조작기소 특검법 본회의 처리, 국민의힘 필리버스터로 표결 중단

민주당이 추진한 조작기소 특검법안이 본회의에 상정되었으나, 국민의힘의 무제한 토론으로 표결이 중단되었다. 여야 간 첨예한 대립 속 법안 처리 과정과 향후 전망을 분석한다.

더불어민주당 이 추진해 온 '윤석열 정권 조작 수사·기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법안'이 5일 국회 본회의에 상정되었다. 이 법안은 이재명 대통령 관련 사건을 포함하여 윤석열 정부 에서 수사 및 기소가 진행된 총 12개 사건의 조작 여부를 규명하는 것을 주요 목적으로 한다.

12건 사건 조작 여부 규명을 위한 특검법 상정

서영교 국회 법제사법위원장은 제안 설명을 통해 윤석열 정권 출범 이후 당시 야당 및 정적, 전 정부 관계자들을 대상으로 조작 수사와 기소가 자행되었다는 지적에 따라 독립적인 지위를 가진 특별검사에 의한 수사 필요성을 강조했다. 해당 법안의 핵심은 윤석열 정부 시절 수사 및 기소가 이루어진 이 대통령 관련 사건 6건과 문재인 정부 관련 사건 5건의 조작 여부를 특검 수사를 통해 밝히는 것이다.

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이 대통령 관련 사건에는 대장동 비리, 위례신도시 개발비리, 백현동 개발비리 의혹 등이 포함된다. 반면 문재인 정부 관련 사건으로는 통계 조작 사건, 서해 공무원 피격 사건 등이 포함되어 총 12개 사건이 대상으로 지정되었다. 민주당은 이러한 조작 의혹에 대한 진상 규명이 시급하다는 입장을 지속적으로 제기해 왔다.

국민의힘 무제한 토론으로 표결 절차 중단

국민의힘은 이 법안을 '최악의 재판 개입 특검'으로 규정하며 강한 반발의 뜻을 나타냈다. 장동혁 대표가 "이재명 한 명 살리자는 법안"이라고 주장하며 반발하자, 국민의힘은 제안 설명 직후 필리버스터 요구서를 제출하여 표결 절차를 일단 멈추게 했다. 박형수 국민의힘 의원은 본회의에서 "재판 없이 공소 취소하겠다는 대통령 구하기 법안"이라고 비판하며 권불십년임을 강조하는 날선 발언을 이어갔다.

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국민의힘의 필리버스터 시도에도 불구하고, 민주당과 조국혁신당 등 범여권은 재적 의원 5분의 3 이상의 찬성을 필요로 하는 국회법에 따라 6일 오후쯤 필리버스터를 강제 종료하고 법안을 통과시킬 계획을 세우고 있다. 이는 지난 3일 의원총회에서 특검법 처리를 당론으로 정한 데 이어, 4일 법제사법위원회에서 두 차례 전체회의와 한 차례 소위를 연달아 열어 처리 속도를 높인 결과다.

수정안 논란과 추가된 사건들의 쟁점

법조계와 야권의 비난이 거세자, 여당 내에서도 역풍을 우려하는 목소리가 나왔다. 이에 이재명 대통령은 9월 18일 기자회견에서 이송 또는 처분에 관한 조항들을 삭제하고 진상 규명에만 집중해 달라고 주문한 바 있다. 이 주문에 따라 이날 상정된 수정안에서 공소 취소 권한을 주는 조항은 최종적으로 빠졌다.

그러나 수정 과정에서 문재인 전 대통령 사위의 취업 관련 뇌물수수 의혹과 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹 등 4개 사건이 새롭게 추가되면서 또 다른 논란의 씨앗이 되었다. 특히 '동해 탈북어민 북송' 사건은 최근 2심에서 문재인 정부 고위 당국자들에게 징역형 집행유예가 선고된 사례로, 추가 inclusion이 또 다른 정치적 갈등을 부를 수 있다는 전망이 나온다.

장외 투쟁 재개와 향후 진행 일정

국민의힘은 이번 본회의 처리를 거부하며 지난달 3일 이후 35일 만에 장외 투쟁을 재개한다. 범여권이 24시간 만에 필리버스터를 강제 종료할 수 있다는 점을 고려한 전략이다. 최수진 원내수석대변인은 7일 오후 3시 경복궁역에서 장외 투쟁을 진행할 것이며, 9일과 10일에도 청와대 앞에서 최고위원회의와 의원총회를 이어갈 계획이라고 밝혔다.

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한편, 이날 본회의 상정이 관측되었던 '민주 유공자 예우에 관한 법안'은 보류되었다. 이 법안은 6월 민주 항쟁 및 부마민주항쟁 관련자 및 유가족을 포함하여 의료 및 양료 지원을 확대하는 내용을 담고 있으나, 국민의힘이 유공자 범위가 무한정 확장될 수 있다며 반발한 때문이다. 이 대통령이 특검법안에 대해 재가를 실시할 것으로 예상되는 10일, 여야 간 대립은 더욱 격화될 전망이다.