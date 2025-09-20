조선시대, 살림하는 남자들: 가부장제에 대한 새로운 시각

본 책은 조선시대 남성들의 집안 살림 참여 사례들을 통해, 기존의 가부장제에 대한 통념을 깨고 새로운 시각을 제시한다. 퇴계 이황 등 사대부들의 기록을 바탕으로, 남성들이 살림에 참여했던 다양한 모습들을 조명하며, 여성의 사회 활동이 제한적이었던 시대적 배경을 고려하여 그 의미를 되짚어본다. 일기, 편지 등 개인적인 자료들을 통해, 요리, 육아, 제사 준비 등 다양한 영역에서 남성들의 역할을 살펴보고, 현대 사회에도 시사점을 던진다.

‘ 조선시대 에도 살림하는 남자 들이 있었다’는 주장을 뒷받침하기 위해, 이 책의 저자는 다양한 자료를 통해 ‘집안 살림’에 참여했던 사례들을 제시한다. 이는 ‘ 조선시대 는 우리가 생각하는 것만큼 가부장제 가 관철되지 않았다’는 저자의 주장을 뒷받침하려는 시도로 보인다. 또한, 남성 중심의 제도와 관습이 오히려 일제 강점기 이후 더욱 공고해졌다는 점을 강조하며, 조선시대 가부장제 에 대한 새로운 시각을 제시한다. 저자는 퇴계 이황, 미암 유희춘 등 조선 전기 성리학자들의 기록을 예로 들며, 남자들이 집안 살림에 세심하게 관여하고 물건 구입에 참여하는 모습들을 보여준다. 하지만 여성들의 사회 활동이 제한적이었던 시대적 배경을 고려할 때, 이러한 사례들이 당시 남성들의 일반적인 모습으로 보기 어렵다는 점을 지적한다. 오히려, 저자가 제시하는 사례들은 남성 중심적인 사회에서 예외적인 경우로 파악하는 것이 타당하다.

조선시대 가부장제가 강력하게 작용했음에도 불구하고, ‘집안 살림’에 있어서는 남녀 공존의 역사가 존재했다는 점을 강조하며, 현대 사회에서도 가족의 계획과 살림을 누가 주도하는가에 대한 고찰을 촉구한다. 비록 일부 사례에 불과하지만, ‘집안 살림’에 적극적으로 참여했던 남성들의 기록을 통해 그 면모를 확인하는 것은 충분히 의미 있는 작업이라고 평가한다. \저자는 ‘우리 조상들이 영위한 남녀 공존의 역사’를 서술하며, 조선시대 양반 남자들이 집안 살림에 참여한 다양한 유형을 소개한다. 이러한 기록들은 일기, 편지 등 개인적인 자료를 통해 드러나며, 총 12개의 장으로 구성되어 있다. 1장에서는 조선 사람들의 살림 인식을, 2장에서는 가족 부양, 3장에서는 안살림, 4장에서는 요리, 5장에서는 재산 증식, 6장에서는 제사 준비, 7장에서는 부부 관계, 8장에서는 아버지상, 9장에서는 손자 교육, 10장에서는 임신 및 육아, 11장에서는 원예, 12장에서는 외조에 대한 내용을 담고 있다. 저자는 이러한 기록들을 통해 기존의 가부장제에 대한 통념을 깨고, 조선시대 남성들의 다양한 면모를 드러내고자 한다. 특히, 제사 준비와 물품 조달에 참여한 남성들의 모습, 다정한 아버지상, 육아에 참여한 기록 등을 통해, 우리가 알고 있던 조선시대 남성들의 모습과는 다른 측면을 부각시킨다. 저자는 결론적으로 ‘한국 가부장제를 재조명하자’는 주장을 펼치며, 조선시대 남성들의 ‘살림하는 모습’을 통해 현대 사회에도 시사점을 제시하고자 한다. \저자는 이 책에서 조선시대 ‘살림하는 남자’를 조명하는 이유를, ‘여자들의 일’을 남성이 했다는 사례가 특별하다고 여기기 때문이라고 설명한다. 21세기 연구자의 시선에서도 ‘살림하는 남자’가 특별하게 여겨질 정도로 조선시대 문화와 제도는 남성 중심적이었음을 인정한다. 유교 이념이 일반화되어 남성 중심의 가부장제가 기반이 되었던 조선시대에서, 저자가 제시하는 사례들은 예외적인 경우로 해석해야 한다. 과거의 그릇된 관념이 현대에도 지속되는 것은 바람직하지 않지만, 과거의 문화와 제도를 있는 그대로 바라보는 것 또한 중요하다. 저자가 제시한 사례들을 통해 조선시대가 ‘가부장제 사회가 아니었다’는 주장은, 조선시대의 제도와 문화를 올바르게 이해하는 데에 의문을 제기한다. 이제는 그릇된 제도와 관념을 바로잡고, 개인의 권리와 능력이 존중받는 문화를 만들어가는 것이 더욱 중요하다. 이러한 맥락에서 저자가 소개하는 ‘사대부 남성들의 살림 이야기’는 특별한 의미를 지닌다





조선시대 가부장제 살림하는 남자 역사 젠더

