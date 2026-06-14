조성진, 7월 실내악·독주 무대서 브람스부터 현대까지 다층적 음악세계 선보여

피아니스트 조성진이 7월 롯데콘서트홀에서 베를린필 정상급 연주자들과 실내악 무대를 펼치고, 독주 리사이틀로 바흐·쇤베르크 등에 대한 자신의 음악적 고민을 보여준다. 그의 2025년 '인 하우스 아티스트' 활동의 일환으로, 브람스 실내악과 다양한 독주 레퍼토리를 통해 풍부한 표현력과 깊이를 동시에 선사할 예정이다.

피아니스트 조성진 이 7월에 실내악 과 독주 무대를 모두 선보이며, 그가 쌓아온 음악 세계와 새로운 모색을 다층적으로 보여주는 무대를 준비했다. 조성진 은 풍부한 표현력과 통찰력 있는 해석, 시적이면서도 다채로운 색채의 화려함과 순수함이 공존한다는 찬사를 받아온 연주자로, 그의 연주를 직접 경청할 수 있는 기회다.

먼저 7월 14일 서울 롯데콘서트홀에서는 조성진이 직접 초대한 음악 동료들과 실내악 무대를 펼친다. 조성진은 지난 2024~2025년 시즌 동안 베를린 필하모닉 오케스트릭의 상주 아티스트로 활동했던 인연을 바탕으로, 그 정상급 연주자들을 직접 초청했다. 초대된 연주자들로는 베를린필 악장인 바이올리니스트 가시모토 다이신, 첼리스트 키안 솔타니, 클라리넷 수석 벤첼 푹스, 호른 수석 슈테판 도어, 그리고 한국인 최초로 베를린필 종신 단원이 된 비올리스트 박경민 등 세계 정상급 뮤지션들이 함께한다.

가시모토 다이신은 고전부터 현대음악까지 폭넓은 레퍼토리를 자랑하는 세계적 솔리스트이자 각광받는 실내악 연주자로, 15년 이상 베를린필 악장으로 활약해왔다. 키안 솔타니는 그라모폰 잡지로부터 "완벽 그 자체"라는 찬사를 받은 첼리스트다. 벤첼 푹스는 1993년부터 베를린필 수석 클라리넷 연주자로 재직하며 카라얀 아카데미에서 후학 양성에도 힘쓰고 있다. 박경민은 한국인 비올리스트로는 최초로 베를린필 종신 단원에 합류한 후 활발한 활동을 이어가고 있다.

공연 프로그램은 브람스의 대표적 실내악 작품들로 구성되었다. 브람스 특유의 따뜻한 서정성이 두드러지는 '호른 삼중주 이(e)플랫장조', 후기 브람스의 깊은 내면 세계를 담고 있는 '클라리넷 삼중주 에이(a)단조', 그리고 강렬한 리듬과 극적인 전개가 인상적인 '피아노 사중주 제1번 지(g)단조'가 연주된다. 조성진은 동료 음악가들과 긴밀하게 교감하며 서로 다른 악기 편성과 분위기를 지닌 작품들을 통해 브람스 실내악의 다채로운 매력을 입체적으로 선보일 것으로 기대된다. 이어 7월 19일에는 같은 장소에서 조성진의 음악적 깊이를 오롯이 느낄 수 있는 독주 리사이틀이 이어진다.

프로그램에는 바흐의 '파르티타 제1번 비(b)플랫장조', 쇤베르크의 '피아노 모음집', 슈만의 '빈 사육제의 어릿광대', 쇼팽의 '14개의 왈츠' 등이 올려진다. 조성진은 지난 3월 통영국제음악제에서 시작한 이번 시즌 레퍼토리 중에서 바흐와 쇤베르크 작품을 처음으로 선보이게 되는데, 이는 그가 평소 바흐 해석에 대한 남다른 집착을 보여왔기 때문에 fans들의 기대를 더욱 높이고 있다. 이번 독주 무대는 롯데콘서트홀이 개관 10주년을 맞아 조성진을 올해 '인 하우스 아티스트'로 선정한 것에 따른 것이다.

롯데콘서트홀이 2021년부터 운영해온 '인 하우스 아티스트 시리즈'는 탁월한 음악적 역량을 바탕으로 자신만의 연주 철학과 개성을 추구하는 예술가를 선정해, 다채로운 음악적 시도로 관객과 만날 기회를 제공하는 프로그램이다. 이 시리즈는 단순히 리사이틀 무대를 지원하는 것을 넘어, 연주자가 일반 초청 공연에서는 시도하기 어려운 예술적 모험을 펼칠 수 있는 특별한 장을 마련해주는 점에서 큰 차별점을 지닌다. 조성진은 이번 시리즈를 통해 자신이 중시하는 음악적 대화와 탐구를 실내악과 독주라는 서로 다른 형식으로 동시에 선보이며, 한층 풍부하고 다층적인 예술적 스펙트럼을 보여줄 예정이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

조성진 롯데콘서트홀 베를린필하모닉 실내악 독주리사이틀 브람스 바흐 쇤베르크

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2025년 추경 예산안, 최소 5조8,000억원 규모로 편성해야나라살림연구소는 2025년 추경 예산안 규모 및 내용 제안 보고서를 통해 2025년 예산은 정부안에서 감액만 되었고 증액 절차를 거치지 못했다며 조속한 추경을 필요하다고 주장했습니다.

Read more »

패션디자이너 신해정, 국제 디자인 대회 3개 은상뉴욕에서 활동하는 패션 디자이너 신해정(Haejeong Sin)씨가 국제적인 디자인 공모전, ‘뮤즈 디자인 어워드(Muse Design Award)’와 ‘프렌치 디자인 어워드(French Design Award)’에서 은상을 받아 주목된다. 그녀의 패션디자인은 3.1 필립림 (3.1 Phillip Lim)의 2025년 초봄 컬렉션(Pre-spring 2025), 2025년 초가을 컬렉션(Pre-Fall 2025), 2025년 가을 정규 컬렉션(Fall 2025), 뉴욕 패션 위크(NYFW) 런웨이 쇼에서 선보인 2025년 봄여름 컬렉션(Spring/Summer 2025)에서 확인할 수 있다.

Read more »

[알림] 민주주의 지켜 온 ‘5월 정신’ 광주 답사1980년 5·18에서 2025년 빛의 혁명으로 민주주의 지켜 온 ‘5월 정신’ 광주 답사 해방 80주년을 맞아 ‘2025 현재사’ 연속 ...

Read more »

큐브엔터 아이들, 중국 ‘2025 TIMA’서 ‘올해 최고 해외 아티스트’ 수상中 대규모 시상식 ‘2025 TIMA’·‘TMEA’ 석권 그룹·솔로 수상 영예…우기, ‘2025 TMEA’ 2관왕

Read more »

[현장]하늘 나는 자동차, 집안일 돕는 AI 로봇…대구 엑스코 달군 ‘미래 모빌리티’ 기술지난달 25일 대구 북구 엑스코에서 나흘간의 일정으로 치러진 ‘2025 미래혁신기술박람회’(FIX 2025)의 열쇳말은 ‘자동차 산업의 미...

Read more »

'세계를 품고 미래로' 2025 대한민국 김치대전 22일 개최광주 공동체 정신을 상징하는 5·18민주광장에서 유네스코 지정 인류무형문화유산인 김장 문화를 보전하고, 우리 김치의 맛과 멋을 알리기 위한 '2025 대한민국 김치대전'이 열린다.광주문화방송은 창사 61주년 특별기획 '2025 대한민국

Read more »