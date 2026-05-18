조양덕 전주시장 후보, ‘90일 전 사퇴’ 규정을 위반한 논란에 길들여질urore

조양덕 전주시장 후보가 ‘90일 전 사퇴’ 규정을 위반한 논란에 대한 소개를 담고 있습니다.

조양덕 전주시장 후보 가 ‘ 90일 전 사퇴 ’ 규정 위반 논란에 휩싸일며, 선거관리위원회( 선관위 )의 경고나 등록 취하 권고에도 강행한 것으로 확인됐다. 조 후보는 인터넷신문 발행인 겸 대표이사 등으로 재직하다, 2일 사직한 후, 등록을 고집했지만, 공직선거법 제53조 제1항 8호에 따르면, 신문·인터넷신문의 발행인·경영자와 상시 고용된 편집·취재 종사자는 90일 전까지 사직하도록 규정하고 있어, 사직 시점이 법정 기한을 넘은 것으로, 선거법상 입후보 제한 사유 에 해당될 수 있다는 지적이 나온다.

논란은 후보 등록 과정에서 불거졌으며, 전주시완산구선관위는 조 후보의 재산신고 내역 중 유한회사 출자지분 기재 내용 등을 확인한 뒤, 등록 취하 재검토를 권고했다. 조 후보는 등록을 고집했다. 선관위의 대응을 두고도 논란이 이어졌다. 조 후보 측은 선관위에 “직관규정 알지 못했고 고의성은 없었다”는 취지의 소명서를 제출한 것으로 알려졌다. 다만, 선관위의 정당한 판단과 공적 판단이 적절했는지 둘러싸인 논란은 이어질 전망이다





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전주시장 후보 사퇴 90일 전 사퇴 규정 위반 선관위 추경 입후보 제한 사유

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