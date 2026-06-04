조승래 총괄선대본부장 "선관위 사무총장의 거취까지 고민해야"

조승래 총괄선대본부장은 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 투표용지 부족 사태, 국민의힘의 서울 선거 개표 중단 요구 등 현안에 대해 입장을 밝혔다. 조 본부장은 "선관위 행정을 책임지고 있는 사무총장의 거취까지도 고민해야 한다고 생각한다"며 "국민의힘은 선거에 불리할 것 같으니 개표 중단과 재투표를 요구하고는, 막상 유리한 국면으로 개표가 진행되는 그 문제를 슬쩍 흐려버린다"고 꼬집었다.

더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 투표용지 부족 사태, 국민의힘 의 서울 선거 개표 중단 요구 등 현안에 대해 입장을 밝히고 있다.

조승래 총괄선대본부장은 이날 오전 국회에서 기자 간담회를 열고 "선관위 행정을 책임지고 있는 사무총장의 거취까지도 고민해야 한다고 생각한다"며 이같이 말했다. 전날 국민의힘은 서울 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태로 투·개표가 차질을 빚은 데 대해 개표 중단과 함께 재투표를 주장한 바 있다. 조 본부장은 이와 관련 "국민의힘은 선거에 불리할 것 같으니 개표 중단과 재투표를 요구하고는, 막상 유리한 국면으로 개표가 진행되는 그 문제를 슬쩍 흐려버린다"며 "이런 저급 정치는 좀 안 했으면 좋겠다"고 꼬집었다.

조 본부장은 "2022년 지선에선 (광역단체장 기준) '5:12'(민주당:국민의힘)이었는데, 이번에는 '12:4'(민주당:국민의힘)가 됐으니 승리라고 생각한다"며 "물론 서울시장·경남지사·대구시장 선거도 이겼으면 금상첨화였겠다는 아쉬움이 있지만, 아쉽다고 해서 승리가 아닌 것은 아니다"라고 주장했다. 정원오 후보가 국민의힘 오세훈 후보에 패배한 서울시장 선거와 관련해선 "처음엔 워낙 (지지율) 격차가 컸고 그게 선거일까지 진행될 것이라고 일종의 선입견을 갖고 있었다"며 "하지만 일관되게 접전 양상으로 갈 수밖에 없는 선거라고도 했다"고 밝혔다. 그러면서 "후보 요인도 있다.

아무래도 지명도나 인지도에선 5선에 도전한 오세훈 시장이 (유리한) 측면이 있을 수 있다"며 "서울시 인구 구성 등 다양한 이유로 접전 양상이었다"고 덧붙였다. 조 본부장은 "우당인 같은 색깔의 후보 간 경쟁으로 인해 다른 정당에 '어부지리'를 주는 양상이 되어 안타깝다"며 "네거티브 방식이 아닌, 비전과 정책을 갖고 경쟁하는 구조로 선거판이 갔으면 이런 결과가 생기지 않았을 것이다. 매우 아쉽다"고 꼬집었다.

정청래 총괄상임선대위원장이 이날 '결선투표제' 등을 통한 진보 진영 내 연대·통합 가능성을 거론한 데 대해선 "당장 (혁신당과의 통합) 문제를 갖고 지도부 내 논의를 한 것은 아니다"라면서도 "결선투표제 도입 등 제도 개선까지 포함해 고민하겠단 취지"라고 설명했다. 한편, 이날 오전 송영길 전 대표는 라디오 인터뷰에서 이번 지선 결과와 관련해 "(정청래) 지도부 책임을 따질 것도 없이 바로 전당대회가 있어서 리더십이 평가받을 것"이라고 말했다. 송 전 대표는 인천 연수갑 보궐선거에 승리해 6선 고지에 올랐으며, 차기 전대 주자로 꼽힌다.

이와 관련, 조 본부장은 송 전 대표를 겨냥해 "이번 선거에서 당의 일치된 캠페인을 때로 방해했던 여러 얘기들이 있었고 그게 선거를 어렵게 하는 측면이 있었다"며 "'아쉬운 승리'가 아니라 '최대의 승리'를 거두려면 당의 일치된 단결이 중요하다"고 맞받아쳤다





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