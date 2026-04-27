조응천 전 의원, 경기지사 출마 선언…3자 구도 형성

조응천 전 의원이 경기지사 출마를 선언하며 경기지사 선거 판세에 변수가 생겼습니다. 민주당 추미애 후보와 국민의힘 후보, 개혁신당 조응천 후보의 3자 구도가 형성된 가운데, 국민의힘은 개혁신당과의 단일화 가능성을 모색하고 있습니다.

전직 의원 조응천 씨가 경기지사 출마를 공식 선언하며, 경기지사 선거 판세에 큰 변수로 작용할 전망입니다. 조응천 전 의원은 26일 자정 무렵 페이스북을 통해 출마 의사를 밝혔으며, 거대 양당의 민생 소홀과 경기도민의 현실을 지적하며 '찍고 싶은 사람은 저밖에 없다'고 강조했습니다.

이준석 개혁신당 대표는 조 전 의원의 출마를 환영하며 당력을 총투입하겠다는 의지를 밝혔습니다. 조 전 의원은 박근혜 정부 시절 공직기강비서관을 역임하며 '정윤회 문건' 파동에 연루되기도 했지만, 이후 문재인 대통령에 의해 민주당에 영입되어 재선 의원을 지냈습니다. 특유의 직설적인 발언으로 친문, 친명계 모두와 갈등을 겪으며 결국 민주당을 탈당하고 개혁신당에 합류했습니다. 조응천 전 의원의 출마로 인해 경기지사 선거는 민주당 추미애 후보, 국민의힘 후보(양향자, 이성배, 함진규 중 1인 확정 예정), 개혁신당 조응천 후보의 3자 구도로 재편되었습니다.

국민의힘은 추미애 후보 확정 이후 '희망이 있다'는 반응을 보이고 있지만, 자체 후보의 경쟁력에 대한 의구심도 존재합니다. 일각에서는 개혁신당과의 단일화를 통해 승리 기반을 다져야 한다는 의견도 나오고 있습니다. 특히, 서울과 경기에서의 단일화가 수도권 선거 판세를 바꿀 수 있다는 분석도 제기되고 있습니다. 국민의힘 지도부는 개혁신당과의 연대에 대해 '정해진 바 없다'면서도 선거가 다가올수록 고려해볼 수 있다는 유연한 입장을 보이고 있습니다.

그러나 이준석 대표는 국민의힘이 다급하지 않다고 주장하며 현재 어떠한 교섭도 진행하지 않고 있다고 밝혔습니다. 조응천 전 의원은 경기지사 출마 기자회견을 통해 본격적인 선거 운동에 돌입할 예정입니다. 그는 과거 '정윤회 문건' 파동과 민주당 탈당 등 굴곡진 정치 경력을 가지고 있으며, 거대 양당에 대한 비판적인 시각과 민생을 중시하는 정책을 강조하고 있습니다. 이번 경기지사 선거는 단순한 지역 선거를 넘어, 수도권의 정치 지형을 변화시킬 수 있는 중요한 변수가 될 것으로 예상됩니다.

특히, 개혁신당의 조응천 후보가 중도층 표심을 얼마나 흡수할 수 있을지가 승패를 가르는 핵심 요소가 될 것으로 보입니다. 국민의힘은 추미애 후보에 대한 견제와 함께 개혁신당과의 연대 가능성을 저울질하며 전략적인 선택을 해야 할 상황에 놓였습니다. 앞으로의 선거 과정에서 각 당의 전략과 후보들의 경쟁이 어떻게 전개될지 귀추가 주목됩니다





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