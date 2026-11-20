HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 국내 주요 조선 3사의 1~9월 연구개발비가 지난해 연간 총액을 이미 넘어선 4376억원을 기록했다. 중국과의 기술 격차 확대 및 숙련 인력 부족 대응을 위한 스마트 조선소 구축과 자동화 투자에 박차를 가하고 있어, 글로벌 조선 시장에서의 경쟁력 강화와 고용 안정을 위한 노사 협력 체계가 마련되는 등 업계의 디지털 전환이 본격화되고 있다.

국내 조선업계가 슈퍼사이클 호황기 동안 벌어들인 막대한 수익을 미래 기술 개발에 대규모로 재투자하며 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다. 20일 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 국내 3대 조선사가 제출한 3분기 사업 보고서에 따르면, 이 세 기업의 올해 1월부터 9월까지누적된 연구개발(R&D) 비용이 약 4376억원을 기록했다. 이는 작년 같은 기간의 2462억원 대비 77.8% 급증한 수치로, 작년 한 해 동안 3사가 투자한 연간 합계 금액인 4012억원을 이미 앞질렀다.

조선 3사 R&D 투자 현황 및 증감 분석

업계 전망에 따르면, 현재와 같은 투자가 추세대로 이어질 경우 국내 조선 3사의 올해 연간 연구개발비는 5000억원을 훌쩍 뛰어넘을 것으로 예상된다. 각사별 구체적인 투자 규모를 살펴보면, HD한국조선해양이 2436억원을 사용하여 전년 동기 대비 77.9% 증가했고, 한화오션이 1108억원으로 168.3%라는 압도적인 증가율을 기록했다. 삼성중공업은 832억원을 사용하여 22.4% 늘어났으며, 수주 호황으로 실적이 개선되자 기술 경쟁력 강화를 위한 투자 의지를 적극적으로 드러내고 있다.

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스마트 조선소 구축 및 생산 혁신 전략

국내 조선 3사는 숙련공 확보의 어려움과 중국 업체들의 급속한 기술 추격이라는 이중고를 해결하기 위해 스마트 조선소 구축에 매진하고 있다. 용접과 도장 등 고되고 위험한 공정에 로봇과 인공지능(AI)을 도입하여 생산성을 극대화하고 현장 안전성을 높이는 방안을 추진 중이다. HD현대중공업은 올해 2월 노사 공동협의체를 구성하고, 지난달 임단협 과정에서 산업 전환 특별협약을 마련하는 등 자동화에 따른 고용 변화에 대한 대응책을 노사가 함께 논의하며 합의를 이끌어냈다. 이 합의안은 지난달 27일 조합원 투표를 통과해 28일 공식 조인식을 가졌다.

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한화오션은 친환경 선박 및 함정 기술 개발에 이어 용접 자동화 등 생산 혁신 기술 연구에 집중하고 있으며, 스마트야드 전환을 위한 안전 기술 개발도 병행하고 있다. 삼성중공업은 지난 3월 손이 많이 가는 배관 부품의 용접과 조립 공정을 로봇이 담당하는 '파이프 로보팹' 가동을 시작했다. 이 시설은 배관 스풀 제작 자동화를 통해 생산 효율을 높이는 핵심 인프라로, 인력이 수행하기 힘든 작업을 기계에 맡겨 작업자의 부담을 덜고 있다.

노사 협력 체계 강화와 향후 전망

기술 도입으로 인한 일자리 변화에 대응하기 위한 노사 간 협력이 본격화되면서, 기술 개발과 안전한 일자리 양립을 위한 논의가 지속되고 있다. 이는 숙련 인력 난 해소와 중국과의 기술 격차 추락을 막기 위한 필수 전략으로 평가받는다. 업계 관계자는 저가 공세로 빠르게 부상하는 중국 업체들과 급변하는 시장 환경에 대응하기 위해 R&D 지속 투자가 불가피하다고 지적하며, 기술 개발과 고용 안정을 위한 노사 대화가 긍정적으로 작동하고 있다고 밝혔다.