더불어민주당과 조국혁신당이 이재명 대통령 관련 조작기소 특검 후보로 이임성·이정훈 변호사를 각각 추천했다. 국민의힘은 후보 추천을 거부했다.

더불어민주당 과 조국혁신당 은 26일 이재명 대통령 관련 사건 등을 수사할 조작기소 특검 후보로 이임성 변호사 와 이정훈 변호사 를 각각 추천했다. 그러나 국민의힘 은 해당 후보 추천을 일체 거부하며 특검 설치 과정에 대한 이견을 명확히 했다. 이에 따라 이 대통령은 민주당과 혁신당이 추천한 두 명 중 한 명을 3일 이내에 특검장으로 임명해야 하는 법적 절차에 직면했다.

이임성 변호사 배경과 법조윤리협의회 역할

더불어민주당은 검사 출신인 이임성 변호사를 조작기소 특검 후보로 공식 추천했다. 이 변호사는 사법연수원 21기를 수료한 뒤 서울중앙지검 부부장검사와 의정부지검 부장검사를 역임하는 등 검찰 현장에서 풍부한 경험을 쌓았다. 2009년 검찰을 퇴임한 이후 경기 북부 지역에서 지역 변호사로 활발히 활동해 왔으며, 대한변호사협회 총회 의장과 경기북부지방변호사회 회장을 거쳐 현재는 법조윤리협의회 위원장으로 재직 중이다. 법조윤리협의회는 2007년 출범한 기구로, 전관 변호사의 부당한 사건 수임과 법조 브로커 행위 등을 감시하기 위해 설립되었다.

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정은수 민주당 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 이임성 변호사를 "수사 현장을 직접 경험한 법조인"이라고 평가했다. 또한 그는 "현재 법조윤리협의회 위원장으로서 법조계의 윤리를 바로 세우는 일에 매진하고 있다"며, 이 변호사가 법조계 안팎에서 쌓아온 두터운 신망과 균형 감각이 특검 수사의 공정성과 신뢰를 담보하는 든든한 바탕이 될 것이라고 강조했다.

이임성 변호사는 지난 23일 조희대 대법원장 탄핵소추 시도와 관련해 여권의 입장을 경고한 지방변호사회장협의회 명의의 입장문에도 이름을 올린 바 있다. 이 입장문은 정치권이 사법부의 독립을 존중하고 헌법적 권한을 신중하게 행사할 것을 촉구하는 내용을 담고 있었다. 또한 지난 7월에는 지방변호사회협의회 명의의 입장문에 연명하여 "검사 보완수사권은 안전벨트"라는 입장을 표명했다. 그는 지역 언론사 기명 칼럼을 통해 민주당이 주도한 형사소송법 개정案中 보완수사권 폐지가 "대형 오페라의 수많은 연습 과정에서 지휘자를 완전히 배제하는 것"과 같다고 비판하며反対 입장을 분명히 했다.

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이정훈 변호사 판사 경력과 법률적 소양

조국혁신당은 같은 날 판사 출신인 이정훈 변호사를 특검 후보로 추천했다. 이 변호사는 사법연수원 31기 출신으로, 대법원 재판연구관, 광주지방법원 부장판사, 서울고등법원 고법판사 등을 역임하며 20년간 법관으로 재직해 왔다. 그는 2021년부터 법무법인 지평에서 변호사로 활동하고 있으며, 각급 법원에서 핵심 보직을 두루 맡아온 풍부한 재판 경험을 보유하고 있다.

혁신당은 대변인 명의의 논평을 통해 "20년간 법관으로 재직하며 깊이 있는 법률적 소양을 바탕으로 국가권력 행사의 적정성과 공직자의 법적 책임을 다루어 온 재판 경험을 폭넓게 갖추고 있다"고 이 변호사의 적합성을 강조했다. 이러한 전문성은 특검이 복잡한 법조계의 의혹을 규명하는 데 중요한 자산으로 작용할 것으로 예상한다.

국민의힘 후보 추천 거부와 정치적 공방

특검법에 따르면 더불어민주당, 국민의힘, 조국혁신당은 각각 1명씩 특검 후보를 추천해야 하지만, 국민의힘은 이 의무를 거부했다. 국민의힘은 조작기소 특검이 이재명 대통령 사건의 공소취소를 위한 명분 쌓기에 불과하다며 강하게 반발하고 있다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서도 "이미 결론이 정해진 사기 도박판에 들어갈 이유가 없다"며 후보 추천을 거부하는 입장을 재확인했다. 이에 따라 국민의힘은 장외 투쟁을 이어갈 방침이다.

특검 인력 규모와 향후 수사 전망

조작기소 특검은 이재명 정부 출범 후 가동되는 7번째 특검으로, 윤석열 정부 당시 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사 및 조작기소 의혹을 규명하는 것이 주요 임무다. 특검법의 수사 대상은 총 12건이며, 이 중 대장동, 위례신도시, 백현동 개발사업 의혹, 쌍방울 대북송금 의혹 등 6건이 이재명 대통령 관련 사건이다. 특검단은 파견 검사, 수사관, 특별수사관 등을 포함해 최대 309명의 인력으로 구성되며, 수사 기간은 최장 200일까지 허용된다.

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이제 이재명 대통령은 민주당과 혁신당이 추천한 두 명의 후보 중 한 명을 3일 이내에 임명해야 한다. 이 기간 내에 임명이 이루어지지 않을 경우 특검 구성에 지연이 발생할 수 있으며, 여야 간 갈등이 장기화될 가능성도 점쳐진다. 특검이 본격적으로 가동되면 과거 정부의 사법 의혹과 관련된 쟁점들이 다시금 공개적이고 심도 있는 수사의 대상으로 부각될 전망이다.