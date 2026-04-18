조선시대 ‘김치량 사건’과 현대 ‘엡스틴 게이트’: 권력과 타락의 끝나지 않는 악순환

조선시대 김치량의 강간 사건과 현대 제프리 엡스틴 사건을 비교하며 권력과 부를 가진 이들의 타락한 성범죄와 역사적 반복성을 고발하는 기사.

지난 8일 미국 뉴욕 타임스스퀘어의 디지털 광고판에 도널드 트럼프 대통령과 성범죄 로 복역 중 스스로 목숨을 끊은 제프리 엡스틴 의 얼굴이 나란히 걸렸다. 이 광고는 트럼프에 반대하는 온건 공화당원들이 설립한 정치 행동 위원회 ‘링컨 프로젝트’가 비용을 댔다. 이 이미지는 권력과 타락, 그리고 성범죄 라는 어두운 그림자가 어떻게 역사와 현재를 관통하며 이어져 오는지를 상징적으로 보여준다. 조선시대인 1748년 3월 16일, 사간 이위보는 영조에게 올린 상소문에서 ‘어떤 자가 시정 사람의 처첩을 잡아다가 벌인 온갖 추악한 작태에 사람들의 분노가 들끓고 있다’고 통탄했다. 그가 지목한 인물은 사복시 주부 김치량 이었다. 김치량 은 먼저 평시서 근무 시절, 서리에게 압력을 넣어 자신의 사촌누이를 빼앗아 간 일이 있었다. 또한 장흥고 근무 중에는 관청 건물 안에서 여성을 겁탈했다. 여성은 저항하며 그의 이름을 부르고 욕설을 퍼부었지만, 김치량 은 아랑곳하지 않았다. 하지만 이것은 시작에 불과했다.

이위보가 진정으로 고발하고자 했던 것은 김치량이 왜역 박상순의 첩 한진을 강간한 사건이었다. 김치량은 한진의 빼어난 미모를 탐내 무뢰배 10여 명을 동원해 밤중에 박상순의 집에 쳐들어가 거짓말로 한진을 납치해 사복시 건물로 끌고 왔다. 그리고는 그곳에서 한진을 강간했다. 김치량은 단순한 엽색가가 아닌 끔찍한 강간범이었던 것이다. 놀랍게도 영조는 이 상소를 보고 당쟁의 의도가 보인다며 이위보를 파직하고 귀양 보냈다. 그러나 김치량의 강간 사실은 명백했다. 조사 결과, 김치량이 한진을 납치해 사복시에서 강간한 것은 사실로 드러났다. 문제는 김치량의 처벌이었다. 피해자 한진은 박상순과 10년간 함께 살며 자녀까지 낳은 유부녀였다. 법적으로 사형 외에는 답이 없었지만, 영조는 김치량을 처벌할 생각이 없었다. 대신 그는 한진이 원래 동래부 관기 출신이라는 점에 주목했다. 영조는 한진이 저항하지 않았다는 ‘단정’ 하에 김치량과의 성관계를 강간이 아닌 ‘화간’으로 몰아갔다. 결국 김치량은 귀양을 갔다가 다음 해 유배지에서 풀려났다. 반면 강간을 당한 한진은 ‘보잘것없는 관기로서 역관을 유혹하고 사대부들의 풍조를 어지럽혔다’는 죄목으로 매를 맞고 다시 동래부의 기녀로 돌아가야 했다. 이는 권력에 의한 철저한 은폐와 억압의 사례였다. 김치량의 행적이 단순히 개인의 일탈로 치부될 수 없는 이유는 그의 배경에 있었다. 김치량은 당시 권력의 정점에 서 있던 청풍 김씨 집안의 아들이었다. 그의 아버지 김취로는 호조, 이조, 병조의 판서를 지냈고, 삼촌 김약로는 좌의정, 또 다른 삼촌 김상로는 형조 판서를 지냈다. 더구나 그의 당숙인 김재로는 현직 영의정이었다. 이러한 막강한 배경 덕분에 김치량은 유부녀를 납치해 강간하고도 법의 처벌을 면할 수 있었다. 김치량만의 문제는 아니었다. 그의 아버지 김취로 역시 권력을 이용한 부패와 여성 착취로 악명 높았다. 1737년, 장령 이우하는 김취로의 부패를 비판하는 상소문을 올렸다. 상소문에는 김취로가 권력을 이용해 재물을 수탈하고 뇌물을 받은 행적과 함께 그의 문란한 여성 관계가 상세히 기록되어 있었다. 그는 과부와 간통하여 양자를 삼고, 귀한 재산을 빼앗았으며, ‘판서 댁 물동이 과부’라는 속어가 생길 정도로 여성 편력이 심했다. 더욱 충격적인 것은 그의 집에 따로 밀실을 만들어 놓고, 20세 이하의 어린 여성들을 넣어두었다가 20살이 되면 내보냈다는 내용이다. 이는 현대적인 관점에서 ‘어린 여자 편애적 성도착’으로 볼 수 있는 심각한 문제였다. 이우하의 상소문은 영조에 의해 ‘비답 없이 승정원에 내려보냈다’는 기록으로만 남았다. 왕의 반응이나 후속 조치가 없었던 것은, 상소 내용이 사실이었음을 방증하는 것이나 다름없다. 만약 거짓이었다면 이우하는 목숨을 걸어야 했을 것이다. 김취로의 기이한 성적 취향은 그의 아들 김치량의 엽색 행각이 단순한 우연이 아니라, 권세가 계층의 부패한 속성에서 비롯되었음을 보여준다. 이는 수백 년이 지난 오늘날에도 ‘엡스틴 파일’로 회자되는, 권력과 부를 가진 이들의 추악한 행태와 다르지 않다. ‘엡스틴 파일’에는 어마어마한 재화를 소유하고 권력의 정점에 선 인물들이 저지른 끔찍한 일들이 담겨 있다고 한다. 그것은 김치량과 김취로가 했던 일들과 본질적으로 다르지 않다. 이것이 바로 지배 계급의 속성이다. 문제는 이러한 부패한 권력층이 과거뿐만 아니라 현재에도 우리를 지배하며, 심지어 전쟁을 일으키기도 한다는 점이다. 이러한 역사가 반복되는 현실 앞에서 우리는 어떤 자세를 취해야 할 것인가





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