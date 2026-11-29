조용식 국회의장이 일본과 호주 방문에서 한일의회 미래대화 재개를 확정하고, 한국 민주주의 회복력 사례를 소개하며 대한민국의 외교적 위상을 높인 성과를 공개했습니다.

조용식 국회의장은 11월 28일 일본과 호주의 공식 방문 일정을 마치고 돌아와, 양국 방문을 통해 대한민국의 높아진 외교적 위상을 명확히 확인했다고 밝혔다. 그는 이번 외교 행사가 단순한 일정을 넘어 한일 관계 및 다자 외교 전반에서 한국의 입지를 강화하는 중요한 계기가 되었다고 평가했다.

2018년 이후 중단된 한일의회 미래대화 재개 합의

조용식 국회의장은 2018년 이후 단절되었던 한일 양국 의회 수장급 외교를 정상화시킨 것에 큰 의미를 부여했다. 일본 방문 기간 중 그는 다카이치 사나에 일본 총리와 회동하는 등 정상 셔틀 외교의 성과에 이어, 의회 차원의 셔틀 외교 관계를 확립했다고 강조했다.

Also read 네타냐후, 이스라엘 통합정부 제안… '경쟁자 아이젠코트가 먼저 총리 맡아도 돼'

특히 일본의 모리 에이스케 중의원 의장과 만나 한일관계 발전을 위한 의회 간 협력 방안을 논의하며, 중단된 지 8년 만인 '한일의회 미래대화'를 재개하기로 뜻을 모았다. 이는 양국 관계가 전통적으로 중요하면서도 현재 우호적인 흐름에 있을 때, 이를 제도적으로 공고히 하는 결정적인举措이다.

내년 한국 개최 약속과 모리 의장의 긍정적 화답

조용식 국회의장은 한일의회 미래대화 재개와 관련하여 내년 행사를 한국에서 개최하자는 제안을 구체적으로 펼쳤다. 이에 모리 에이스케 중의원 의장은 미래대화 복원에 찬성하며 한국 방문을 긍정적으로 검토하겠다고 즉각 화답했다.

Advertisement

모리 의장은 비공식 환담회 말미에 "어제 한국인 친구에게 내가 내년에 한국에 한번 가야 할 것 같다"고 언급하며 향후 방한 의사를 내비쳤다. 조용식 의장은 이에 "편한 시점에 오시라"며 환영의 뜻을 전했으며, 개최지가 확정된 것은 아니지만 양측 간 실무 논의가 가속화될 전망이다.

한국 민주주의 회복력 사례를 세계에 알린 믹타

호주 방문 시에는 MICA(의장회의)와 같은 다자 외교의 핵심 의제인 민주주의와 의회의 역할에 대해 한국의 경험을 공유했다. 호주 상원의장은 한국의 지난 비상계엄 사태 극복 사례에 깊은 관심을 보이며, 어떻게 그러한 일이 가능했는지 질문했다.

조용식 국회의장은 행정부 권한에 대한 국회의 체크 앤 밸런스 역량이 작동했으며, 시민들이 국회로 모여 계엄군을 막아내며 민주주의와 헌법 원리를 수호했다고 설명했다고 한다. 이러한 한국의 민주주의 역량과 회복력에 대해 모든 참석자가 진지하게 경청하며 강력한 인상을 남겼다.

한국 기업 애로사항 해소 및 교민 현안 해결 성과

실무 외교 측면에서도 구체적인 성과를 거두었다. 일본에서는 한국 진출 기업인들을 위한 재류자격 인정 증명서(COE) 발급 기간 단축 및 출입국 절차 간소화를 요청했고, 한국산 철강 제품에 대한 반덤핑 관세 문제의 원만한 해결을 촉구했다. 일본 측도 이러한 문제점에 대해 주의를 기울이기로 했다.

Advertisement

호주에서는 가스 유보제 시행으로 인한 한국 기업의 LNG 수급 차질 우려를 전달하며 배려를 주문했다. 또한 한국어가 '우호언어'에서 제외되는 움직임에 대해서는 해당 지위 유지가 당연하다는 입장을 견지했고, 호주 하원의장으로부터 한국어 우선언어 지위가 통째로 빠지지 않겠다는 확답을 받았다.