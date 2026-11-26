더불어민주당은 이임성 변호사를, 조국혁신당은 이정훈 변호사를 조작기소 특검 후보로 추천했다. 3일 내 임명해야 하며 정치적 논란 속 수사가 시작된다.

더불어민주당과 조국혁신당이 이른바 조작기소 특별검사 후보 두 명을 최종 선정했다. 민주당은 검사 출신인 이임성(64·사법연수원 21기) 변호사를, 조국혁신당은 판사 출신인 이정훈(55·31기) 변호사를 각각 후보로 지명했다. 국민의힘은 이번 특검법 에 반대하며 후보자 추천을 거부했다.

특검 후보자 이임성·이정훈 경력과 배경

이임성 후보자는 한양대 법학과를 졸업하고 1998년 인천지검 부천지청 검사로 임관해 법조계에 입문했다. 서울중앙지검 부부장검사, 수원지검 성남지청 부장검사, 의정부지검 부장검사 등을 역임했다. 2009년 검찰을 떠나 변호사로 개업한 후 경기북부지방변호사회장과 대한변호사협회 총회의장을 지냈다. 그는 작년 8월 법조윤리협의회 제11대 위원장으로 선출됐다.

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이정훈 후보자는 연세대 문헌정보학과와 전남대 법과대학원을 졸업했다. 2002년 서울지법 서부지원(현 서울서부지법) 판사로 임관했으며, 2017년 광주지법에서 처음 부장판사로 근무했다. 이듬해 고법판사로 임명돼 서울고법에서 근무하다 2021년 퇴임했다.

3일 이내 임명 의무와 국민의힘 반발

조작기소 특검법 제정에 따르면 대통령은 추천받은 날부터 3일 이내에 후보자 중 한 명을 특검으로 임명해야 한다. 민주당과 조국혁신당은 이임성 변호사와 이정훈 변호사를 공식 추천했으며, 이에 따라 이재명 대통령은 법적인 기한 내에 임명 절차를 이행해야 하는 처지에 놓였다.

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국민의힘은 조작기소 특검법이 정한 수사 대상 상당수가 이재명 대통령이 기소된 사건들이라고 주장하며 강한 반발을 보이고 있다. 당은 이 대통령이 특검을 임명하는 것이 이해관계 충돌에 해당하며, 이는 이 대통령의 죄를 지우기 위한 정치적 특검이라고 비판하고 있다.

수사 난관과 대장동 등 12개 항목

특검팀은 총 정원 309명 중 검사 직군은 20명에 불과하다. 수사 대상이 대부분 전·현직 검사인 만큼 공소청 내에서도 선뜻 특검 파견에 응할 검사가 거의 없을 것이라는 관측이 지배적이다. 이는 인력 충원 면에서 심각한 난관으로 작용할 전망이다.

사건들이 이미 법원 심리 중인 데다 수사 대상자들이 법률 전문가인 검사들이라는 점도 증거 수집을 어렵게 할 전망이다. 특검 수사 대상은 대장동·위례신도시·백현동 개발 관련 비리, 성남FC 불법 후원, 김진성씨 위증교사, 쌍방울 대북 송금 및 김성태 전 회장의 해외 원정 도박, 경기도지사 법인카드 유용 6건 등 12개 항목으로 구분된다.

정치적 파장 및 향후 전망

특검이 수사 끝에 어떤 결론을 내더라도 정치권 일각으로부터 강한 반대와 비난을 감수해야 할 것으로 예상된다. 향후 법률적 시비에 휘말릴 가능성도 크며, 이는 특검 수사의 독립성과 중립성에 대한 의문을 제기할 수 있는 요인이 된다.

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이러한 현실적 어려움과 정치적 논란은 특검 수사를 흔들 수 있는 주요 변수로 작용할 것이다. 특히 대장동 비리와 이재명 대통령 연루 의혹 등은 수사의 핵심 쟁점으로 부각되면서社会各界의 주목을 받고 있다.