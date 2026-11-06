조작기소 특검법 통과, 수사 범위 모호성과 공소취소 논란으로 갈등 격화 전망

더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 조작기소 특별검사 임명 등에 관한 법률안은 수사 대상의 광범위함과 문구의 추상성으로 인해 법조계와 정치권에서 강한 논란을 낳고 있다. 이 법률안은 윤석열 정부 하의 국가기관 조작수사 의혹을 규명하기 위한 것으로, 기존 발의안보다 수사 대상이 확대되었고 피의사실 공표 제한이 완화되었다. 그러나 수사 기준이 명확하지 않아 특검의 자의적 해석이 우려되며, 현직 대통령도 수사 대상이 될 수 있다는 점에서 정치적, 법적 갈등이 예상된다. 또한 공소취소 가능성 배제에 대한 명확한 규정이 부족하여 사법 공정성에 대한 논의가 계속될 전망이다.

더불어민주당의 주도로 국회 본회의 를 통과한 조작기소 특별검사 임명 등에 관한 법률안은 수사 범위 의 모호함과 공소취소 가능성 배제의 어려움으로 인해 향후 갈등이 지속될 전망이다. 이 법률안은 윤석열 정부 하에서 검찰청, 국가정보원, 감사원 등 국가기관이 수행한 조작수사 및 조작기소 의혹의 진상규명을 목적으로 하고 있으나, 법조계에서는 문구 해석의 여지가 너무 넓어 수사 대상이 지나치게 확대될 우려가 제기되고 있다.

구체적으로 법률안은 쌍방울 대북 송금, 대장동 및 백현동 개발 비리 등 총 12개 항목의 사건을 수사 대상으로 명시하고 있으며, 여기에 야당 대표 제거 등 목적을 달성하기 위해 장기간 대규모 검찰 인력을 집중 동원한 혐의가 포함되었다. 법원행정처 기우종 차장은 국회 법제사법위원회 회의에서 해당 조항이 추상적이라며 명확한 기준 설정의 필요성을 지적했다. 특히 제거, 장기간, 대규모, 집중 등의 표현이 구체적이지 않아 특검의 자의적 해석에 따라 수사 범위가 광범위해질 수 있다는 비판이 나온다.

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수사 범위 확대와 추상적 표현 논란

또한 일부 법조인들은 이 특검법이 수사 시작 단계에서 이미 조작기소라는 결론을 내린 듯한 태도를 보이고 있어 적절치 않다고 지적한다. 한 수도권 공소청 차장검사는 과거 검찰이 혐의가 발견되지 않아도 별건 수사를 이어가며 비판받았던 점을 언급하며, 이번 특검 역시 혐의가 나올 때까지 수사할 가능성이 높다고 우려했다. 실제 법안 내용도 지난 4월 상정된 발의안과 비교할 때 수사 대상이 대폭 확대되었다. 대장동, 위례신도시, 백현동 개발 비리 사건이 하나로 통합된 대신 문재인 전 대통령 사위의 취업 관련 뇌물수수, 월성원전 경제성 조작, 사드 기밀 유출 사건 등 세 가지 항목이 새롭게 추가되었다.

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또한 특검팀의 언론 브리핑 범위가 기존 특검법에 비해 넓어져 피의사실 공표가 가능해졌다는 점도 논란의 초점이 되고 있다. 특검법 부칙은 수사권과 지휘권에 관해 형사소송법 시행 전 규정을 준용하도록 하여 수사·기소 분리 원칙의 실패를 인정하는 것이라는 비판도 나온다. 여당 주도임에도 불구하고 현직 대통령인 이재명이 수사 대상이 될 수 있다는 아이러니한 상황이 연출될 수 있다는 점도 지적된다. 법안심사 회의 중 주진우 의원은 자료 수사를 받던 자들까지 조사 대상이 된다면 가장 많은 수사를 받은 이재명 대통령도 대상이 될 수 있다고 질문했고, 직무대행은 특정 인물을 배제하는 규정이 없다는 점을 확인했다.

공소취소 배제 부재와 제도 혼란

아울러 대장동 사법 처리 과정에서 논란이 되었던 공소취소 문제도 이번 법률안에 명시적으로 담지 않았으나, 새 형사소송법에 따른 공소기각 선고 전 검사의 공소취소 가능성이 완전히 배제되지 않아 사법 공정성에 대한 논의가 필요하다. 이러한 법적, 정치적 논란 속에서도 공소청과 중대범죄수사청 출범 한 달을 맞는 시점에서 대구지역 공소청 주변에는 여전히 검찰청 표지판이 그대로 남아 있어 제도의 이행 과정에서 여전히 혼선이 있음을 보여준다.