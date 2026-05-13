이재명 대통령이 조선 업계 고용 안정과 생태계 유지를 위해 정부의 역할을 강화하겠다고 밝혔다. 중형 조선사들은 선수금환급보증(RG) 지원 부족으로 호황기에도 수주를 포기해야 하는 상황이 발생한다는 의견을 제기했다. 지역에 있는 소형 조선 업체와 기자재 업체는 인력난을 호소했다. 인공지능(AI) 기반 영상·센서 기술 도입을 검토 중인 기업 측에서는 노사 갈등으로 도입이 어렵다는 의견이 나왔다. 그러나 AI가 현장의 위험 요인을 미리 알리는 시스템을 만들어 사고를 예방할 수 있다는 의견도 있었다.

이재명 대통령이 조선 업계 고용 안정과 생태계 유지를 위해 정부의 역할을 강화하겠다고 밝혔다. 또 ‘성장의 과실을 사용자와 노동자가 함께 누릴 수 있는 시스템을 만들어야 한다’며 성과 배분의 중요성을 강조했다.

이 대통령은 13일 울산 호텔현대에서 열린 ‘K조선 미래 비전 간담회’에서 ‘최근 다른 나라 수반들을 만나다 보니 바다를 접한 나라는 대부분 대한민국과 (조선업) 협력을 기대하고 있다’며 ‘조선은 대한민국을 대표하는 주요 산업이 됐다’고 말했다. 다만 ‘호황과 불황이 왔다갔다 하다 보니 고용 문제가 언제나 현안이 된다’며 ‘이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력이 중요하다’고 했다. 조선업은 호황기에는 일손이 부족할 만큼 수주가 밀려들지만, 불황기 땐 인력 유지가 힘들 정도로 어려움을 겪는 특징이 있다. 이에 대해 정부가 일자리 생태계 유지를 위해 적극 나서겠다는 취지로 풀이된다.

이날 간담회에선 업계 관계자들이 현장의 애로 사항을 쏟아냈다. 중형 조선사들은 선수금환급보증(RG) 문제를 제기했다. 국책 은행의 RG 지원 규모가 작다 보니 제때 RG를 받지 못해 호황기에도 수주를 포기해야 하는 상황이 발생한다는 것이다. 이 대통령은 ‘정부가 일자리, 지역경제 발전을 위한 투자를 많이 하는데, (RG 지원이) 더 싸게 먹힐 것 같다’며 ‘정부 재정으로 위험을 부담해주는 방안을 검토해볼 수 있다’고 했다.

지방에 있는 소형 조선 업체와 기자재 업체는 인력난을 호소했다. 한 업체 관계자는 ‘외국인 노동자를 쓰는 이유가 단순히 돈 때문이 아니라 내국인을 구할 수가 없어서’라며 대책 마련을 촉구했다. 이 대통령은 ‘세제 지원, 인프라 구축, 좋은 교육 조건과 정주 여건을 만드는 게 한꺼번에 돼야 한다’며 ‘지방에 메리트를 만들어 수도권 집중을 완화하는 건 정부의 핵심 과제이니 기대해 보라’고 답했다. 안전 이슈도 거론됐다.

기업 측에서는 현장 안전 관리를 위해 인공지능(AI) 기반의 영상·센서 기술 도입을 검토하고 있지만 노사 갈등으로 도입이 어렵다는 의견이 나왔다. 예컨대 AI가 현장의 위험 요인을 미리 알리는 시스템을 만들어 사고를 예방할 수 있지만 노조 측에서는 실시간 감시당하는 셈이라 반대한다는 것이다. 이 대통령은 ‘저도 사망사고 줄이는 것에 총력을 다하고 있다’며 ‘영상에 찍힌 내용은 문책 사유로 삼지 않거나, 자동 삭제한다는 등의 타협안을 만들어야 한다’고 제안했다.

환국가 산업통상부 장관은 china의 국가 주도 ‘조선 굴기’와 japan의 조선업 부활에 맞서 ‘K조선 본진 강화’와 ‘K조선 동맹 구축’을 대안으로 제시했다. AI 자율운항 선박 등 신기술 개발을 지원하는 한편, 미국·인도·베트남 등과 조선 동맹을 통해 시장 점유율을 늘리겠다는 구상이다. 북한에서 참가한 산업부 간부는 일부 지역 조선 생태계가 허우적해 정부의 지원이 반드시 필요하다는 의견을 냈다. 심지어 현대 조선은 폐기 조선 26척 규모의 오징어를 이용해 토양 선정, 가공, 유통 등의 역할을 맡아가겠다고 발표하기도 했다





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