조작기소 특검법 국회 통과, 국민의힘 '단군 이래 최악' 규탄 및 장외 투쟁 선언

더불어민주당 주도로 조작기소 특검법이 국회 본회의를 통과하자 국민의힘은 이를 입법 폭주로 규정하며 강도 높은 반발과 장외 투쟁을 예고했다.

조작기소 특검법 이 6일 국회 본회의 를 통과하면서 여야 간의 극한 대립이 재점화됐다. 더불어민주당 의 주도하에 진행된 표결에서 해당 법안은 찬성 167표, 반대 1표라는 압도적인 차이로 가결되었다.

국민의힘의 극단적 반발과 장동혁 대표 발언

장동혁 국민의힘 대표는 국회 본관 앞 중앙 계단에서 열린 '이재명 재판 취소 악법 강행 처리 국민 규탄대회'에서 격앙된 어조로 법안 통과를 강력히 비난했다. 그는 해당 법안을 '입법 조작이자 조작 입법'이라 규정하며, 헌법 수호 의무를 저버린 행위라고 주장했다.

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장 대표는 이재명 대표를 향해 '대통령이기를 포기하고 탈옥범이 됐다'며 '대한민국 민주주의 치욕의 날'이라고 선언했다. 이어 헌법에서 위임받은 권력을 남용해 헌법 자체를 파괴하고 있다고 비판하며, 이를 '자식이 부모를 죽이는 패륜'에 비유했다.

그는 종과 주인에 대한 비유를 통해, 문제적인 인물을 내쫓지 못한다면 그 책임은 주인에게 있다고 목소리를 높였다. 이날 행사에는 당 지도부는 물론 현역 의원 40여명과 원외당협위원장 등 수백 명이 참석해 구호를 외쳤다.

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167 대 1 압도적 표결 결과와 여당의 입법 추진

6일 열린 국회 본회의에서 조작기소 특검법은 찬성 167표, 반대 1표로 가결되었다. 이는 여당인 더불어민주당의 과반수 의석을 바탕으로 한 단일 안건 처리로, 야당의 부재 속에 진행되었다.

야당인 국민의힘은 법안 통과를 막기 위한 국회 본회의 표결에 불참하는 선택을 했다. 이는 해당 법안의 정당성을 부정하고, 의회 민주주의 절차 자체가 무력화되었다는 입장을 명확히 한 행동이다.

박충권 수석대변인의 독재 폭주 경고와 반발 논리

국민의힘 박충권 수석대변인은 성명을 통해 '거대 의석수를 앞세워 대한민국 법치주의를 무력화했다'고 규정했다. 그는 대통령 한 사람의 죄를 덮기 위해 의회 민주주의를 짓밟았다며, 국민과 함께 이 '독재의 폭주'를 반드시 막아설 것이라고 밝혔다.

국민의힘은 이번 입법 처리를 '단군 이래 최악의 입법'으로 지목하며, 여당의 일방적인 법안 통과가 법치주의 붕괴로 이어진다고 경고했다. 이는 향후 전개될 장외 투쟁의 정당성을 확보하기 위한 정치적 포석으로 분석된다.

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장외 투쟁 확대와 경복궁 및 청와대 앞 시위 예고

국민의힘은 7일 서울 종로구 경복궁 앞, 9일에는 청와대 앞 등에서 추가적인 장외 투쟁을 이어갈 계획이다. 9일 예정된 현장 최고위원회와 국회의원 1인 시위를 통해 여당의 행보를 견제할 방침이다.

박 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나, 이재명 대통령의 5개 재판을 연상시킬 수 있는 대장동이나 백현동 등지에서 1인 시위를 검토 중이라고 설명했다. 이는 야당의 저항이 단순한 성명 발표를 넘어 구체적인 행동으로 이어질 것임을 시사한다.

이번 사건은 한국 정치사에서 여야 간 갈등이 입법 과정 자체의 존폐 문제로 비화되는 중대한 분기점이 될 가능성이 크다. 향후 장외 투쟁의 규모와 방식이 어떻게 확대될지, 그리고 사법적 처리 과정에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.