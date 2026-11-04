조작기소 특검법 법사위 통과, 여야 극한 대치 속 본회의 상정 추진

더불어민주당이 주도하는 조작기소 특검법이 법제사법위원회를 통과했다. 국민의힘은 필리버스터로 반발하며 여야 간 치열한 공방이 예상된다.

4일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 더불어민주당 주도의 ' 조작기소 특검법'이 여당 단일 과반수로 가결됐다. 이 법안은 윤석열 정부 검찰의 수사권 및 공소권 남용 의혹을 전담 수사하기 위한 특별검사 임명 근거를 마련한다. 야당인 국민의힘 의원은 즉각적인 퇴장을 통해 항의했으며, 향후 본회의 처리를 둘러싼 여야 간 극한 대치가 불가피해졌다.

수사 대상 조정과 공소 취소 권한 삭제

통과된 법안은 지난 4월 민주당이 발의했던 기존안을 수정한 버전이다. 핵심 변경 사항 중 하나는 이재명 대통령의 관련 사건을 기존 8개에서 6개로 통합 조정하고, 문재인 정부 시절 사안 3건을 신규 추가한 점이다. 또한 이재명 대통령이 요청한 9월 18일 기자회견에 따라 특검의 공소 취소 권한을 명시적으로 삭제했다.

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김의겸 민주당 법사위 간사는 기자들과 만나 기존안의 공소 취소 관련 내용을 말끔히 삭제했다고 밝혔다. 그는 특정 인물만을 겨냥한 것이 아니라 윤석열 정권의 조작수사 문제를 들추는 것이 특검 본질이라고 강조했다. 수사 기간은 준비 기간 20일을 포함해 총 200일로 정해졌으며, 인력은 특별검사 포함 309명으로 편성된다.

여야 갈등 심화와 정치적 우려

민주당 내에서도 이번 법안 처리 시기에 대한 우려가 제기되고 있다. 예산결산특별위원회가 종합정책질의를 시작한 시점에서 민생 사안보다 특검법 처리를 우선시하는 것에 대한 비판이 나온다. 한 민주당 수도권 초선 의원은 11월 첫 본회의 안건으로 선정될 경우 여론에 부정적 영향을 줄 것이라고 우려했다.

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특히 당내 중진 의원은 정치적으로나 정무적으로 이해하기 어렵다며 강한 불만을 표출했다. 김용민 민주당 의원도 법안심사제1소위원회에서 특검법 자체에는 반대하지 않으나, 공수처 수사를 확대하거나 검찰 과거사위를 입법화하는 방식이 더 낫다는 의견을 제시했다.

국민의힘 필리버스터와 정의당 비판

국민의힘은 위헌적 시도라며 모든 수단을 동원해 저지하겠다고 선언했다. 정점식 원내대표는 조속한 처리가 시도될 경우 모든 안건에 대해 필리버스터(무제한 토론)를 진행할 수밖에 없다고 경고했다. 박충권 수석대변인은 이를 기획된 떴다방 행태라고 규정하며 강하게 비난했다.

정의당 역시 졸속 처리를 중단하라는 논평을 발표했다. 국민의힘 의원 30여명은 오후 법사위 회의장 앞에서 규탄대회를 열고 이재명 방탄 특검법의 철회를 요구했다. 민주당은 이르면 5일 특검법안 본회의 상정을 추진할 방침이며, 여야 간 공방은 본격화될 전망이다.