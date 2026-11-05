조작기소 특검법 본회의 상정, 야당 무제한토론으로 표결 불발

5일 여야가 극렬히 대립한 조작기소 특검 법안 표결이 국민의힘 필리버스터로 무산됐다. 여당 이탈 없이 본회의장 비운 속에 표결 절차가 시작되지 않는 상황을 정리했다.

5일 열린 국회 정기국회 제12차 본회의에서 윤석열 정부 时期的 검찰 수사와 기소 관행에 대한 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안, 일명 조작기소 특검법 안이 상정되었다. 더불어민주당 의 주도하에 본회의에 오른 이 법안 논의는 곧 국민의힘 의 강도 높은 반대와 맞부딪히며 극한의 정치 대립 양상을 보였다. 여야 간의 격돌 속에서 법안 심의는 본회의장 출입문 차단과 의원들의 퇴장, 그리고 무제한토론 이라는 헌정적 장치의 사용으로 인해 최종 표결 단계에 도달하지 못한 채 산회되었다.

무제한토론 돌입과 본회의장 대치

본회의는 오후 4시를 전후해 세 번째 안건인 조작기소 특검법안 상정 절차를 진행했다. 국민의힘 측은 이에 강력히 반발하며 이날 오후 4시부터 무제한토론, 즉 필리버스터에 착수했다. 법제사법위원회 국민의힘 간사인 박형수 의원이 첫 번째 주자로 나서 본회의장 mic를 잡은 직후, 더불어민주당 의원들은 일제히 본회의장 공간을 떠났다. 이는 야당의 장외투쟁 또는 심의 방해로 해석될 수 있는 극단적인 행보였으며, 여야 간 신뢰 붕괴의 단면을 보여주었다.

Also read 금융위, AI 기반 보안체계 혁신 발표…망분리 규제 전면 해제 추진

박형수 의원은 토론을 통해 국회와 법치주의의 종말을 경고하며 강력한 어조로 법안 상정 자체를 거부했다. 그는 국회가 죽었고 대한민국의 법치주의도 사라졌다고 주장하며, 이재명 대표가 이끄는 더불어민주당의 독재적 정국을 비판했다. 서영교 법제사법위원회 위원장은 이러한 발언에 대해 이해할 수 없다는 반응을 보이며 항의했다. 이 과정에서 야당 의원들의 의석 공백은 본회의장의 정치적 공백을 상징하는 강렬한 시각적 이미지로 남았다.

합의 실패와 법안의 성격을 둘러싼 갈등

본회의 시작 전인 당일 오전, 한병도 민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표는 조정식 국회의장과 만나 법안 내용과 상정 일정을 조율하려 했지만, 합의점을 찾지 못한 채 대화는 단절되었다. 정점식 원내대표는 본회의장 outside에서 '오늘 국회는 죽었다'고 발언하며, 민주당이 통과시키려는 이 특검법을 헌정사상 최악의 악법으로 규정했다. 그는 이 법안이 대한민국을 법과 상식이 통용되지 않는 무간지옥으로 만들 것이라 우려했다.

Advertisement

국민의힘의 입장은 명확했다. 윤석열 정부 하에서 검찰청, 국가정보원, 감사원 등이 조작수사와 조작기소를 자행했다는 의혹에 대한 진상 규명을 위해 특별검사를 임명하는 것이 목적이라고 강조했으나, 여당은 이를 정치적 보복이며 사법 시스템의 붕괴를 야기할 수 있는 악법으로 규정하며 단호히 반대했다. 이 같은 양측의 입장은 법의 해석과 정치적 의도 측면에서 완전히 상충하여, 본회의에서의 타협은 애초부터 불가능한 상황이었다.

필리버스터 종결 조건과 향후 일정

무제한토론의 법적 효력은 토론 시작 24시간 후에 발생한다. 이때 재적 의원 5분의 3 이상의 찬성을 얻으면 토론이 종료되고 곧바로 해당 법안에 대한 표결이 개시된다. 민주당은 조국혁신당의 협조를 확보하여 무제한토론 종료 표결에 찬성함으로써, 표결 강행 경로를 열었다. 이는 야당이 본회의장을 비웠음에도 불구하고, 의원 수의 절대적 우위를 통해 의결 정족수를 맞추고자 하는 전략적 선택이었다.

이러한 절차를 고려했을 때, 오는 6일 오후 4시께 조작기소 특검법안에 대한 표결이 시작될 것으로 예상된다. 민주당이 충분한 찬성표를 모아 표결이 성사될 경우, 법안은 가결되어 특별검사 임명 등 후속 조치가 이어질 전망이다. 그러나 국민의힘은 무제한토론이 종료되고 표결이 진행될 경우 즉각적인 장외투쟁으로 대응할 계획을 밝혔다.

국민의힘 장외투쟁과 집회 예고

국민의힘은 본회의 표결 강행에 맞서 대규모 시위 행사를 준비하고 있다. 오는 6일 오후 3시에는 국회 본청 앞 계단에서 민주당 규탄 집회를 열 예정이다. 이어 오는 7일 오후 3시에는 청와대와 인접한 서울 종로구 경복궁역 1번 출구 앞에서 추가 집회를 개최할 계획이다. 이는 여당이 입법부에 이어 행정부 앞에까지 압박을 가하겠다는 의지로 읽힌다.

Advertisement

또한 오는 9일부터는 원내 활동을 일부 중단하고 개별 의원들이 1인 시위에 돌입할 방침이다. 9일 아침 청와대 앞에서는 현장 최고위원회를 개최하고, 10일 아침엔 의원총회를 열어 투쟁 방향을 다질 예정이다. 이러한 연쇄적인 장외 행보는 향후 국회 정상화가 언제 다시 시작될지 불확실성을 높이며, 한국 정치사의 또 다른 격변기를 예고하고 있다.