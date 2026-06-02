조현 외교부 장관, 2026 한-아프리카 비즈니스포럼 개회사를 한다.

조현 외교부 장관이 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 비즈니스포럼에서 개회사를 하고 있다. 조 장관은 아프리카는 14억 인구와 풍부한 광물자원을 보유한 세계에서 성장 잠재력이 가장 큰 대륙이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관 이 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 비즈니스포럼 에서 개회사를 하고 있다. 조 장관은 아프리카는 14억 인구와 풍부한 광물자원을 보유한 세계에서 성장 잠재력 이 가장 큰 대륙이라고 밝혔다.

그는 최근 중동 정세로 인한 글로벌 에너지 공급망 위기 속에서 아프리카의 전략적 중요성이 더욱 커지고 있다고 말했다. 조 장관은 단순한 상품 교역을 넘어 디지털과 친환경 산업, 배터리, 문화 콘텐츠 등 미래 산업을 양측의 상생과 공동 성장을 위한 새로운 협력 분야로 꼽으며 아프리카의 무한한 성장 잠재력과 한국의 우수한 기술력, 발전 경험이 만나면 더욱 큰 시너지를 만들 것으로 확신한다고 강조했다. 한편 성 김 현대자동차그룹 사장이 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 비즈니스포럼에서 기조연설을 하고 있다.

성 사장은 현대자동차그룹이 50년 전인 1976년 포니를 아프리카에 수출하기 시작해 현재 매년 13만대를 아프리카에 공급하고 있다고 소개했다. 그는 아프리카의 현대차 사업이 아직 미미한 수준이지만 아프리카의 막대한 잠재력과 성장 역량, 그리고 미개척 기회에 미래가 달려 있다고 굳게 믿고 있다고 밝혔다. 웸켈레 케베츠웨 메네 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA) 사무총장은 기조연설에서 아프리카는 예측 가능한 시장, 신뢰할 수 있는 파트너, 무역 투자 분야의 파트너로 시장을 한국에 개방할 것이라고 약속했다.

아프리카의 테크 미디어 플랫폼인 테크 사파리 공동 창업자 겸 CEO인 칼렙 마루는 '한국이 아프리카 시장에서 어떻게 성공할 수 있는가'라는 주제 발표에서 아프리카는 한국 제품을 신뢰하고 있으며 한국의 가장 큰 자산은 신뢰라고 말했다. 그는 아프리카를 단순한 판매 대상이 아니라 성장 파트너로 봐야한다고 지적했다. 소셜미디어 팔로워 500만명을 보유한 가나 방송인 나나 아바 아나모아는 아프리카에 진출할 때는 미디어 신뢰도가 가장 높은 TV와 가장 청취를 많이 하는 라디오와 함께 젊은 층의 소셜 미디어를 모두 활용하고 특히 아프리카와 공동 제작을 시장 진출 전략으로 사용하는 게 좋다고 말했다.

그는 한국을 아프리카에서도 많이 보고 싶어 하니까 내년 가나에서 한국 문화 축제를 개최하자고 제안했다. 정태원 대우건설 나이지리아 법인장은 자사 현장 직원이 과거 불법 무장단체에 피랍됐다가 지역 사회의 도움으로 무사히 해결된 사례를 거론하며 지역사회와 우호 관계를 맺고 상생하는 노력이 중요하다고 힘주어 말했다. 빅터 로렌스 빌라세스티 대표이사 겸 의장은 아프리카가 단순한 자원 공급지를 넘어 글로벌 혁신 허브로 도약하고 있음을 강조하며, 한국 기업들의 적극적인 참여를 독려했다.

그는 가나 수도 아크라 인근에 조성하는 스마트 산업단지 개발 사업 '빌라세스티' 프로젝트를 소개하며, 아프리카 진출을 검토하는 한국 기업과 투자자들의 우려를 해소하기 위해 'K-테크타운'을 만들겠다는 계획도 밝혔다. 한-아프리카 비즈니스포럼은 외교부가 주최하고 국가기간뉴스통신사 연합뉴스와 한·아프리카재단, 대한무역투자진흥공사(코트라), 무역협회가 공동 주관했다.





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