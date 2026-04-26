조응천 전 의원, 경기도지사 출마 선언…보수 연대 가능성 부상

개혁신당 조응천 전 의원이 6·3 지방선거 경기도지사 출마를 선언하며, 국민의힘과의 연대 가능성이 제기되고 있습니다. 조 전 의원은 기득권 양당의 문제점을 비판하며, 경기도민을 위한 변화를 약속했습니다.

전직 의원 조응천 , 경기도지사 출마 선언…보수 연대 가능성도 제기 개혁신당 소속 조응천 전 의원이 다가오는 6·3 지방선거 에서 경기도지사 에 출마하겠다는 의지를 공식적으로 밝혔다. 조 전 의원은 26일 자신의 페이스북을 통해 “기득권 양당 후보 외에 진정으로 지지할 만한 인물은 저밖에 없다”고 주장하며, 오랜 고민 끝에 경기도지사 선거에 뛰어들기로 결심했음을 알렸다.

그는 특히 경기도민들이 ‘서울을 감싸는 계란 흰자’와 같은 소외된 삶을 강요받고 있다고 지적하며, 거대 양당의 무능함을 비판했다. 조 전 의원은 민주당과 보수 정권 모두에서 활동했던 경험을 바탕으로, 경기도의 문제점을 정확히 파악하고 있으며, 변화를 이끌어낼 수 있다고 강조했다. 그는 “말로만 민생을 외치는 거대 양당의 싸움 속에서 1400만 경기 도민은 희생되고 있다”며, 도민들의 삶을 개선하기 위한 강력한 의지를 표명했다. 조응천 전 의원은 박근혜 청와대 공직기강비서관을 역임한 후, 20대 총선에서 더불어민주당 소속으로 경기 남양주갑에서 두 번의 당선을 경험했다.

그러나 친명계와의 갈등으로 인해 22대 총선을 앞두고 민주당을 탈당, 개혁신당에 합류하여 경기 남양주갑에 출마했지만 낙선했다. 이번 경기도지사 출마 선언은 조 전 의원의 정치적 재기를 위한 중요한 발판이 될 것으로 예상된다. 특히 조 전 의원의 출마는 국민의힘과의 연대 가능성을 높이고 있다는 분석이 나오고 있다. 현재 민주당은 추미애 의원을 경기도지사 후보로 확정했지만, 국민의힘 내부에서는 예비 후보들의 경쟁력이 부족하다는 평가가 지배적이다.

국민의힘은 다음 달 2일 경선을 통해 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 한국도로공사 사장 중 최종 후보를 결정할 예정이다. 이러한 상황에서 조 전 의원과 국민의힘의 연대는 경기도지사 선거의 판도를 뒤흔들 수 있는 변수가 될 수 있다. 실제로 송석준 국민의힘 의원은 최근 채널A 유튜브 방송에서 조 전 의원과 보수 연대 가능성을 논의한 결과, 조 전 의원이 긍정적인 반응을 보였다고 언급했다. 또한 이준석 대표 역시 이러한 연대에 대해 공감하는 입장을 표명했다.

이 대표는 반도체 및 핵심 기업의 경쟁력을 저해하는 민주당의 정치 행태에 대응하기 위한 연대는 필요하다는 점을 강조했지만, 선거 연대와 같은 구체적인 논의는 아직 이루어지지 않았다고 밝혔다. 이 대표는 당 차원에서는 연대를 고려하고 있지 않다는 입장을 견지하면서도, 특정 조건 하에서는 연대 가능성을 열어두는 신중한 태도를 보였다. 조응천 전 의원의 경기도지사 출마와 함께 제기되는 보수 연대 가능성은 앞으로 경기도지사 선거의 향방을 결정짓는 중요한 요소가 될 것으로 전망된다. 조 전 의원의 정치적 행보와 국민의힘의 전략적 선택에 따라 경기도의 미래가 달라질 수 있다는 분석이다. 이번 선거는 단순한 지방선거를 넘어, 정치 지형 변화의 중요한 시험대가 될 것으로 보인다





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