조용원 노동당 비서, 메드베데프 초청으로 북한 대표단 이끌고 러시아 방문

조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서가 드미트리 메드베데프 초청에 따라 당정 대표단을 이끌고 러시아를 방문했습니다. 미중러 3자 회담 및 북러 정상회담 논의 가능성이 주목됩니다.

북한 노동당 중앙위원회 비서인 조용원 이 드미트리 메드베데프 의 초청을 받아 당과 정부 대표단을 이끌고 러시아 를 방문했다. 조선중앙통신은 15일 보도를 통해 조용원 비서가 지난 14일 전용기로 평양을 출발해 러시아 연방으로 향했다고 밝혔다.

조용원 대표단, 러시아를 공식 방문한 배경과 현황

이번 방러는 전 러시아 정당 '통합러시아' 위원장인 드미트리 메드베데프의 초청에 따라 이루어진 것으로, 조선중앙통신은 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계가 날로 공고화되고 있는 상황에서 진행된 것이라고 설명했다.

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평양국제비행장에서는 최선희 외무상, 김성남 노동당 국제비서 등 북한 고위 인사들과 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 주북 러시아대사가 나와 대표단을 전송했다. 비행장 국기게양대에는 러시아 국기와 함께 북한 국기가 게양되어 두 나라 간의 밀접한 관계를 상징했다.

조선중앙통신은 구체적인 체류 목적과 일정에 대해서는 언급하지 않았으나, 조로 두 나라가 자주와 정의를 공동의 이념으로 삼아 인적 교류를 확대해 왔음을 강조하며 이번 방리의 의미를 부여했다.

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핵심 당사자 입장과 전문가 분석 및 전략적 의도

양무진 북한대학원대 석좌교수는 북한 매체가 공개한 전송식 사진에서 김형식 최고인민회의 부의장과 김정규 러시아 담당 부상이 동행한 것으로 확인된다고 지적했다.

양 교수는 대규모 고위급 당정 인사가 동행했을 것으로 보고, 정경택 군정비서가 전송식에 나온 점에서 군부 인사도 포함되었을 가능성이 배제할 수 없다고 분석했다. 또한 조용원이 당 간부들로부터 대대적인 전송을 받은 점은 김정은 위원장의 친서를 전달했을 가능성을 시사한다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 조용원이 사실상 김정은 위원장의 메시지를 블라디미르 푸틴 대통령에게 전달하는 특사 역할을 할 것으로 예상된다고 평가했다.

임 교수는 이를 트럼프 대통령의 대러·대북 구상과 푸틴 대통령의 협상 전략을 사전에 파악하려는 '간접적 전략 소통' 과정으로 해석하며, 올 7월 최선희 외무상 방러, 9월 러시아 외무차관 초청, 이어지는 11월 조용원 방러의 흐름이 미·중·러 정상회담 결과에 따라 김정은 위원장의 전격적인 방러 가능성도 열어두고 있다고 말했다.

북러 인적 교류 확대와 향후 미중러 정상회담 및 북러 정상회담 전망

2024년 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약' 체결과 우크라이나 전쟁 파병 등을 계기로 '혈맹'으로 밀착한 북한과 러시아는 최근 들어 인적 교류가 눈에 띄게 확대되고 있다.

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이번 방러는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열릴 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 이뤄졌다는 점에서도 주목된다.

조용원 대표는 미·중·러 정상회담 및 북미대화 동향에 대해 소통하고, 내년 상반기 북러 정상회담 개최를 논의할 것으로 관측된다.

북한은 이번 방러를 통해 러시아 측과의 전략적 협력을 한 단계 업그레이드하고, 향후 발생할 수 있는 국제 정세 변화에 대비하는 외교적 카드를 준비하는 것으로 보인다.

앞으로 북한과 러시아 간의 고위급 접촉이 어떻게 전개될지, 그리고 이것이 동북아 정세 균형에 어떤 영향을 미칠지가 향후 주목할 만한 쟁점이 될 것으로 예상된다.