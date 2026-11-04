조작기소 특검법, 공소취소 권한 삭제하고 수사 범위 확대

국회 법사위 소위가 조작기소 특검법안을 처리하며 공소유지 여부 결정 권한을 삭제하고, 탈북어민 강제북송 및 문전두 뇌물수수 등 13개 의혹 사건을 수사 대상으로 지정했다.

국회 법제사법위원회 소위원회는 4일 더불어 민주당 의 주도하에 ' 조작기소 특검법 안'을 통과시켰다. 이 법안은 야당인 국민의힘이 주요 쟁점으로 제기했던 특검의 '공소 유지 여부 결정' 권한 삭제안을 수용하는 방향으로 개정되어 통과되었다. 이를 통해 특검의 직무 범위가 기존 제안에서 명시된 '공소 유지 및 그 여부의 결정'에서 '공소 유지'만으로 좁혀졌다.

공소 유지 권한 삭제와 법안 수정 배경

민주당이 지난 4월 제출한 법률안에는 특검의 직무 범위가 '사건에 관한 수사, 공소제기, 공소유지 및 그 여부의 결정'으로 규정되어 있었다. 그러나 이번 소위에서는 '사건에 관한 수사, 공소제기 및 공소유지'로 수정하여 '공소취소'와 관련된 논란을 배제했다. 법사위 여당 간사인 김의겸 의원은 법안소위 종료 후 기자들과 만나, 이첩 요구에 대해 다른 사건을 가져와 공소를 취소할 수 있다는 이의가 제기되어 전체 법안을 들어냈다고 설명했다. 이어 공소 취소 여부와 관련된 내용은 말끔히 삭제했다고 밝혔다.

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새로 추가된 13개 의혹 사건 수사 대상

법안 통과와 함께 새롭게 수사 대상에 포함된 의혹 사건들도 확인되었다. 소위는 이날 탈북 어민 강제북송, 문재인 전 대통령 사위의 취업 관련 뇌물수수, 사드(THAAD) 기밀 유출, 그리고 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹 사건 등을 추가로 지정했다. 이를 통해 총 13개의 특정 의혹 사건이 특검의 수사 범위에 명확히 포함되어 있다.

기존 법안에서부터 포함되었던 사건들도 여전히 유효하다. 대장동과 위례신도시, 백현동 개발 관련 배임 및 민간개발업자 금품수수 의혹, 대장동과 백현동 개발 관련 공직선거법 위반, 성남FC 후원 관련 뇌물 사건, 김진성씨 위증교사 혐의, 쌍방울 대북송금 사건, 이재명 전 경기도지사의 법인카드 사용 및 배임 의혹, 문재인 정부 통계 조작 의혹, 그리고 윤석열 전 대통령의 명예훼손을 의도한 허위 보도 의혹 등이 해당된다.

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이 중에서는 기존에 별개의 사건으로 열거되던 대장동, 위례신도시, 백현동 개발사업, 그리고 김용 전 민주연구원 부원장의 금품수수 의혹 사건이 수정안에서 하나의 사건으로 통합되어 포함되었다. 이는 수사 효율성을 높이기 위한 조정으로 보인다.

특검 인력 규모와 수사 기간 확정

특검팀의 인력 구성 규모는 총 309명으로 결정되었다. 이는 파견 검사 20명, 특별 수사관 70명, 그리고 파견 공무원 210명으로 이루어져 있다. 이 규모는 내란 특별검사팀이 구성되었던 238명을 넘어선 것으로, 역대 특검 중에서도 유례없이 큰 인력이 투입될 전망이다.

수사 기간은 총 200일로 정해졌다. 이는 준비 기간 20일에 수사 기간 180일을 합친 것이다. 기존 법안과 동일한 기간이 적용되었으며, 교섭 단체인 민주당과 국민의힘, 그리고 비교섭 단체 중 의석수가 가장 많은 조국혁신당이 각기 1명씩 특검 후보를 추천하도록 하는 내용도 변경되지 않았다.

야당의 항의와 임명 절차 변화 없음

국민의힘 박형수 의원을 비롯한 야당 소속 법사위원들은 4일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행에 대해 강한 항의를 표시했다. 박형수 의원은 이른바 '조작기소 특검법안'이 민주당의 독단적인 절차로 상정된 것에 대해 입장을 밝혔다. 이러한 정치적 공방 속에서도 대통령의 추천 후보 중 특검을 임명하도록 한 현행 규정에는 변동이 없었으며, 여야 모두의 이해가 충돌하는 가운데 법안이 최종 처리되었다.