조작기소 특검법 반대, 국민의힘 장외집회 격렬화

국민의힘이 민주당 주도 통과 조작기소 특검법을 저지하며 장외투쟁에 나선 가운데, 여야 간 정치 공방이 거리까지 확산되고 있다.

국민의힘 은 민주당이 국회 본회의에서 가결 처리한 '조작기소 특별검사 임명 등에 관한 법률안'에 강력히 반발하며 서울 도심에서 대규모 장외집회 를 개최했다. 이번 집회는 지난 5일 본회의에서 국민의힘 의 필리버스터(무제한 토론)가 시작되자, 민주당 의원들이 본회의장을 떠나며 시작된 여야 대치가 거리 시위로 확산된 직접적인 결과물이다.

조작기소 특검법 정의와 통과 경위

특검법의 정식 명칭은 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사, 조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'이다. 이 법안은 윤석열 정부 당시 국가기관의 수사와 기소 과정에서 조작이나 외압이 있었는지 여부를 특별검사가 수사하도록 하는 내용을 담고 있다. 특히 대통령과 관련된 사안뿐만 아니라 여타 국가적 사건까지 포괄하는 광범위한 수사 권한을 부여한다는 점에서 정치적 파장이 컸다.

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국민의힘의 장외투쟁 전개 계획

국민의힘은 이 법안이 이르면 다음 주 초 국무회의에서 처리될 가능성을 대비해 선제적인 장외투쟁에 나서기로 했다. 집회는 오후 1시 서울 종로구 경복궁역 1번 출구 인근에서 '이재명 재판취소 악법 강행 처리 국민 규탄대회'라는 명칭으로 진행되었다. 당 소속 국회의원들과 당협위원장, 당원 등이 대거 참석했으며, 이는 지난 10월 3일 개천절 집회 이후 한 달여 만에 이루어진 첫 번째 주요 거리 시위다. 여당은 특검법을 '이재명 대통령의 재판을 취소하기 위한 법안'으로 규정하며 반대 여론을 결집하겠다는 방침이다.

민주당의 반발과 법안 논쟁의 핵심

더불어민주당은 국민의힘의 장외집회를 법치주의 훼손 시도로 비판하며 강하게 반발했다. 손명수 민주당 대변인은 논평을 통해 "국가의 수사권과 기소권이 정치적 목적으로 악용됐다면 이는 법치주의의 근간을 흔드는 일"이라며 특검 수사를 통한 진실 규명이 시급하다고 강조했다. 그는 국민의힘의 입장을 향해 "검찰권 남용 의혹에 대한 진실 규명마저 반대하는 것이냐"라고 따졌으며, 국가권력의 정치적 남용 여부를 밝히지 말자는 것인가라고 역공격했다.

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수사 대상 사안과 조직 구성 현황

특검이 수사할 대상은 총 12개 항목으로 구성되어 있어 그 범위와 영향력이 매우 광범위하다. 이재명 대통령과 관련된 대장동 개발, 백현동 개발, 쌍방울 대북송금, 성남FC 후원금, 김진성씨 위증교사 사건이 포함되었으며, 문재인 정부 관련해서는 통계 조작, 서해 공무원 피격, 탈북 어민 강제북송, 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹 등이 수사의 대상이 된다. 특검팀은 특별검사, 특검보, 파견검사 20명, 파견공무원 등을 합쳐 최대 309명 규모로 구성되며, 준비 기간을 포함한 수사 기간은 최장 200일까지이다.

임명 절차와 향후 여야 공방 전망

특검 선임 방식은 민주당과 국민의힘, 조국혁신당이 각각 후보 1명씩 추천하면 이재명 대통령이 그중 1명을 임명하는 구조를 취한다. 그러나 국민의힘은 대통령 본인이 수사 대상에 포함된 상황에서 대통령에게 임명권이 주어지는 것 자체가 이해충돌 소지가 크다고 반발하고 있다. 민주당은 법안 심사 과정에서 문제가 된 공소유지 여부 결정권 관련 조항이 이미 삭제된 만큼, 국민의힘의 우려는 사실과 다르다고 주장하며 맞서고 있다. 향후 특검의 정당성과 수사 범위를 둘러싼 여야 공방은 당분간 격화될 것으로 예상된다.