조원휘, 유성구청장 출마 선언: '잃어버린 16년' 끝내고 유성의 미래 열겠다

조원휘 대전시의회 의장이 유성구청장 출마를 공식 선언하며 '정체된 유성 16년을 끝장내고' 새로운 유성구의 미래를 열겠다는 포부를 밝혔다. 그는 신야간경제, 관광특구 활성화, 미래산업 육성을 핵심 공약으로 제시하며, 잃어버린 16년을 원대한 미래로 만들겠다는 의지를 피력했다.

조원휘 대전광역시의회 의원 ( 국민의힘 ) 이 7일 대전시의회 로비에서 유성구청장 출마를 공식 선언하며 '정체된 유성 16년을 끝장내겠다'고 강력하게 포부를 밝혔다. 그는 출마 선언에 앞서 대덕구 문평동 안전공업 화재 희생자들을 애도하며, 다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 안전 행정을 근본적으로 혁신해야 한다고 강조했다. 6월 3일 지방선거에서 국민의힘 후보로 유성구청장 선거에 출마할 것을 공식적으로 선언한 조 의원은, '유성은 지금 멈춘 것이 아니라 붙잡혀 있다'고 진단하며 '잃어버린 16년'이라는 표현으로 유성구의 현 상황을 날카롭게 비판했다. 그는 한 정당, 한 방식, 한 질서가 유성을 오랫동안 지배해 온 결과, 온천은 사라지고 도시는 쇠퇴했으며, 기회는 줄어들고 축제는 있었지만 진정한 성장은 없었다고 지적했다. 이러한 상황을 '명백한 행정 실패'라고 규정하고, 누구도 책임지지 않는 현실은 경쟁 부재와 견제 기능 상실 때문이라고 분석했다.

조 의원은 이제는 단순히 사람을 바꾸는 수준을 넘어 유성의 판 자체를 뒤집어야 한다고 역설하며, 유성 정치 지형을 근본적으로 변화시키겠다는 의지를 드러냈다. 그는 험지라는 표현에 동의하지 않으며, 유성은 누군가의 정치적 안전지대가 아니라 구민의 삶이 걸린 공간이라고 강조했다. 시의회 의장으로서 말보다 결과로 일해왔다는 점을 강조하며, 직접 바꾸고, 직접 밀어붙이고, 직접 책임져 왔다고 밝혔다. 정치는 의지가 아니라 결단이라는 것을 안다고 강조하며, 유성구 발전을 위한 강한 의지를 내비쳤다. \조 의원은 출마 선언과 함께 유성구 발전을 위한 핵심 공약도 제시했다. 그는 우선 '신야간경제'를 통해 침체된 유성의 밤을 깨우고, 관광특구를 활성화하여 지역 경제에 활력을 불어넣겠다는 구상을 밝혔다. 유성이 한때 가지고 있었던 관광 및 상권 기능을 되살려 지역 경제를 부흥시키겠다는 것이다. 또한, 연구단지를 대한민국 미래 산업의 핵심 거점으로 만들겠다는 비전을 제시하며, 바이오, 양자, 반도체, 국방, 항공우주 산업을 결합하여 유성을 미래 산업 중심지로 육성하겠다는 구체적인 계획을 밝혔다. 조 의원은 장기간 표류하는 사업들에 대해서는 '기다리다 지치는 행정'은 하지 않겠다며, 15년, 20년, 30년씩 지속되는 행정은 방치와 다름없다고 비판했다. 그는 정치인이 아닌 '일하는 사람'으로서 평가받겠다는 의지를 밝히며, 유성구 발전을 위해 헌신하겠다는 각오를 다졌다. 마지막으로 조 의원은 '정치꾼이 아닌 유성 사람'으로서, 말보다 결과로 증명하겠다며, 이번 선거는 익숙한 실패를 반복할 것인지, 아니면 변화를 선택할 것인지의 갈림길이라고 강조했다. 그는 잃어버린 16년을 유성의 원대한 미래로 다시 만들어 유성구민들의 지지를 얻겠다는 강력한 의지를 피력했다. 그는 유성구민들에게 희망찬 미래를 약속하며, 유성구 발전을 위해 모든 노력을 다할 것을 다짐했다. 그는 유성의 밝은 미래를 열어가기 위해 끊임없이 노력하고, 구민들의 삶의 질을 향상시키기 위해 최선을 다할 것이다. 조원휘 의원은 유성구의 변화와 발전을 이끌어낼 수 있는 강력한 리더십을 보여줄 것으로 기대된다. 그는 유성구민들과 함께 유성의 새로운 역사를 만들어갈 것을 다짐했다





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