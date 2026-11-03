조작기소 특검법 당론 채택, 5일 본회의 처리 시도...

더불어민주당이 조작기소 특검법 당론 채택을 확정하고 오는 5일 국회 본회의 처리를 시도한다. 국민의힘은 필리버스터 등 모든 수단을 동원해 강력히 반대하며 정치 공방이 격화되고 있다.

더불어민주당 은 윤석열 정부 검찰의 수사권 및 공소권 남용 의혹을 전담 조사하기 위한 조작기소 특별검사 도입 법안을 공식 당론으로 채택했다. 민주당은 이르면 오는 5일 국회 본회의 에 법안을 상정하여 처리를 시도할 방침이다. 이번 결정은 그동안 논란의 중심에 서 있던 공소 취소 관련 조항을 삭제하는 등 타협점을 모색한 결과물이다.

공소취소권 삭제 및 수사팀 규모 축소

민주당은 기존 법안에서 특검이 공소 유지 여부를 결정할 수 있는 공소 취소 권한을 전면 삭제하기로 했다. 아울러 검사가 수사나 기소 중인 사건에 대한 이첩을 요구할 수 있는 권한도 배제했다. 이는 특검이 기존 사건을 인수한 후 공소 유지를 소홀히 하여 무죄를 유도할 수 있다는 지적을 사전에 차단하기 위한 조치로 해석된다.

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수사 대상 규모 역시 축소된다. 기존에는 대장동 사건이나 쌍방울 대북송금 사건 등 12개 의혹을 포함했으나, 문재인 전 대통령 사위의 특혜 채용 의혹 등이 추가될 가능성이 있다. 특검단의 인력 규모는 309명으로 기존안보다 줄인 상태다. 김성회 민주당 원내대변인은 의원총회 이후 기자들과 만나 특검법 당론 채택과 5일 본회의 상정 계획을 명확히 밝혔다.

야당 필리버스터 공세 및 정치적 의도 논란

국민의힘은 민주당의 추진 속도에 강하게 반발하며 즉각 저지전에 나섰다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이 법안이 이재명 대통령의 재판을 암장하려는 시도라고 비난했다. 정 원내대표는 만약 특검법이 상정될 경우 당일 상정되는 모든 법안에 대해 필리버스터를 포함한 모든 수단을 동원해 반발할 것임을 천명했다.

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민주당의 의도에 대해서는 당 안팎에서도 비판이 제기된다. 민생과 직접적인 연관성이 적은 법안 처리를 앞두고 '예산 국회' 본연의 임무보다 당리당략에 치중한다는 지적이다. 하지만 민주당은 4일 국회 법제사법위원회 전체회의에 법안을 상정하여 심사에 착수하겠다는 각오다. 당내에서는 이미 실기한 상황에서 추후 처리가 더 어려워질 수 있다는 판단이 작용했다는 설명이다.

국정조사 숙려 및 다른 법안 본회의 처리

민주당은 조희대 대법원장 관련 국정조사의 경우 추가적인 숙려 과정을 거치기로 결정했다. 의원총회에서는 조 대법원장 탄핵을 둘러싸고 찬반 양론이 충돌했다. 탄핵 찬성 측은 '탄핵이 아니면 실익이 없다'고 주장한 반면, 반대 측은 '민생에 집중해야 한다'는 입장을 밝혔다. 우원식 전 국회의장도 현재 시점에서 민생 문제에 신경 써야 한다는 공개 입장을 냈다.

조작기소 특검법 외에도 민주당은 오는 5일 본회에서 다수의 법안을 처리할 계획이다. 민주유공자법, 도시 및 주거환경정비법, 도시재정비 촉진 특별법, 용산공원 조성 특별법 등이 상정된다. 민주당은 이번 주 동안 국회 본회를 집중적으로 가동하여 주요立法 안건을 마무리할 전망이다.