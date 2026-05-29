조전혁 후보 '퀴어 동성애 교육 추방' 현수막에 맞선 시민들의 대응 확산

조전혁 서울시교육감 후보의 성소수자 혐오 논란 현수막에 대해 한국여성민우회와 성소수자 네트워크 '이음', '우리사이' 모임, 무지개행동, 띵동 등 다양한 시민사회단체와 개인이 피켓, 맞불 현수막, 민원 신고 등 방법으로 대응에 나서며 논란이 확산되고 있습니다. 시민들은 혐오 표현이 낳는 상처와 위험성을 지적하며 철거를 요구하고, 제도적 보완의 필요성을 강조합니다.

조전혁 서울시교육감 후보가 내세운 '퀴어 동성애 교육 추방' 현수막이 성소수자 혐오 논란을 일으키며 비판이 확산되고 있습니다. 한국여성민우회를 비롯한 여러 시민사회단체와 개인 시민들이 잇달아 대응에 나서고 있습니다.

한국여성민우회는 지난 28일 서울 마포구 망원동 홍익여고 근처 사거리와 망원역 일대에서 피켓 행동을 벌였습니다. 이들은 조 후보의 현수막 아래에서 "성소수자 차별·혐오 없는 교육이 필요하다"는 문구가 적힌 피켓을 들고 항의하며, 선거 과정에서 성소수자 혐오 표현이 학교와 동네 생활권에 게시되는 것을 강하게 비판했습니다. 또한 "청소년 성소수자는 어디에나 있다"고 강조하며, 교육 현장에서의 포용적 환경 조성의 필요성을 역설했습니다. 같은 맥락에서 성소수자 네트워크 '이음'도 지난 26일 합정역, 서교동, 영등포구청역 인근에 설치된 조 후보 현수막 앞에서 피케팅과 무지개끈 묶기 활동을 진행했습니다.

'이음'은 "성소수자의 정신건강과 심리적 안녕을 위협하는 혐오 선동 현수막을 지금 당장 철거하라"고 요구하며, 혐오 표현이 낳는 해로움을 지적했습니다. 시민들의 창의적인 맞불 대응도 나타났습니다.

'서로의 존재를 배우는 책모임 우리사이'는 조 후보 현수막 바로 아래 "교육에 필요한 것은 차별과 혐오의 추방"이라는 문구의 현수막을 게시하며, 같은 공간에 다른 메시지를 통해 대응했습니다. 아울러 한국성소수자인권단체연합 무지개행동과 청소년 성소수자 지원센터 띵동 등은 '민원 액션'을 펼치고 있습니다. 이들은 조 후보 현수막을 '성소수자 혐오 선동 현수막'으로 규정하고, 안전신문고 애플리케이션을 통한 철거 신고 방법을 시민들에게 적극 안내하며 동참을 독려하고 있습니다.

띵동 정민석 대표는 "성소수자 당사자가 아니더라도 '이런 현수막을 선거기간 내내 봐야 하느냐', '어떻게 해야하느냐'며 사진을 보내오거나 신고 방법을 묻는 시민들이 있었다"며 "시민들이 각자의 위치에서 할 수 있는 행동을 찾기 시작했다"고 현 상황을 진단했습니다. 무지개행동 박한희 공동대표도 "맞불 대응이 노이즈 마케팅이 될 수 있다는 고민이 있었지만, 현수막을 보는 청소년과 성소수자 당사자, 시민들에게 너무 상처가 되는 말들이었다"며 "시민들이 무엇이라도 대응할 수 있는 방법을 제시하자는 취지로 민원 액션을 시작했다"고 설명했습니다.

시민사회는 이번 사태가 선거 공간의 혐오 표현을 제어할 제도적 장치 마련으로 이어져야 한다고 보고 있습니다. 정민석 대표는 "누군가를 혐오하는 메시지가 담긴 현수막을 보지 않도록 제도적 보완이 필요하다"고 강조하며, 법적·제도적 개선의 필요성을 역설했습니다. 조전혁 후보는 공식 선거운동 기간 동안 서울 곳곳에 '퀴어·동성애 교육 추방' 문구가 담긴 현수막을 게시해 일찍부터 논란에 휩싸였습니다. 성소수자 인권단체들은 이 현수막에 대해 "성소수자 학생의 존재를 부정하는 것을 넘어 노골적으로 혐오를 조장하는 행위"라고 강력 비판하며 철거를 촉구한 바 있습니다





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