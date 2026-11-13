조현·왕이 한중 외교장관 회담, 다음 주 선전 APEC 정상 만남 기대

13일 베이징에서 열린 한중 외교장관 회담에서 양국은 다음 주 선전 APEC 정상회의를 계기로 고위급 교류를 이어가기로 했다. 올해 인적 교류는 1천만명 돌파가 예상되고 교역은 40% 넘게 증가했다.

2026년 11월 13일 오후 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 조현 외교부장관과 왕이 중국 외교부장이 참석한 가운데 한중 외교장관 회담 이 열렸다. 연합뉴스 한종구 특파원이 전한 바에 따르면, 두 장관은 다음 주 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 양국 정상의 만남에 기대를 나타냈다.

왕이 중국 외교부장은 이날 회담 모두발언에서 한중 관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다고 평가했다. 왕 부장은 양국 간 고위급 교류를 앞으로도 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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한중 외교장관 회담에서 나온 핵심 발언

조현 외교부장관은 한반도 문제가 대한민국의 사활적 이익이며, 한반도 평화와 안정이 양국의 공동이익이라고 강조했다. 조 장관은 이를 바탕으로 한반도 정세 진전을 위해 양국 간 전략적 소통을 계속 강화해 나가기를 기대한다고 밝혔다.

조 장관은 다음 주 선전에서 양국 정상이 10개월 만에 다시 만나 한중 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 성숙하게 발전시키는 중요한 계기를 만들 것으로 기대한다고 말했다. 두 정상의 만남이 실질적인 관계 발전으로 이어져야 한다는 점도 함께 짚었다.

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조 장관은 경주에서 시작된 두 정상 간 우정과 신뢰의 이야기가 베이징을 거쳐 선전으로 이어지면서 한중 관계도 더욱 돈독해지기를 희망한다고 덧붙였다. 경주에서 이어진 정상 간 신뢰가 이번 회담의 출발점이라는 의미를 강조한 발언이다.

조 장관은 다음 단계의 고위급 접촉을 준비하는 것이 매우 필요하다고 강조했다. 내년 중한 수교 35주년을 계기로 양국이 함께 노력해 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 궤도로 발전시켜 나가야 한다는 입장도 밝혔다.

인적 교류 1천만명 돌파와 교역 40% 증가

조현 장관은 올해 한중 인적 교류가 1천만명을 돌파할 것으로 예상된다고 밝혔다. 조 장관은 한중 간 교역도 40% 넘게 증가했다고 언급하며 경제와 사람 간 교류가 함께 늘어나고 있다는 점을 짚었다.

이번 수치는 회담에서 양국 관계의 회복 흐름을 보여주는 근거로 제시됐다. 다만 인적 교류와 교역의 구체적인 산출 방식이나 세부 품목은 이번 회담 보도에서 확인되지 않았다.

인적 교류 확대는 양국 국민의 방문과 왕래가 늘어나는 흐름과 맞닿아 있다. 교역 증가는 기업과 소비자 모두에게 영향을 줄 수 있는 변화로, 향후 정상 간 만남에서 경제 협력 논의가 이어질지 주목된다.

선전 APEC 정상회의 준비와 양국의 평가

다음 주 선전 APEC 정상회의에는 이 대통령을 비롯한 여러 회원국 정상이 참석하기로 확정됐다. 조 장관은 이 자리에서 한국이 지난해 경주 APEC 정상회의를 성공적으로 개최했다고 평가했다.

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왕이 중국 외교부장은 한국이 중국의 APEC 개최 준비에 적극적으로 참여하고 기여한 점을 높이 평가했다. 왕 부장은 선전 정상회의가 양국 관계에 새로운 동력을 제공할 것이라는 기대를 나타냈다.

두 장관은 이번 회담에서 다음 주 선전 APEC 정상회의를 앞두고 정상 간 만남을 위한 준비 작업을 점검할 것으로 예상된다. 한반도 정세를 비롯한 양국의 공동 관심사도 함께 논의될 전망이다.

향후 일정과 한중 관계의 다음 단계

양국의 다음 주요 일정은 다음 주 선전에서 열리는 APEC 정상회의다. 이 자리에서 두 정상이 10개월 만에 다시 만나면서 한중 전략적 협력 동반자 관계의 방향이 구체적으로 드러날 것으로 보인다.

중기적으로는 내년 중한 수교 35주년이 중요한 계기로 제시됐다. 조 장관은 이때를 맞아 양국이 함께 노력해 관계를 올바른 궤도로 발전시켜야 한다고 강조했다.

이번 회담은 한반도 정세와 양국 간 고위급 교류를 동시에 다룬 자리였다. 외교장관 회담에서 확인된 정상 간 만남 준비와 교류 확대 방침이 실제 선전 정상회의에서 어떤 합의로 이어질지 연합뉴스의 후속 보도를 통해 확인할 필요가 있다.