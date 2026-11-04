조작기소 특검 법안 법사위 통과, 민주당 공소취소 조항 삭제 후 본회의 상정 계획

조작기소 특검 법안이 법제사법위원회를 통과했다. 민주당은 공소취소 권한 조항을 삭제해 대통령 면죄부 논란을 피하려 하지만 비판은 이어지고 있다.

조작기소 특검 법안 이 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회 를 통과했다. 국민의힘 은 이 법안을 ' 이재명 대통령 죄 없애기 법안'이라고 규정하며 반대했지만, 회의장을 박차고 나가는 것 말고는 실질적으로 할 수 있는 일이 없었다는 평가가 나온다.

법안의 정식 명칭은 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'이다. 민주당은 이 법안을 본회의에 상정할 계획이며, 상정 전에 특검의 공소취소 권한 등 일부 조항을 삭제하기로 의원총회에서 당론을 정했다.

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공소취소 조항 삭제가 가져올 실제 효과

민주당은 특검의 공소취소 권한 등 일부 조항을 삭제해 법안을 수정하는 방식으로 대응하고 있다. 이는 '대통령 공소취소 특검'이라는 의심을 불식하려는 의도로 풀이된다.

그러나 조항 삭제만으로는 우려가 가시지 않는다는 지적이 많다. 조작이 있었다는 특검 수사 결과가 공소청에 이첩될 경우 공소취소가 가능해지기 때문에, 조항 삭제는 '눈 가리고 아웅'이라는 비판을 받고 있다.

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칼럼은 이 법안이 이 대통령의 면죄부를 찾는 수순이라는 점을 대부분의 국민이 알고 있다고 주장했다. 또한 특검 법안의 명칭 자체가 수사 결과를 예고하고 있다는 점도 짚었다. 이에 따라 임명된 특검이 '조작' 말고 어떤 수사 결과를 내놓겠느냐는 것이다.

여야와 현직 검사의 엇갈린 주장

국민의힘은 이 법안을 대통령 죄 없애기 법안으로 규정하며 반대했다. 공소청의 현직 검사는 글을 통해 대통령 본인의 형사사건을 재수사하는 특검을 여당 주도로 만들고 대통령이 특별검사를 임명하는 것은 권력의 사유화이자 명백한 이해충돌 행위라며 부당함을 호소했다.

칼럼 필자는 이 법안이 과거 민주당이 경멸하던 정치 검찰의 전형이 아니냐고 되물었다. 민주당이 과거 정치 검찰을 강하게 비판해 왔던 만큼, 여당이 주도하는 특검 구조가 같은 문제를 반복할 수 있다는 취지다.

법률 지식이 없는 일반 국민도 의구심을 풀지 못하고 있다는 지적도 나온다. 왜 대통령은 모든 국민이 받는 재판 절차를 거부하고 본인만을 위한 특별한 절차로 공소취소를 노리느냐는 의문이 자연스럽게 떠오른다는 것이다.

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수사권 부여와 중복 조사가 낳는 파장

특검팀에 파견되는 검사에게 수사권이 부여된다는 점도 쟁점으로 떠올랐다. 국민이 피해자인 사건에서는 검사의 수사권을 완전히 박탈하면서 대통령을 위한 수사에는 검사에게 수사권을 주는 이율배반이 벌어진다는 비판이다.

법무부의 진상조사단이 이 대통령 관련 사건을 이미 조사하고 있어, 특검이 가동되면 인력과 예산이 중복 투입된다는 문제도 제기된다. 칼럼은 이를 납득하기 어렵다고 평가했다.

이렇게 누적된 위화감은 이 대통령과 민주당에 대한 부정적 평가에 영향을 주고 있다는 분석이다. 칼럼은 특검이 실제로 가동되면 민주당이 과거 정치 검찰의 폐해보다 더 심각한 위기에 직면할 수 있다고 전망했다. 법안은 수정안을 바탕으로 본회의 상정이 계획된 상태다.