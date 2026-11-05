조작기소특검법 본회의 처리, 여야 충돌 심화

민주당이 주도한 조작기소특검법이 법사위를 통과하며 본회의로 넘어갔다. 국민의힘은 강력 반발하며 필리버스터를 예고하는 등 여야 간 정치적 대립이 격화되고 있다.

더불어 민주당 주도로 발의된 '조작기소 특별검사 도입 등에 관한 법률안'이 어제 국회 법제사법위원회 심사를 통과하며 본회의 회부 절차를 밟고 있다. 이 법안은 검찰의 정치적 수사 및 조작 기소 의혹을 전면적으로 조사하기 위한 특검 설치 근거를 마련하는 내용을 담고 있으며, 당초 계획에 따라 오늘 오후 3시 본회의에서 표결에 부쳐질 예정이다.

조작기소특검법 본회의 통과와 여야 격돌

조작기소특검법은 어제 오후 국회 법사위 문턱을 넘으며 여야 간 첨예한 갈등을 빚고 있는 가운데 본회의로 이관되었다. 민주당은 해당 법안이 지난번 당 의원총회에서 당론으로 채택되었으며, 조율된 일정대로 진행 중이라고 밝혔다. 다만 장철민 의원은 의총에서 구체적으로 논의되지 않았던 부분들이 많았으나, 오랜 기간 국회에서 논의되어 온 사안들이 이번 기회를 통해 정리되기를 바라는 의견이 모였다고 해명했다.

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이 과정에서 이재명 대통령의 공소취소 여부 문제는 중요한 변수로 작용했다. 민주당 측은 이재명 대통령이 공소취소 부분은 절대로 없다고 명확히 선을 그었기 때문에, 조작 기소 부분을 특검을 통해 정리하자다는 당내 의견이 형성되었다고 설명했다. 반면 국민의힘은 이를 정면으로 반박하며 강한 불신감을 드러내고 있다.

국민의힘의 필리버스터 예고와 정치적 견제

국민의힘은 조작기소특검법이 본질적으로 이재명 대통령의 형사 재판을 무력화하거나 죄를 씻기 위한 것이라며 강력히 비판하고 있다. 정점식 원내대표는 여의도에서 법안 처리가 막힐 경우 거리로 나가며 장외 투쟁까지 불사하겠다는 입장을 천명했다. 이는 법안 통과를 막기 위한 최대 규모의 저항 수단으로 해석된다.

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박정하 국민의힘 의원은 공소취소 조항을 뺐다고 해서 공소취소 가능성이 사라지는 것이 아니라고 주장했다. 그는 재판이 진행 중인 혐의에 대해 조작 기소임을 입증하겠다는 민주당의 주장이 국민적 납득을 얻기 어렵다며 선을 넘었다고 비판했다. 이어 국민의힘이 저항할 수 있는 유일한 수단인 필리버스터를 하루라도 진행하면 내일 법안이 통과될 수 있지만, 이는 민주공화국 원칙에 위배되는 행동이라고 지적했다.

이해충돌 논란과 파견 검사 수사권 문제

조작기소특검법의 구체적 수사 대상에는 기존 12개 발의안 중 이재명 대통령과 직접적으로 관련된 사건 8개가 포함되면서 이해충돌 논란이 일었다. 그러나 민주당은 이를 법적 이슈가 아닌 정치적 공격이라고 일축했다. 대법원 판례 등 법적 맥락에서 대통령이 인사권을 행사하는 것에 대한 이해충돌 주장은 기각된 바 있으며, 실체적 진실 규명이 더 중요하다는 입장이다.

이진수 법무부 장관 대행은 비공개 회의에서 특검 수사에 검사 파견을 권장하지 않는다는 입장을 밝혔다. 이는 검사 수사권 박탈과 파견 검사 수사권 부여 사이의 모순을 지적한 것으로 보인다. 민주당 측은 수사권 박탈이라는 형식적 문제보다 과거 검찰의 수사권 남용 행위를 규명하는 것이 특검의 취지라고 강조했으나, 여야 간 제도적 해석차는 좁혀지지 않고 있다.

사실관계 규명 노력과 대통령 유튜브 프로그램 출범

민주당은 조작 기소로 인해 불의의 피해자가 발생했을 경우 이를 바로잡는 노력을 기울일 것이라고 밝혔다. 그러나 국민의힘은 공소기각 등 사법적 경로를 열어둔 채 공소취소를 위한 빌드업으로 보고 있다. 과거 문재인 정부와 윤석열 정부 모두에서 검찰의 정책 목적 또는 정치적 목적을 위한 기소 사례가 다수 존재해 온 점을 고려할 때, 이번 특검은 이러한 역사적 맥락을 정리하려는 시도로 평가된다.

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이재명 대통령은 최근 국민과의 직접 소통을 강화하는 차원에서 유튜브 채널을 운영하기로 했다. 프로그램 명칭은 'Y'로, 영어 단어 'WHY'에서 유래했으며 오늘 밤 9시 첫 방송을 진행한다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 다양하고 깊이 있는 소통을 목표로 한다고 밝혔으며, SNS 댓글 답변도 지속적으로 이어갈 계획이다. 김영진 의원은 이를 두고 대박이 날 수도 있다는 기대감을 표현하며 여야의 시각이 엇갈릴 것으로 보인다.