중 관계 회복 및 APEC 협력 논의

조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장이 13일 베이징에서 회동했다. 두 장관은 내년 한중 수교 35주년과 APEC 정상회의 성공적 개최를 위한 전략적 협력을 강화하기로 했다.

조현 외교부 장관 과 왕이(왕이) 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장은 13일 베이징 댜오위타이 에서 양국 외교장관 회담을 가졌다. 이번 회담은 차주 중국 선저우에서 개최될 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 진행되었다.

한중 전략적 협력 동반자 관계 발전 방향

왕이 부장은 내년 중국과 한국이 수교한 지 35주년을 맞이하는 시점에서 양측의 공동 노력을 통해 한중 전략적 협력 동반자 관계가 올바른 궤도를 따라 발전할 수 있도록 추진해 나가겠다고 밝혔다. 이는 한중 관계가 지속적인 성장과 안정을 향해 나아가고 있음을 상징하는 중요한 지표이다.

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왕 부장은 한중 관계가 지난해와 올해 두 차례 양국 정상회담을 통해 회복된 상황임을 강조했다. 또한 양국 간 무역액이 올해 사상 최고치를 기록했으며, 상호 방문객 수도 1000만 명 수준으로 회복되었다고 언급하며 관계의 건전함을 입증했다.

한중 수교 35주년 기념 및 APEC 협력 증진

왕 부장은 지난해 한국 경주에서 성공적으로 개최된 APEC 회의에 대해 평가하며, 한국이 중국의 가까운 이웃으로서 '중국의 해'를 기념하는 각종 행사에 적극적으로 참여하고 기여해 왔다고 밝혔다. 한국은 아시아·태평양 공동체 건설을 통해 양국의 공동 발전과 공동 번영을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다.

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그는 곧 열릴 선저우 APEC 정상회의에서 한국이 새로운 기여를 해 줄 것이라고 믿으며, 아시아·태평양 지역 공동체 건설을 통한 상호 번영을 촉구했다. 이는 한중 양국이 지역 안보와 경제 협력에서 상호 보완적인 관계를 맺고 있음을 보여준다.

조현 장관의 한중 관계 강화 및 한반도 정세 입장

조현 장관은 전임 APEC 의장국으로서 이번 선저우 APEC의 성공적 개최를 기원하며, 경주에서 시작된 두 정상 간의 우정과 신뢰의 이야기가 베이징을 거쳐 선저우로 이어지면서 한중 관계가 더욱 돈독해지기를 희망한다고 말했다.

조 장관은 내년 수교 35주년을 맞이하여 전면적 관계의 복원을 뜻깊게 기념하면서, 양 국민의 민생에 실질적으로 기여할 수 있는 많은 성과를 만들어 나가고자 한다는 입장을 전했다. 이는 양국 간 협력이 단순한 외교적 의식을 넘어 국민 삶의 질 향상으로 이어지기를 바라는 의지를 담고 있다.

또한 조 장관은 한반도 문제가 대한민국의 사활적 이익이며, 한반도 평화와 안정이 양국의 공동 이익인 만큼 한반도 정세 진전을 위해 양국 간 전략적 소통을 계속 강화해 나가길 기대한다고 강조했다.

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양국 장관 회담의 구체적 논의 사항 및 향후 일정

두 장관은 모두 발언 이후 폐쇄적인 회담에 돌입했다. 주요 의제로는 차주 APEC 기간 중 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담 결과 및 방향성에 대한 의견을 조율하는 것이 포함되었다.

이와 함께 한반도 문제 등 지역 안보 현안에 대한 논의를 진행할 예정이다. 또한 한국인 관광객의 중국 무비자 적용 기간이 올해 연말까지 연장될 가능성에 대해 양측이 관심을 가지고 확인했다.

중국 측에서는 차이웨이 중국 외교부 부장조리(차관보급), 쓰웨이 외교부장 비서, 팡쿤 부사장(부국장), 류펑위 신문사 부사장, 쑹자 예빈사 부사장이 이날 회담에 배석했다.

한국 측에서는 노재헌 주중 대사와 남진 외교부 동북중앙아국장, 백용진 한반도정책국장, 이선아 주중대사관 공사참사관, 김광우 장관보좌관, 이영신 동북아1과장이 회담에 참석하여 양국 협력의 구체적 방안을 논의했다.