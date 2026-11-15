조용원 노동당 비서, 메드베데프 초청으로 14일 러시아 방문 출국

조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서가 이끄는 고위 대표단이 14일 러시아를 방문했다. 드미트리 메드베데프 초청에 따른 이번 방문으로 북러 관계 강화 및 공식 협력 논의가 본격화될 전망이다.

북한 노동당 중앙위원회 조용원 비서가 이끄는 당·정부 대표단이 14일 전용기를 타고 러시아 연방을 향해 평양국제비행장을 출국했다. 조선중앙통신 은 15일 보도를 통해 이 같은 사실을 전달했으며, 이번 방문은 전 러시아 정당인 통합러시아 의 드미트리 메드베데프 위원장 초청에 따른 것으로 명시했다.

고위급 대표단 구성과 출국 정황

조용원 비서를 중심으로 한 이번 대표단은 북한 정국의 최정상급 인사들로 꾸려졌다. 대표단에는 노동당 중앙위원회 정치국 위원인 최선희 외무상, 주창일 위원, 신영일 위원, 정경택 위원, 김성남 위원, 유광우 위원, 김덕훈 위원 등이 동행했다. 특히 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제비서가 평양 국제공항까지 직접 나와 대표단을 전송했다는 점은 이번 외교 활동의 중대성을 시사한다.

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출국식에는 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 주북 러시아 대사가 함께 참석했다. 공항 국기게양대에는 러시아 국기와 북한 국기가 함께 게양되어 양국 간의 긴밀한 관계를 시각적으로 강조했으며, 통신은 이를 통해 조 로 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계가 날로 더욱 공고화되고 있음을 언급했다.

메드베데프 초청과 북러 관계 강화 논의

이행의 핵심 동력은 통합러시아 당 수장인 드미트리 메드베데프의 적극적인 초청이었다. 조선중앙통신은 두 나라가 자주와 정의를 공동의 이념으로 삼아 관계가 심화되고 있는 상황에서, 메드베데프 동지의 초청으로 대표단이 러시아 연방을 방문하게 되었다고 공식 입장을 전달했다. 이는 단순한 친선 방문을 넘어, 양국 간의 정치적·전략적 협력을 공고히 하기 위한 공식적인 외교 행보로 해석된다.

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일본 교도통신 역시 전날 조용원의 러시아 방문 소식을 전하며, 메드베데프와의 회담을 통해 북러 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 예상했다. 조용원 비서가 김정은 북한 국무위원장의 최측근으로 평가받으며 직접 러시아를 찾음에 따라, 당 고위급 차원의 협력 논의가 한층 강화될 것이라는 관측이 지배적이다.

김정은 위원장 모스크바 방문 전조 가능성

이번 조용원 비서의 방러는 향후 김정은 위원장의 러시아 방문과도 연결될 가능성이 높아 주목된다. 올해 7월 최선희 북한 외무상이 러시아 외무부의 초청으로 전격 방러한 바 있으며, 이를 계기로 김 위원장의 연내 모스크바 방문이 가시화하는 것 아니냐는 분석이 제기되기도 했다.

러시아 외무차관 역시 지난 9월 김 위원장의 러시아 방문을 초청한다고 언급한 바 있어, 이번 조용원 대표단의 방문이 김정은 위원장의 직접적인 방러를 위한 사전 조율 차원일 수 있다는 추측을 뒷받침한다. 당·정부 고위 대표단의 동행은 이후 있을 주요 지도자급 회담을 위한 정책 정렬 및 관계 증진의 전초전으로 읽힌다.

북러 동맹적 관계의 구체적인 구체화와 전망

양국 관계가 단순한 외교적 예의 차원을 넘어 동맹적 수준으로 격상되고 있음을 보여준 이번 방러는 향후 북러 협력의 구체적 방향성을 제시할 것으로 기대된다. 특히 통합러시아라는 러시아 최대 정당과의 접촉을 통해, 러시아 내 정치적 지지를 확보하고 양국 간 물리적·외교적 연대를 더욱 강화할 수 있는 기반을 마련할 전망이다.

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조선중앙통신의 보도에 따르면, 이번 방문은 '자주'와 '정의'라는 공유된 이념을 바탕으로 한 관계 심화를 목표로 한다. 향후 두 나라 간의 전투적 우의가 어떻게 제도화되고 실질적인 협력으로 이어질지에 대한 후속 논의가 주목되며, 북러 간의 정치·경제·군사 협력 확대 여부가 향후 동북아 안보 구도에 미칠 영향력이 클 것으로 예상된다.