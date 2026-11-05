조작기소 특검법 여야 합의 불발, 본회의 필리버스터 예고

민주당의 조작기소 특검법 본회의 상정을 두고 여야 협상이 결렬되면서 국민의힘이 필리버스터에 나설 전망이다. 특검 범위 확대와 공소취소 조항을 둘러싼 이견이 좁혀지지 않아 국회의 파행적인 운영이 예상됩니다.

더불어민주당 과 국민의힘 이 발의한 조작기소 특별검사 법률안의 국회 본회의 상정을 둘러싼 협상이 결국 결렬되었다. 여야 원내대표 및 원내수석부대표는 5일 서울 영등포구 여의도 국회 의장실에서 조식 국회의장 주재로 추가 회동을 가졌으나, 약 20분 만에 아무런 합의 없이 해산되었다. 이는 여야 간 법적·정치적 이견이 극명하게 대립하고 있음을 보여주는 강력한 신호로, 향후 국회의사당 내 공방이 격화될 것이 예상된다.

특검법 협상 결렬과 여야 입장

양당의 충돌은 이미 전 날에도 확인되었으나, 5일 오전 10시 20분부터 시작된 조식 국회의장 주재의 3자 회담에서도 상황은 개선되지 않았다. 한병도 더불어민주당 원내대표는 회동 직후 기자들을 만나 민주당의 입장이 명확하다고 재확인하며, 이번 국회에서 조작기소 특검법을 반드시 처리하겠다는 의지를 표명했다. 그는 특검법 처리가 국회의 정상적인 역할 수행에 필수적임을 강조하며, 여당의 협조를 요청했으나 받아들여지지 않았다.

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반면 정점식 국민의힘 원내대표는 민주당의 일방적인 특검법 추진에 강력히 반대하며 조식 국회의장을 직접 찾아 항의 방문을 진행했다. 정 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 의장 주재 회담에서도 여전히 양당의 주장만 되풀이되었다고 비판했다. 그는 원내 지도부들이 의장에게 청와대의 하명을 받아 국회를 운영하는 것 아니냐는 강한 지적을 전달했으며, 의장으로서 철저히 의회주의자임을 지켜야 한다고 주문했다.

정점식 원내대표는 특히 현재 시기가 우원식 전 국회의장 시절보다도 협치가 제대로 이루어지지 않고 있다며 우려를 표했다. 그는 소수 정당의 의견을 존중하는 정치 문화가 확립되어야 한다는 점을 강조했으며, 국민의힘 의원들이 제시한 의견이 무시되고 있다고 반박했다. 이러한 일련의 과정을 통해 여야 간 신뢰 회복이 난관임을 입증했다.

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수사 범위 확대와 법적 쟁점

논쟁의 핵심은 특별검사에게 부여되는 공소취소 권한의 존재 여부와 수사 대상의 구체적 범위였다. 민주당은 4일 오후 법제사법위원회를 통과시킨 특검안에서 특별검사에게 공소취소 권한을 부여하는 조항을 삭제했으나, 오히려 문재인 정부 관련 사건을 새로운 수사 대상으로 대폭 확대했다. 이 과정에서 특검법의 취지가 본질적으로 훼손되었다는 국민의힘의 비판이 이어졌다.

특히 국민의힘은 공소취소 조항을 삭제했음에도 불구하고, 특검 수사 결과를 근거로 향후 검찰이 공소를 취소할 수 있는 빌드업이 가능하다고 주장했다. 이 법적 쟁점은 단순한 조항 삭제를 넘어, 형사소송법상 공소권 행사의 근본적인 구조와 관련된 중대한 쟁점으로 부각되었다. 여야는 이 부분에 대한 해석을 일치시키지 못하며 합의에 도달하지 못했다.

수사 대상 항목의 조정 역시 중요한 쟁점 중 하나였다. 특검법에는 문재인 정부时期的 사건 중 사드 기밀 유출 혐의, 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹, 문 전 대통령 사위의 취업 관련 뇌물수수 의혹 등이 새로 포함되었다. 또한 기존 서해 공무원 피격 사건 항목에는 탈북 어민 북송 사건이 추가되었다.

본회의 불발과 필리버스터 진행 예정

이번 특검안은 기존에 포함되어 있던 이 대통령 관련 대장동, 위례, 백현동 개발 의혹 및 성남FC 후원금, 쌍방울 대북송금 등 12개 항목을 유지하면서 통합 조정되었다. 법사위는 국민의힘의 요청으로 안건조정위에서 1시간 동안 논의했으나, 소위원회의 수정안이 그대로 채택되면서 법적 절차는 마무리된 상태다. 그러나 국회 본회의 문턱은 여전히 높게만 느껴진다.

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협상의 결렬로 인해 5일 오후 예정되었던 국회 본회의는 한 시간 늦춰진 오후 3시로 시작될 예정이다. 이 시간 동안에도 여야 간 소통은 끊긴 상태이며, 국민의힘은 본회의가 시작되자마자 필리버스터(무제한 토론)를 예정대로 진행할 방침이다. 이는 본회의 안건 처리를 사실상 마비시키려는 전략적 선택으로解读된다.

국회 내부에서는 의장의 중재 노력이 한계에 부딪혔다는 자성이 나오고 있다. 조식 국회의장은 양당 원내지도부의 의견을 수렴하며 합의점을 찾았으나, 정치적 양극화의 벽은 쉽게 무너지지 않았다. 이번 특검법 처리 여부는 향후 한국 정치의 판도를 다시 한번 흔들 변수가 될 것으로 보인다.