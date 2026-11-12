조성현 전 수방사 1경비단장, 내란 혐의 첫 공판서 공소전부 부인 및 공소기각 요구

12·3 비상계엄 사태 당시 국회 출동 지시를 하달한 혐의로 기소된 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)이 첫 공판에서 내란 가담 의사와 국헌문란 목적을 전면 부인했다. 그는 공소권 남용을 주장하며 공소기각 판결을 요청했고, 재판부는 그의 인식 상태와 명령 정당성에 대해 집중 추궁했다.

12·3 비상계엄 사태와 관련된 내란 및 국헌문란 혐의 사건에서 핵심 인물로 기소된 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)이 서울중앙지법에서 열린 첫 공판 에 출석하여 공소사실 전반을 전면 부인하며 공소기각을 요구했다.

조성현 전 단장은 계엄 선포 직후 이진우 전 수도방위사령관으로부터 국회 출입 통제 명령을 하달받고 이를 예하 부대에 전달한 혐의로 기소되었으나, 재판부 앞에 서서 자신의 행위가 내란에 가담하려는 의식이나 국헌을 문란시킬 목적이 없었다고 확고하게 주장했다. 그는 특별검사팀의 기소가 공소권 남용이라고 강하게 반박하며, 공소장 22쪽 중 자신과 직접 관련된 부분은 단 7쪽에 불과하며 나머지 내용은 재판부의 선입견을 자극하거나 사건과 무관한 내용으로 가득 차 있어 공소장 일본주의 원칙에 위배된다고 지적했다.

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재판부 위헌성 인지 여부와 명령 정당성 집중 추궁

또한, 이미 내란특별수사팀이 불입건 결정을 내린 사안을 종합특검팀이 무리하게 기소한 점 등을 들어 법원의 공소기각 판결을 요청했다. 재판부는 조성현 전 단장의 인식 상태를 집중적으로 추궁하며 위헌성 인지 여부와 명령의 정당성에 대한 판단 근거를問았다. 재판장은 2024년 12월 3일 밤 11시 47분경 이진우 전 사령관으로부터 국회 출입 통제 명령을 받았을 당시 위헌성을 모른다고 주장한다면, 왜 그러한 명령이 내려졌다고 인식했는지를 명확히 하라고 물었다.

이에 조성현 전 단장은 국회 내에 특별한 상황이 발생했을 것으로 가정하고 출동했으며, 국회 내부에서 혼란이 조성되어 상황을 객관적으로 판단하기 어려웠고, 상부의 지시에 위법한 요소가 있는지 실시간으로 판단하기 어려운 전투 환경에 있었다고 해명했다. 하지만 재판부는 현장에서 대테러 상황이 아님을 확인하지 않았느냐며 반문하고, 보호나 대처를 위한 행위라면 먼저 대테러 상황의 정의를 파악해야 한다는 점을 지적하며, 담장을 넘어 국회 경내로 진입하도록 지시한 구체적인 근거와 의견서를 다시 제출해 달라고 요청했다.

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이는 단순한 임무 수행을 넘어, 그가 내란 조성에 적극적으로 협력했는지 아니면 막아섰는지를 가리는 쟁점이 되었으며, 재판부는 그의 실제 인과관계와 의도를 명확히 하기 위한 심리를 진행했다. 사건의 배경에는 계엄군과 국회 사이에서 조성현 전 단장이 수행한 역할에 대한 서로 다른 해석이 존재한다. 그는 계엄 선포 직후 이진우 전 사령관의 지시를 제2특임대대와 제35특임대대에 전달하여 국회의원 등을 끌어내라고 지시한 혐의를 받지만, 동시에 후속 부대의 국회 추가 진입을 막아국회를 보호한 인물로도 알려져 있다.

보국훈장 수훈과 기소 관점 변경의 이면

윤석열 전 대통령의 탄핵심판 과정에서 조 전 단장은 상부의 지시를 받은 후 임무 재검토를 요청하고, 후속 부대에 서강대교를 넘지 말고 대기하도록 지시했다고 증언했다. 이러한 행위가 인정받아 그는 지난해 9월 보국훈장 삼일장을 수훈하기도 했다. 내란특검팀 당시에는 그의 소극적 대응과 최종 실행 저지 행위에 무게를 두어 불입건 처리했으나, 종합특검팀은 위계적 계엄 아래에서 여전히 병력을 투입한 이상 내란 가담의 책임을 물을 수 있다는 입장으로 기소 관점을 변경했다.

이번 공판은 그가 법적 책임을 얼마나 회피하거나 정당화할 수 있는지가 관건이 되며, 법원의 판단이 향후 비상계엄 관련 다른 군 지휘부 인사들의 재판에도 precedents가 될 것으로 관측된다. 법정은 계엄 당시 군 지휘부의 책임 소재를 명확히 하기 위한 논쟁이 치열하게展開되고 있으며, 법원은 추가 제출된 의견과 증언을 통해 사건의 본질에 다가갈 계획이다.