HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업의 9개월간 연구개발비累计액이 지난해 연간 투자 규모를 초과했다. 인공지능과 자동화 기술을 적극 도입하여 중국의 추격과 숙련공 부족 문제를 해결하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 있다.

국내 조선업계 3강인 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 이 슈퍼사이클 호황기로 얻은 수익을 미래 핵심 기술 개발에 집중적으로 재투자하고 있다. 올해 1월부터 9월까지 이 세 기업의 합산 연구개발(R&D) 비용은 약 4376억 원으로 집계되었으며, 이는 지난해 한 해 동안의 총 투자액인 4012억 원을 이미 상회하는 수준이다. 이번 기조가 지속될 경우, 올해 연간 연구개발비 는 5000억 원을 넘어설 것으로 업계는 전망하고 있다.

조선3사, 1~9월 연구개발비 4376억 원 기록

20일 공개된 세 기업의 3분기 사업 보고서에 따르면, 올해 상반기부터 9월까지의 연구개발비 총액은 전년 동기 대비 77.8% 증가한 4376억 원이다. 지난해 같은 기간의 2462억 원에 비해 급격한 성장세를 보인 것이며, 작년 연간 합계액 4012억 원 역시 이미 넘어서버렸다. 이는 수주 호황으로 실적이 개선된 만큼, 단순한 이익 축적이 아닌 기술 경쟁력 강화를 위한 선제적 투자가 활발히 이루어지고 있음을 방증한다.

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업체별 세부 현황을 보면 HD한국조선해양이 2436억 원을 지출하여 전년 동기 대비 77.9% 증가한 수치를 기록했다. 한화오션은 1108억 원을 사용하여 전년 동기 대비 무려 168.3%의 폭증세를 보였으며, 이는 3사 가운데 가장 빠른 성장률이다. 삼성중공업 역시 832억 원을 연구개발에 투입하여 22.4% 증가했다. 이러한 막대한 자본 투입은 저가 공세로 빠르게市场占有率을 넓히는 중국 업체들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 필수 불가결한 전략으로 작용하고 있다.

스마트 조선소 구축으로 중국 추격 및 인력난 해결

조선업계는 숙련공 확보의 어려움과 중국의 치열한 추격을 동시에 겪고 있어, 스마트 조선소 구축을 통한 생산 혁신을 가속화하고 있다. 용접과 도장 등 노동 강도가 높고 위험부담이 큰 핵심 공정에 로봇과 인공지능(AI) 기술을 적극 도입하여, 사람이 하기 힘든 작업을 기계에 맡김으로써 작업자의 부담을 획기적으로 줄이는 방안을 추진 중이다. 이는 현장 안전성을 높이고 생산성을 끌어올리는 동시에, 인력난이라는 구조적 문제를 기술적으로 해소하려는 시도이다.

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실제 삼성중공업은 지난 3월 배관 스풀 제작을 자동화한 '파이프 로보팹'을 가동했다. 손이 많이 가는 배관 부품의 용접 및 조립 공정을 로봇이 대체하여 생산 효율을 높이는 이 시설은 스마트 야드 전환의 대표적인 사례로 꼽힌다. 한화오션 또한 친환경 선박과 함정 기술 개발에 더해 용접 자동화 등 생산 혁신 기술을 집중 연구하고 있으며, 스마트 야드 전환을 위한 안전 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.

노사 협력으로 기술 도입과 고용 안정 동시 달성

기술 도입에 따른 고용 변화에 대한 우려를 불식시키기 위해 노사가 함께 안전판을 마련하는 움직임도 이어지고 있다. 특히 HD한국조선해양은 올해 2월 노사 공동협의체를 구성하여 자동화의 기본 틀을 잡았고, 지난달 이루어진 임단협에서 산업 전환 특별협약을 체결했다. 이 합의안은 지난달 27일 조합원 투표를 통해 통과되었고, 이어 28일 공식 조인식을 거치며 법적 효력을 얻게 되었다.

이러한 노사 협의의 성과는 단순히 자동화를 수용하는 차원을 넘어, 기술 발전이 일자리를 잃게 한다는 부정적 인식을 해소하고 새로운 일자리 창출 및 기존 인력의 재교육을 보장하려는 시도이다. 한화오션 역시 3사 중 연구개발비를 가장 빠르게 늘린 만큼, 이에 따른 인력 구조 조정과 안전 대책을 병행하고 있다. 업계 관계자는 "저가 공세와 급변하는 시장 환경에 대응하기 위해 R&D를 지속할 수밖에 없으며, 기술 개발과 안전한 일자리 양립에 대한 논의가 계속되는 점은 긍정적으로 평가할 부분"이라고 밝혔다.

조선업계는 이번 호황기를 계기로 번 수익을 미래 기술 개발에 다시쏟아붓는 동시에, 노사가 함께 고용 안정 방안을 모색하며 중국의 추격과 현장 인력난에 대응할 기반을 넓히고 있다. 이는 단기적인 실적 향상뿐만 아니라, 중장기적으로 한국 조선업의 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 전략으로 자리 잡고 있다. 앞으로도 인공지능과 자동화 기술의 적용 범위가 확대되고 노사 간 협의가 심화될 것으로 전망된다.